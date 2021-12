El Pleno deniega la compatibilidad a siete bomberos de Córdoba para dar clases y deja a cien alumnos sin profesores

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha denegado la compatibilidad a siete efectivos del Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para dar clases en los ciclos de grado medio en Emergencias y Protección Civil y grado superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil del instituto Galileo Galilei. Esa denegación se ha producido con los votos en contra del PSOE, IU y Podemos, la abstención de Vox y los votos a favor de los dos partidos del equipo de gobierno, PP y Cs. El Galileo Galilei es el único instituto público de Andalucía que cuenta con esos ciclos para formar a futuros bomberos y la situación afecta, igualmente, a varios trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba. Los alumnos, un centenar, llevan sin las clases de estos profesionales durante el último trimestre.

Se trata del punto más polémico de una sesión plenaria que comenzó con desalojo, que afecto a algunos de los alumnos y padres que protestaban por esa denegación de la compatibilidad. Antes de iniciar el debate del punto y de que el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, dejara claro que "con la normativa en vigor prevista en la ley de compatibilidades de 1984 no es posible acceder a dicha compatibilidad", la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, preguntó por qué no se había dejado intervenir en la sesión a dos personas por el asunto. El edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, contestó que esas peticiones de palabra "no están avaladas, como pide el reglamento, por un colectivo y no cumplen con el requisito de estar registradas 24 horas antes del Pleno".

Durante el debate, ya que el punto llegó a la sesión en forma de siete mociones, una por bombero, el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), ha insistido en que todos los grupos querían que la compatibilidad fuera posible, "pero la ley lo impide". "Tiene que haber una solución para esto y tenemos que animar a las instituciones a que se encuentre esta solución", ha sentenciado. Jordano ha indicado que el equipo de gobierno ha estado trabajando "hasta el último minuto" en buscar esa solución y que la denegación de la compatibilidad no era definitiva. Asimismo, ha puesto sobre la mesa la alternativa de buscar para ese profesorado a otros profesionales ya jubilados y ha insistido en que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Junta para solucionar el asunto. También apoyándose en la falta de legalidad, el portavoz de Cs, David Dorado, justificó el voto a favor de su grupo.

Mientras, los grupos de izquierda de la oposición han insistido en que se sigan los modelos de otras administraciones en otras provincias en las que se ha llegado a una solución para esta compatibilidad en circunstancias similares.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha indicado que en su grupo consideran que hay base legal para la compatibilidad. "Por otro lado, la docencia la ejercerían en su día de descanso, sin dejar desatendido su servicio de bomberos", ha defendido, para añadir que "nos consta que hay otras comunidades autónomas en la que han visto la forma de hacerlo; además, nos parece poco riguroso basar esta decisión tan compleja en un solo informe de Recursos Humanos". Pedrajas ha insistido en que con la no compatibilidad "se está provocando una lesión irreparable a cien alumnos de este ciclo formativo; es una situación Kafkiana que tenemos que desbloquear".

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha justificado la abstención de su grupo en una "recriminación a este gobierno municipal". "Este gobierno tiene más posibilidades que las familias de acudir a la Junta de Andalucía para intentar buscar una solución. No hay derecho a lo que están pasando ellos, para estos chicos es un año perdido que no se recupera. Creo que se podría haber hecho mucho más", ha sentenciado Badanelli.

El portavoz de IU, Pedro García, ha coincidido con Badanelli en que es este tema "se podría haber hecho mucho más" y que el Ayuntamiento va detrás de la Diputación en buscarle una solución al asunto. Además, García ha aprovechado para reprochar a Badanelli -después lo haría también la portavoz del PSOE- la abstención de Vox insistiendo en que si hubieran votado en contra la denegación de la compatibilidad no se habría aprobado.

Ambrosio ha recordado que estos puntos se retiraron del orden del día del pasado Pleno "esperando que les lloviera una solución, y las soluciones no llueven del Cielo, se buscan". Además, en contestación a la posibilidad esgrimida por Jordano de que esas plazas de docentes las podrían ocupar bomberos jubilados, Ambrosio ha insistido en que "quien está jubilado está jubilado para todo".