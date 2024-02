Retos y oportunidades del turismo en Córdoba: más oferta de ocio nocturno, los congresos y engancharse al 'Andalusian Crush'

La gran debilidad del turismo en Córdoba está atrapada en una incongruencia. Los índices de precios hoteleros son de los más bajos de España, sin embargo, la estancia media es de las más bajas de Andalucía. "Entonces, ¿cómo la gente no pernocta en Córdoba?", se pregunta Genoveva Millán, catedrática de Econometría y Estadística de la Universidad Loyola y presidenta del Congreso Internacional de Turismo Cultural (CITC), que ha abierto este jueves su décima edición en la casa de la Diputación de Córdoba.

"Si la gente no pernocta, repercute en el gasto medio, que también es el más bajo de Andalucía", enlaza con lo anterior la catedrática. Millán ha inaugurado el congreso desmontando los malos vicios de las administraciones, "preocupadas siempre en ofrecer las buenas cifras de visitantes -cercanas ya a la prepandemia"-, y que de poco consuelan. "Si ese turismo no nos deja apenas dinero porque son excursionistas, no nos vale", ha añadido, subrayando en negrita otro mantra habitual del sector, pero que genera más consenso: "Necesitamos poner el foco en la calidad, no en la cantidad".

"Como en Los Patios no tengamos cuidado, podemos morir de éxito porque los visitan mucha gente, pero cuánta gente se queda a dormir. Y cuánta gente que viene a Los Patios visita la provincia", ha puesto como ejemplo.

Millán marca una estrategia a seguir en los próximos años: "Nos falta oferta de ocio nocturno, la gente se nos va a Sevilla, a Madrid o se coge un tren de vuelta a Madrid en el mismo día. Si no la tenemos aquí vamos a tirar de los pueblos: hay que crear una campaña conjunta y no, como muchas veces se ha hecho, dividir Córdoba capital y la provincia".

Por otro lado, aplaude la apuesta municipal por enfocarse en un "turismo más selectivo que aporta más riqueza", como el turismo MICE (de Congresos y eventos), en el que la capital se está especializando y atrayendo citas importantes a nivel nacional e internacional, desde que se abrió el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones en el Parque Joyero, como el Congreso de la FIA.

Engancharse al "Andalusian Crush"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, entidad que co-organiza este congreso desde sus inicios, ha destacado la importancia de promover encuentros como éste para escuchar el diagnóstico de los profesionales que se dedican al turismo, contrastar ideas, crear redes y conocimiento sobre los cambios y tendencias que se están produciendo, y visibilizar el potencial y los intereses de cada uno de los 77 municipios de la provincia. Ése es el primer paso, ha señalado, y "no nos podemos equivocar".

En adelante, Fuentes ha asegurado que es fundamental disponer de una "estrategia transversal", que implique el compromiso tanto de áreas de Cultura y Turismo como de Urbanismo e Infraestructuras de todas las administraciones (ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España). Para ofrecer en el catálogo rutas de castillos, rutas del Camino Mozárabes o rutas gastronómicas y "experienciales" por lagares y almazaras, "tenemos que rehabilitar, restaurar y conservar espacios", tenerlos en buen estado con partidas presupuestarias que salgan de todas las administraciones.

El último paso que se propone Fuentes para los próximos cuatro años es diseñar un "plan inteligente" para saber vender los encantos de la provincia. Ha vuelto a insistir en que se diseñe una estrategia compartida y coordinada entre administraciones: "si cada uno va por su lado de nada sirve y será un maltrato al erario público porque en esto se va mucho dinero", ha dicho. Entre las actuaciones que ha planteado están la edición de catálogos con rigor -fuera ya las "revistitas"-, abandonar el carácter endogámico de promocionar para nosotros mismos, salir al exterior, multiplicar el uso de idiomas y contratar prescriptores de la provincia, gente verdaderamente influyente que dé difusión. X edición

El CITC es un evento líder en el campo del turismo cultural, que reúne a expertos de todo el mundo para discutir, analizar, y promover el patrimonio como un elemento fundamental de la identidad de los pueblos. La décima edición se extiende en los días 22 y 23 de febrero en el Palacio de la Merced, con una amplia programación de conferencias, mesas redondas, talleres y mesas de trabajo en busca de fomentar el desarrollo sostenible del turismo cultural y adaptarlo a los cambios del siglo XXI.