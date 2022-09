Rastadog: un estilo de vida 'made in' Córdoba que da una paso más en el cuidado de los perros

Tras muchos años de dedicación a los animales, David Morales decidió enfocar su vida a la que es su gran pasión: los perros. Movido por un fuerte interés en aprender todo lo posible sobre el bienestar animal y aplicarlo a sus perros de agua españoles -de los que está profundamente enamorado-, este joven adiestrador que aconseja en internet a un grupo de más de 5.000 personas sobre el cuidado de los canes, investigó al máximo para encontrar el mejor asesoramiento y llegar a convertirse en todo un coach canino.

Así se hace llamar desde hace más de una década, cuando “inventó” ese término, como explica a el Día, o al menos fue “el primero” que se lo apropió. Una dedicación que consiste en ver que la relación con un perro va “más allá de una simple mascota que dé compañía”, y pasar a centrarse en los cuatro pilares fundamentales que mejoran la convivencia y el bienestar de los perros, lo que permite “alargar sus vidas”.

"Hay que mirar a los perros desde la perspectiva de su higiene, su salud, el deporte y su alimentación", señala este asesor cordobés que "desinteresadamente" ofrece su formación a todo aquel que lo necesita y, de hecho, ha viajado a países como Francia, Inglaterra o Alemania para dar seminarios a los dueños de otros perros e interesados. Todo esto para "ayudar a la gente" y, sobre todo, a sus animales.

Y es que, David, nacido en Córdoba y amante de los animales desde pequeño, es todo un experto del coaching canino y no solo enseña todo lo que sabe en persona mientras recorre todo tipo de ciudades, sino que en internet también es un perfecto adaptado. En Twitch (Rastadog_Es) ha realizado streams a diario junto a sus perros y ha llegado a tener 1.000 seguidores, vídeos que también cuelga en su cuenta de YouTube. Además, es tendencia en Tik Tok (Rastadog.es), con más de 30.300 seguidores que gracias a sus vídeos "pasan un buen rato" y adquieren "conciencia sobre el cuidado de los perros".

Eso sí, no todo se queda en educar al público, pues con el objetivo de emprender -y más tras los conocimientos adquiridos durante toda una vida dedicado al cuidado de los animales-, en 2014 David Morales desarrolló un producto innovador y beneficioso para los perros después de investigar el efecto del pH en el microbioma cutáneo del can y la calidad del manto recibido.

Fue así como nació Rastadog, un champú "único y totalmente vegano" que también cuenta con un "envase único" y que se vende por todo el mundo. Un producto made in Córdoba (patentado por parte del catedrático de la Universidad de Córdoba, Pedro J. Ginel) que llega a muchos rincones del planeta y que es apto para todo tipo de perros, en especial los de agua, ya que "minimiza los nudos en su pelaje".

En Córdoba, Rastadog también tiene su huella desde hace un año, pues así da nombre también a la guardería canina ubicada en el pasaje San Sebastián, 2, del barrio de Huerta de la Reina. Un espacio que Morales pone a disposición para cuidar de los perros de 08:00 a 20:00 todos los días, excepto los fines de semana. Un servicio que, además, complementa con cortes de pelo, cuidados, alimentación natural, adiestramiento e incluso formación a los dueños por todo un experto en la materia como es él.

"Esto lo hago por hobby, ya que no me gano la vida con ello y, lamentablemente, en Córdoba a la gente le cuesta valorar al emprendedor, y más un negocio como este. En ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, el mismo trabajo lo cobro más caro y el personal repite, me lo agradecen y me dan promoción, pero en Córdoba cuesta valorar este trabajo", comenta David, pese a que espera que los dueños de los animales vayan dándole cada vez más importancia al "valor añadido" que aporta "el bienestar animal".

Por cercanía a su negocio, el parque situado en el Vial es el elegido por este adiestrador para pasear a los perros que cuida y, por supuesto, a los suyos propios. Antes tenía una camada de cuatro canes de agua españoles, pero ahora solo cuenta con tres, uno de catorce años y dos de cinco. La educación que tienen no pasa desapercibida cuando el coach canino los pasea por las tardes por los parques, jardines y fuentes del Vial, pues, como asegura, "todo el mundo flipa al ver su buena actitud y cómo juegan".

Esos paseos los realiza por la avenida, ya que, como expone el adiestrador, los parques de perros que hay en Córdoba "no son nada prácticos". "A ningún perro le enseñan a hacer habilidades y, sin embargo, todos los parques de perros están dotados con esas instalaciones en sus interior, que lo único que impiden es que corran libremente. Además, muchos no tienen sombra y las temperaturas no suelen ser precisamente bajas en esta ciudad. Es como si en los parques para niños pones rocódromos y ninguno sabe escalar", comenta David.

Y es que, como asegura el coach cordobés, "todavía falta mucha concienciación en Córdoba sobre las necesidades de los perros". Sin embargo, este apasionado por los animales busca crear esa concienciación y, para ello, otra de las muchas iniciativas que organiza son las excursiones para perros y sus dueños. Ya hizo unas olimpiadas en Madrid a la que acudieron 30.000 canes, un fin de semana de escapada por Valencia, barranquismo e incluso parapente por todo el territorio nacional.

Aventuras para las que, sin duda, "el perro debe estar bien adiestrado". En Córdoba, con espacios ideales como el entorno natural de Trassierra y las rutas por la Sierra como podrían ser el sendero hasta las Ermitas o el paraje de Santo Domingo, son un atractivo idóneo que David Morales ya ha recorrido junto a varios grupos perrunos, acompañado, por supuesto, de sus canes y de un botiquín médico para actuar ante cualquier imprevisto. Así, los perros demuestran que son el acompañante que un ser humano puede tener mientras que se mejora el precioso vínculo que los canes crean en cada persona.