Resultados elecciones Andalucía 2022 en Córdoba | El PP logra un triunfo histórico y arrasa incluso en los feudos del PSOE

Córdoba más rural, la de las ciudades medias y la capital. El mapa provincial ha quedado totalmente teñido de azul tras una cita electoral que ha borrado de un plumazo la hegemonía del PSOE en los comicios andaluces en Córdoba. El 19 de junio quedará anotado en los anales del PP cordobés como una fecha decisiva, un punto y aparte definitivo en lo que significa el partido en la provincia, con una presencia incontestable en los pueblos que hasta no hace mucho tiempo se ponía en duda y una traslación al Parlamento andaluz histórica.

Con el 100% de los votos escrutados, la lista encabezada por el popular Jesús Aguirre, la voz de la pandemia de covid-19 en Andalucía durante estos tiempos funestos, ha logrado 172.811 votos, el equivalente al 44,70% del apoyo. Su victoria es incontestable, y Aguirre estará en el Hospital de las Cinco Llagas acompañado por otros seis parlamentarios cordobeses: Araceli Cabello, Antonio Repullo, Beatriz Jurado, Adolfo Molina, Montserrat Paz y Aurelio Fernández.

El triunfo del PP es indudable: el partido presidido por Adolfo Molina, y ya sin José Antonio Nieto en las listas, duplica sus representantes cordobeses en Córdoba, al pasar de tres a siete. Y no solo eso, obtiene 81.000 votos más que los socialistas.

Ante estos resultados apabullantes, el PSOE de Juan Espadas apenas ha tenido espacio para resistir en Córdoba, y la lista liderada por Isabel Ambrosio ha estado lejos de suponer la revolución que se esperaba tras la salida forzada de Susana Díaz del tablero político andaluz. Con los sanchistas copando las listas, los resultados no han sido los esperados. No solo no aguantan, sino que sufren un sonoro descalabro en la provincia, al bajar de cuatro a tres parlamentarios. Este estrepitoso resultado, similar al del conjunto de Andalucía, abre un periodo de profunda reflexión en el partido, cuyos líderes provinciales no se han visto respaldados por los votantes.

El PSOE pierde más de 21.000 votos respecto a las anteriores autonómicas y se queda en 90.884 papeletas sumadas, el 23,51% del total. El desgaste es especialmente llamativo en la Córdoba rural, incluso en aquellos municipios considerados feudos socialistas hasta hace muy poco tiempo. Tanto es así que los socialistas vencen en solo nueve municipios: Conquista, Espejo, Fuente Carreteros, La Guijarrosa, Palenciana, Santa Eufemia, Villaharta, El Viso y Zuheros. En comparación, el PP gana en 64 localidades, entre ellas Córdoba capital y todas las ciudades medias: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Palma del Río, Cabra, Baena, Pozoblanco o Peñarroya-Pueblonuevo.

En este nuevo panorama, los dos rostros que acompañarán a Isabel Ambrosio en el Parlamento de Andalucía son el profesor Antonio Ruiz y la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero –paradójicamente, el PP logra en este municipio una victoria muy simbólica–. Conforme avanzaba el escrutinio, muchas miradas estaban puestas ayer en el número cuatro del PSOE, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, a quien los resultados han cercenado sus aspiraciones en la política autonómica.

Con Ciudadanos noqueado en el tablero político tras ser fagocitado por el PP, los otros dos partidos que logran representación en Sevilla son Vox y Por Andalucía.

Los de Santiago Abascal, capitaneados por Alejandro Hernández, se convierten en tercera fuerza política en Córdoba, al sumar 48.113 votos y un 12,45% de los sufragios. Vox logra casi 13.000 apoyos más que en las anteriores andaluzas, sobre todo por el empuje en las ciudades medias. Los mejores resultados los obtiene en Lucena, donde se convierte en segunda fuerza política tras el PP.

En el otro extremo del tablero, Por Andalucía sufre la fragmentación de la izquierda, aunque mantiene un sillón. Logra 38.382 votos, el 9,93% del total, y vence en tres pueblos: Doña Mencía, Montalbán y Nueva Carteya.