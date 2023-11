Recuperación de archivos eliminados. ¿Cómo rescatar los archivos borrados?

A nadie le gusta eliminar un archivo por accidente y descubrir después que se trataba de un documento necesario. ¡Si no tenías una copia de respaldo guardada en la nube o en una unidad externa, ese documento puede ser muy difícil de recuperar si no cuentas con el software adecuado! Por eso siempre conviene tener a mano una aplicación de recuperación de archivos eliminados en el disco duro.

Por fortuna, recuperar archivos borrados es muy posible, incluso si piensas que los has eliminado de forma definitiva. No nos referimos simplemente a la recuperación de los archivos eliminados desde la papelera de reciclaje. En muchos casos puedes restaurar los archivos intactos incluso después de haberlos eliminado de forma definitiva, sencillamente porque suele ser habitual que permanezcan en el disco duro.

Vamos a ver a continuación como puedes recuperar tus archivos eliminados, para que siempre puedas contar con este software avanzado para restaurar los archivos que creías perdidos para siempre. ¡Es como contar con un guardaespaldas que se encarga de sacarnos de los apuros en los que nos metemos cuando eliminamos de forma accidental un documento!

¿Qué es la papelera de reciclaje y cómo funciona?

Empecemos por entender de qué manera funciona la papelera de reciclaje del PC, y por qué nos permite recuperar archivos incluso si suponíamos que los habíamos eliminado de forma definitiva. La papelera de reciclaje es simplemente una carpeta donde separamos los documentos que tenemos previsto eliminar más adelante. La idea es guardarlos de manera separada para que resulte sencillo recuperarlos si cambiamos de idea.

Hasta aquí seguro que ya conoces la dinámica. Basta con acudir a la papelera de reciclaje para restaurar los archivos que queremos recuperar. Pero ¿qué ocurre Si queremos recuperar un archivo después de vaciar la papelera de reciclaje? Bueno, por suerte, en muchos casos ese archivo no ha sido eliminado todavía del disco duro, sino que solo ha desaparecido de nuestra vista en el sistema operativo. Por eso sigue siendo posible recuperarlo.

¿Cómo recuperar archivos eliminados de la papelera de reciclaje?

Vamos a ver entonces cómo recuperar fotos borradas de la papelera de reciclaje. A grandes rasgos puedes hacerlo de dos maneras. La primera de ellas pasa simplemente por la recuperación manual, que seguro que ya conoces. La segunda consiste en el uso de un software de recuperación especializado como Wondershare Recoverit.

Recuperación manual de los archivos

Para recuperar los archivos de la papelera de reciclaje manualmente, todo lo que necesitas hacer es simplemente acudir a la papelera y hacer clic derecho sobre el archivo que quieras recuperar. Luego, haz clic en el botón ‘restaurar’, y entonces el archivo volverá a aparecer en su ubicación original. Además, también puedes restaurar todos los elementos de la papelera de reciclaje haciendo clic en este botón en la barra superior.

Recuperación de los archivos usando un software de recuperación de datos

Si el archivo ya había sido eliminado de la papelera de reciclaje, el software de Windows no te ayudará para restaurarlo, así que necesitarás un software de terceros para poder completar la recuperación del documento. Es en estos casos en los que necesitas un programa como Wondershare Recoverit. Esta aplicación se encargará de escanear tu disco duro al completo hasta localizar el archivo y restaurarlo a su ubicación original.

Wondershare Recoverit: el software de recuperación de datos

Wondershare Recoverit es un software capaz de leer de forma detallada todas las secciones del disco duro en busca de los archivos que siguen en ellas, pero que han sido marcados por el sistema como aptos para sobrescribirse. Esto permite a Wondershare Recoverit localizar los documentos que habías eliminado por accidente y restaurarlos a su ubicación original, conservando todos sus datos intactos.

Entre las ventajas de Wondershare Recoverit puedes encontrar las siguientes:

Capaz de recuperar archivos borrados en el disco duro . Una de las principales funciones de esta aplicación pasa por su extraordinaria capacidad para recuperar archivos que habían sido eliminados en el disco duro. Wondershare Recoverit es capaz de encontrar cualquier archivo que siga en el disco tras haberlo eliminado.

. Una de las principales funciones de esta aplicación pasa por su extraordinaria capacidad para recuperar archivos que habían sido eliminados en el disco duro. Wondershare Recoverit es capaz de encontrar cualquier archivo que siga en el disco tras haberlo eliminado. Escanea todo el disco duro, o carpetas específicas . Para agilizar los tiempos de la recuperación de archivos, este software te permite escanear el disco duro al completo o limitar el escaneo a algunas carpetas en específico. Esto es útil si recuerdas en qué carpeta estaba el archivo que habías eliminado.

. Para agilizar los tiempos de la recuperación de archivos, este software te permite escanear el disco duro al completo o limitar el escaneo a algunas carpetas en específico. Esto es útil si recuerdas en qué carpeta estaba el archivo que habías eliminado. Recupera archivos de unidades externas . Con este software no solo podrás recuperar archivos eliminados en el disco duro de tu ordenador, sino que también podrás hacerlo desde unidades externas como un pendrive USB o un disco duro externo. ¡Esto hace que sea uno de los softwarede recuperación más completos!

. Con este software no solo podrás recuperar archivos eliminados en el disco duro de tu ordenador, sino que también podrás hacerlo desde unidades externas como un pendrive USB o un disco duro externo. ¡Esto hace que sea uno de los softwarede recuperación más completos! Repara archivos dañados. Además de recuperar archivos eliminados por accidente, Wondershare Recoverit también cuenta con una herramienta capaz de reparar archivos dañados. ¡Gracias a esta herramienta vas a poder proceder a la reparación de documentos que creías perdidos debido a daños en la estructura del archivo!

¿Cómo recuperar datos de la papelera de reciclaje con Wondershare Recoverit?

Si quieres recuperar videos borrados de la papelera de reciclaje, restaurar fotos eliminadas por accidente, o traer de vuelta cualquier otro documento que habías borrado por error, el proceso para hacerlo con Wondershare Recoverit es realmente sencillo. Lo único que necesitas hacer es seguir los pasos que tienes aquí:

Instala y abre Wondershare Recoverit en tu ordenador.

Elige la ubicación del archivo. Puede ser un disco duro, una unidad externa, o una carpeta específica.

Inicia el escaneo . Espera varios minutos hasta que Recoverit complete el escaneo.

. Espera varios minutos hasta que Recoverit complete el escaneo. Previsualiza los archivos. Esto te permitirá tener una vista previadel documento que buscabas en su versión más reciente.

Pulsa el botón de ‘Recuperar’. ¡Ya está! Ahora, Recoverit restaurará el documento a su ubicación original.

De esta manera vas a poder restaurar a su ubicación original una gran variedad de documentos que creías perdidos para siempre. ¡Por eso es tan buena idea tener siempre mano un software de recuperación de archivos como Wondershare Recoverit! No hay que esperar al último momento para descargar un software de recuperación, porque nunca se sabe cuándo podemos vernos en la necesidad de usarlo de forma urgente.

Ventajas de Recoverit para la recuperación de datos

Wondershare Recoverit es un software de recuperación de datos que resulta extraordinariamente útil en muchísimos contextos. Gracias a esta aplicación, las empresas son capaces de recuperar archivos críticos para su contabilidad o su estrategia a largo plazo, y lo mismo puede decirse de cualquier otro tipo de organización.

Algunas de las principales ventajas que te ofrece este software son las siguientes:

Recuperación efectiva de archivos . Este software es uno de los más eficaces a la hora de recuperar archivos eliminados por accidente. Si el archivo sigue estando en cualquier sector de tu disco duro, ten por seguro que Wondershare Recoverit será capaz de localizarlo y restaurarlo.

. Este software es uno de los más eficaces a la hora de recuperar archivos eliminados por accidente. Si el archivo sigue estando en cualquier sector de tu disco duro, ten por seguro que Wondershare Recoverit será capaz de localizarlo y restaurarlo. Compatibilidad con todo tipo de unidades . Además de poder restaurar archivos eliminados en el disco duro, Wondershare Recoverit también puede recuperarlos desde unidades externas como un Pendrive o cualquier otro tipo de almacenamiento USB. ¡Por eso este software es tan completo!

. Además de poder restaurar archivos eliminados en el disco duro, Wondershare Recoverit también puede recuperarlos desde unidades externas como un Pendrive o cualquier otro tipo de almacenamiento USB. ¡Por eso este software es tan completo! Previsualización del documento . La función de previsualización de los documentos es una de las más útiles de Wondershare Recoverit, porque te permite buscar la versión más reciente de archivo que se conserva en tu disco duro. Cuando la hayas localizado, podrás restaurarla con solo un clic.

. La función de previsualización de los documentos es una de las más útiles de Wondershare Recoverit, porque te permite buscar la versión más reciente de archivo que se conserva en tu disco duro. Cuando la hayas localizado, podrás restaurarla con solo un clic. Reparación de documentos. Además de todas estas completas funciones de recuperación, Wondershare Recoverit es capaz de reparar documentos que creías dañados de forma irremediable. ¡Gracias a esta función extra podrás restaurar todo el esplendor de fotos o vídeos que se habían dañado!

Wondershare Recoverit te espera para convertirse en el auténtico guardaespaldas de tu sistema de archivos, y está listo para recuperar cualquier video, foto o documento que hayas eliminado por accidente en tu disco duro.

Contar con un software de recuperación en el ordenador es un auténtico salvavidas que nos permite restaurar nuestros datos críticos cuando ya pensábamos que se habían perdido del todo.

