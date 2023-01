El Pleno aprueba la nueva ordenanza de movilidad en Córdoba y la oposición considera que "tiene truco"

La Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba ha sido aprobada definitivamente en un Pleno extraordinario celebrado este martes, 17 de enero, tras incorporar varias modificaciones de los grupos de oposición y las asociaciones vinculadas al uso de la bicicleta y patinetes eléctricos, así como la nueva Zona de Bajas Emisiones al documento, que contempla la incorporación de los coches ECO y CERO en la actual zona Acire, gran parte del Casco Histórico de la ciudad. Ahora, habrá que esperar que sea publicada en el Boletín de la Provincia en los próximos días para que entre definitivamente en vigor.

Con ella, se aprueba un documento que viene a arrojar luces, por primera vez, al uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos y contempla, entre otras cosas, la obligatoriedad a los usuarios de estos vehículos de un seguro de responsabilidad civil para el caso de que sufran algún siniestro, así como el uso del casco para circular por la ciudad. El seguro entrará en vigor tras el 30 de junio y el uso del casco lo hará tras unas semanas de campaña informativa a los usuarios.

Se han modificado, además, varios artículos del documento. Los coches, por ejemplo, deberán guardar una distancia de seguridad de al menos dos metros para adelantar a una bici. Los conductores, así, deberán extremar las precauciones, realizándolo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, dos metros [antes era de 1,5 metros] que garantice la seguridad entre la bicicleta y el automóvil. Además, cuando un automóvil circule detrás de una bicicleta la distancia nunca deberá ser inferior a cinco metros.

Igualmente, la ordenanza limita la velocidad de circulación de las bicicletas y patinetes eléctricos por el carril-bici a 30 kilómetros por hora y permitirá, en los parques y jardines públicos urbanos en los que no haya junto a ellos un carril bici, que las bicicletas circulen por los paseos pavimentados de más de tres metros de ancho.

El delegado del área, Miguel Ángel Torrico, ha defendido el "espíritu de consenso" entre los grupos municipales de la oposición y las asociaciones afectadas con el gobierno municipal para sacar adelante el documento, pionero en Córdoba.

La ordenanza ha salido adelante con el voto a favor de IU, PSOE, PP y Cs, la abstención del concejal no adscrito David Dorado y de Podemos y el voto en contra de Vox, cuya portavoz, Paula Badanelli, considera, tras la incorporación de la Zona de Bajas Emisiones a la ordenanza, que "un Madrid central en Córdoba no va a traer nada positivo para la ciudad" y que aunque era necesaria la actualización de la norma para incorporar a los patinetes, "no podemos estar de acuerdo en que se avance en restricciones y poner obstáculos al acceso al centro y a las personas que quieran vivir allí".

Podemos se ha situado al otro lado de la balanza. Su portavoz, Cristina Pedrajas, considera que la ordenanza restringe poco, sobre todo en el apartado de la Zona de Bajas Emisiones, donde ahora podrán entrar los coches ECO y CERO. Para Pedrajas la propuesta significa que "añadiremos los vehículos supuestamente no contaminantes, pero un híbrido que suba una cuesta tiene que activar la combustión y va a estar contaminando", ha criticado. Podemos optaba por peatonalizar más calles y potenciar el uso de la bicicleta y el transporte público para cumplir con la ley.

Las críticas políticas tampoco tardaron en aterrizar en el salón de Plenos. Para el PSOE el PP "no se quiere enfrentar a los ciudadanos que puedan estar en contra" de aplicar la ley impulsada por el Gobierno central a pocos meses de las elecciones municipales. Así lo ha considerado también Paula Badanelli, que lo ha calificado como "una trampa", y Cristina Pedrajas, que asegura que se trata de "un truco" del cogobierno de PP y Cs tras "no haber hecho las tareas" en los últimos dos años para tener en vigor la ZBE este enero. Miguel Ángel Torrico se ha defendido afirmando que "si para unos restringimos muy poco y para otros restringimos mucho, significa que somos un gobierno moderado y de centro que busca incorporar los intereses de todos".

Así es la ordenanza

El documento define a los vehículos de movilidad personal de acuerdo a sus características técnicas y su velocidad. Por diseño, la velocidad máxima está comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Un patinete que vaya a menos de ese rango es considerado un juguete, y si supera los 25 km es ya una motocicleta. Está prohibido manipular un vehículo de movilidad personal para alterar su velocidad o sus características técnicas. Más concretamente y según el documento quedan excluidos de esta consideración los vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín, que son considerados motos.

Será obligatorio que los VPM, con independencia de que su uso sea personal o destinado a una actividad económica, dispongan de un seguro de responsabilidad civil general con cobertura en caso de accidente para daños materiales y personales a terceras personas. Los usuarios no podrán utilizar cascos de audio o auriculares, telefonía móvil y podrán ser sometidos a pruebas de alcohol y drogas.

Los VMP solamente podrán circular por aceras bici, carriles bici, y sendas ciclables. En acera-bici y sendas ciclables 10 kilómetros por hora y en carriles bici sin superar los los 20 km por hora. En el caso de las vías peatonales que sean una excepción para transitar, deberá desmontar el vehículo y transitar con él en la mano hasta su destino.

Los vehículos de movilidad personal del tipo patinetes eléctricos solamente se pueden estacionar en los mismos sitios y condiciones indicados para el estacionamiento de las bicicletas. Está prohibido estacionar bicicletas en los árboles; los elementos de mobiliario urbano, cuando se dificulte el destino, la funcionalidad del elemento o cuando estos se puedan dañar; las zonas que impidan el paso de peatones, el acceso al transporte público y el uso específico de espacio reservado; así como donde haya reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de carga y descarga en la calzada o de servicio público, durante las horas de reserva.

Los conductores de bicicletas tienen prohibido circular con la bicicleta apoyada sólo en una rueda, soltar el manillar, excepto una mano, cuando sea necesario para hacer una señal de maniobra, ser remolcado por otros vehículos o circular zigzagueante entre vehículos o peatones.