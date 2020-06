Rafa León, el cordobés que ha sido elegido como mejor DJ de bodas

El DJ Rafa León ha sido galardonado por séptimo año consecutivo con el Wedding Awards (los galardones de las bodas) dentro de la categoría Música, un reconocimiento que otorga desde hace siete años el portal Bodas.net, parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial. Un galardón que recibe de nuevo por la opinión de las parejas y que le hace mantener el primer puesto de los DJs en el sector de las bodas.

Rafa León, vecino del barrio de Ciudad Jardín de la capital cordobesa, empezó a poner música en una boda después de que una pareja de unos amigos se lo pidiera debido a su pasión por el sector y, desde entonces, no ha parado, aunque combina este trabajo con el de administrativo. Es decir, que trabaja de lunes a viernes desarrollando tareas de administración y los fines de semana cambia el chip y se adentra en el mundo de los platos de música para deleite del público y de los invitados a las ceremonias nupciales.

"Me gusta mucho la música comercial y disfruto con el trabajo de DJ", ha explicado a el Día tras recibir de nuevo este galardón, que le sitúa como el mejor del sector nupcial.

El DJ lleva más de 12 años poniendo música en las bodas y, según ha detallado, en la selección del repertorio incluye temas para "todas las edades". "Desde temas clásicos para la gente mayor hasta los que le gusta a los más jóvenes de 20 años", ha indicado.

Pero, ¿qué tema no falta en ninguna de sus actuaciones como DJ en una boda? Pues, Rafa León no se lo piensa dos veces y ha indicado que son varios. Entre ellos, no falta Paquito El Chocolatero, La chica ye ye de Concha Velasco y éxitos de Mecano.

Pero su trabajo como DJ también se ha visto resentido debido a la crisis del coronavirus, que ha obligado a numerosas parejas a cancelar sus bodas o a aplazarlas hasta el año que viene. "Iba a ser un bueno año", ha indicado. No en vano, Rafa León ha anotado que cada año hace bailar a los invitados de una treintena de bodas tanto de Córdoba, como de Sevilla, Granada, Málaga y Jaén.

La vinculación de Rafa León con el mundo de la música comenzó, según cuenta, siendo un adolescente, cuando recibió la oportunidad de ponerse delante de unos platos. Allá por la década de los 90 del siglo pasado comenzó a trabajar en locales como Diesel, Sin Embargo, Capote, Qu, La Toscana, Torero, Nepal, Duomo, o Taiché, entre otros muchos.

También ha trabajado en varias casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, una labor que comenzó en 1998 y, desde entonces no ha parado. En este tiempo, además, ha hecho sus pinitos en el mundo de la radio, en concreto, en Radio Carlota, donde puso en marcha el programa Club Latino. Posteriormente, continuó con La Frecuencia de la noche en Rock & Gol Córdoba y ha hecho alguna colaboración especial para Canal Fiesta Radio.

Más de siete millones de opiniones de parejas

El principal portal web de las bodas empezó a otorgar estos premios con el objetivo de "reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país", según ha recordado.

En la actualidad, estos premios están basados en las más de siete millones de opiniones de parejas con los que cuenta el portal, una cifra que está "en continuo aumento" y que hace que los profesionales premiados se sientan "muy orgullosos y mantengan intacta la motivación para poder mantener su galardón edición tras edición, especialmente este año, donde más que nunca necesitan mostrar la gran calidad del trabajo que llevan a cabo".

Los Wedding Awards se dan al 5% de las empresas que han obtenido el mayor número de opiniones y las mejores calificaciones de cada categoría entre más de 47.000 empresas, teniendo también en consideración la calidad y profesionalidad del servicio que ofrecen.

Por ello, "el papel más importante lo tienen las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus bodas, definen quiénes serán los ganadores", ha añadido.

Los premios Wedding Awards cuentan con las 19 categorías: Banquete, Catering, Fotografía, Vídeo, Música, Coche de bodas, Transporte de invitados, Invitaciones, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación, Organización, Tarta nupcial, Novia y complementos, Novio y complementos, Belleza y salud, Joyería, Luna de miel y Otros.