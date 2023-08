La Policía Local de Córdoba retira de las calles unos 160 vehículos al año que acaban en el desguace

La Policía Local de Córdoba retira al año una media de 161 vehículos de las calles que acaban en el desguace. De ellos, unos 127 corresponden a vehículos de cuatro o más ruedas y 34 a vehículos de tres o más ruedas. Así se refleja en la memoria justificativa del contrato del servicio de retirada, depósito, descontaminación, tratamiento y gestión de baja administrativa de los vehículos al final de su vida útil que se encuentren en las instalaciones del depósito municipal y en vías públicas del municipio de Córdoba.

Este contrato tiene como objetivo el de seleccionar una empresa que, teniendo el carácter de centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT o desguace), pueda llevar a cabo esas otras operaciones. La memoria detalla que "el interés público en el que se ha de sustentar la contratación que se pretende realizar, además del mandato legal que obliga a la intervención de los ayuntamientos, radica en reducir o eliminar la afección ambiental, espacial y estética producida por los vehículos abandonados en la vía pública, así como el riesgo potencial de causar lesiones en las personas, especialmente con aquellos en lo que el deterioro es manifiesto, presentado aristas y vidrios cortantes junto a fluidos tóxicos o irritantes. A esto habría que añadir el facilitar el reciclado y reutilización de determinados elementos".

Ese cálculo de la media de retirada anual de vehículos se ha estimado según los datos de la Policía Local correspondientes a los últimos cinco años. Esos datos hablan de que en el caso de los vehículos de tres o menos ruedas fueron 59 en 2018; 43 en 2019; 23 en 2020; 16 en 2021; y 31 en 2022. En total, 172. Y en el caso de los vehículos de cuatro o más ruedas fueron 92 en 2018; 158 en 2019; 121 en 2020; 58 en 2021; y 206 en 2022. En total, 635. Lo que supone que en los últimos cinco años la Policía Local haya retirado 807 vehículos de las calles de Córdoba.

Las empresas tienen hasta el próximo 31 de agosto para optar al contrato, que se prolongará por tres años. El valor estimado del mismo es de 24.775 euros sin IVA. Para calcularlo se ha consultado a distintas empresas del sector, en las que la media de pago por vehículo entregado al CAT es de 230 euros para aquellos de cuatro o más ruedas y de 75 para aquellos de tres o menos ruedas. "Teniendo en cuentas las posibles estancias hasta la finalización del expediente, con una media de 15 días, y tomando por referencia para el cálculo de la estancias, la tarifa de la Ordenanza Fiscal 106 en relación con la tasa establecida para dichos vehículos de 4,00 euros diarios para los de tres o menos ruedas y de 13,00 euros diarios para los de cuatro o mas ruedas", reza la memoria.

Otro aspecto a tener en cuenta es el del valor residual de los vehículos retirados. El valor residual de es el precio del mismo al final de su vida útil. Se calcula en relación a la marca, modelo y antigüedad tiene en cuenta la depreciación y el estado del vehículo sin tener en cuenta la situación del mercado. En el caso de los de tres o menos ruedas ese valor residual es de 15 euros por unidad, lo que supone al año unos 510 euros de media; mientras que en el caso de los vehículos de cuatro o más ruedas es de 35 euros por unidad, alcanzando una media anual de 4.445 euros.

Datos de abandonos de vehículos

No todos los vehículos denunciados por abandono acaban en un CAT. En Córdoba, las denuncias por supuesto abandono de vehículos se han disparado en los últimos años y en lo que va de este, arrojando 2022 unas cifras récord. Otra cosa es que, como la Policía Local ya ha destacado al respecto, un vehículo denunciado no esté abandonado sino que lo parezca por el descuido del propietario de dejarlo demasiado tiempo estacionado en el mismo lugar o que el vehículo que se denuncia esté "presumiblemente abandonado". En su inmensa mayoría, el vehículo denunciado es un turismo, aunque también hay camiones.

En concreto, según datos de la Policía Local, en 2022 se denunció el abandono de 604 vehículos en Córdoba capital. Esas cifras suponen un incremento de casi el doble de denuncias respecto al año anterior, en el que fueron 394. Si volvemos atrás en el tiempo, en el año más duro de la pandemia, en 2020, se produjeron 76 denuncias, mientras que un año antes, en 2019, fueron 122. Todo ello supone que desde 2021 esas cifras no han hecho nada más que crecer, se han disparado.

Los requisitos para que se pueda ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, vienen definidos en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Ese artículo destaca que se podrá llevar a cabo cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. Así como cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.

Sólo se les incoa expediente para ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación a aquellos vehículos que reúnen los requisitos exigidos legalmente, de ahí la diferencia entre los detectados con signos de descuido y los expedientados.

El servicio que detecta los vehículos con signos de descuido es la Policía Local, más concretamente la Policía de Barrio, bien de oficio o por requerimiento o denuncia ciudadana. Esos vehículos con signos de descuido son chequeados, en cuanto a tenencia de seguro obligatorio de vehículos, e inspección técnica de vehículos, siendo denunciados si adolecen de falta de estos requisitos. En concreto, en 2021 se multó a 59 propietarios; a 53, en 2022 y en los dos primeros meses del año, a sólo uno, tal y como destacan los datos de la Policía Local.

Si el vehículo se encuentra abandonado pero no reúne los requisitos fácticos para ser tratado residualmente, es denunciado en base a la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana. Según el acta de requerimiento y trámite de audiencia para la retirada de vehículo abandonado en la vía pública, en el caso de un turismo el propietario recibirá una sanción de 800 euros si el mismo no tiene seguro obligatorio y de 200 euros si no tiene la ITV en vigor. Ambas sanciones también son aplicables aunque el vehículo no esté en circulación.