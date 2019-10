Desde el bulevar del Gran Capitán hasta la calle Foro Romano -antes Cruz Conde- puede realizarse en poco más de diez minutos. Eso, si se lleva un paso normal. Sin embargo, si eres el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ese paseo se puede ralentizar y llegar casi una hora, minuto arriba, minuto abajo.

Pues ese es tiempo que ha tardado el también candidato del PSOE a revalidar su puesto en el Palacio de Moncloa el próximo 10 de noviembre en hacer este recorrido por las calles más céntricas de la capital, de la que se ha ido sin hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación -estaba previsto- que han seguido este singular paseo electoral, en el que no han faltado desde los saludos efusivos, los besos, los abrazos, los selfis por doquier y, alguna que otra crítica.

Sánchez ha llegado a Córdoba en AVE y al punto de partida, justo en frente de El Corte Inglés, en coche. Puntual, poco menos de las 11:00 y, allí estaba esperando en primera fila la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y numerosos cargos institucionales del PSOE de toda Andalucía, junto a los candidatos socialistas por Córdoba, excepto el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Allí, ha comenzado el paseo electoral sin tregua, que ha sorprendido a numerosas personas, sobre todo, a las que a esa hora estaban desayunando en los establecimientos del bulevar del Gran Capitán, que al ver pasar a toda la cohorte que seguía al presidente, han dejado a la mitad las tostadas y el café para verle pasar y pedirle un selfi.

En este tramo del recorrido y, marcado por las cámaras de los medios para encontrar siempre el mejor plano para las fotografías y vídeos, también ha habido hueco para que Sánchez haya conocido, si le ha sido posible, la historia de de María de los Ángeles Sánchez y Verónica López, que están acampadas desde hace siete días en las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para exigir viviendas "dignas" para ellas y sus hijos.

Armadas con sus pancartas reivindicativas, las dos jóvenes se han plantado en el bulevar del Gran Capitán para intentar hablar con el candidato socialista. En un encuentro de apenas un par de minutos han podido contarle parte de su historia, pero "nos ha dicho que no es su competencia", ha señalado María de los Ángeles, que no ha desaprovechado la ocasión para recordar la situación que atraviesan "estamos en una vivienda que no es digna", ha señalado.

Selfis por doquier

El paseo ha continuado con unas cuantas paradas más, a la altura de la Agencia Tributaria, del Gran Teatro y en el templete del bulevar, donde la comitiva socialista se ha hecho una nueva foto. Mientras tanto, alguien del equipo del presidente del Gobierno ha intentado buscar un espacio en la calle Gondomar lo suficientemente ancho para hacerse otra foto. Pues bien, el lugar elegido ha sido justo a la altura del quiosco de la ONCE. Nueva foto, nueva parada.

Ya, en el cruce con la calle Gondomar y la plaza de las Tendillas como punto final del recorrido previsto -luego se ha modificado hasta continuar a Foro Romano- un grupo de jóvenes se ha acercado y, de nuevo, otra parada para hacerse un selfi con Pedro Sánchez.

Tras ella, la comitiva ha retomado el paso, que se ha vuelto a detener antes de llegar a la plaza de Las Tendillas, cuando los acordes de Juan Serrano avisaban de que eran las 11:30. Allí una mujer de mediana edad se ha dado cuenta de que estaba Susana Díaz y la ha llamado para que se hiciera una foto con una amiga que iba en silla de ruedas. Dicho y hecho, otra foto, otro selfi para el recuerdo. Mientras tanto, un grupo de alumnos del colegio de Las Esclavas ha aprovechado para pedirle al presidente otra foto. Pues también, dicho hecho y la mejor de las sonrisas.

En un primer momento estaba previsto que el paseo concluyese en Las Tendillas, pero al llegar a la plaza ha girado hasta Foro Romano. Allí, una mujer ha lanzado una crítica a voces a Pedro Sánchez: "Cómete un kebab, cómete un kebab, que no es jamón".

Pero haciendo oídos sordos, el pelotón ha continuado su recorrido entre selfis y sonrisas, hasta que Juan Graciano, un joven de 17 años y alumno del colegio Santa Victoria, ha conseguido hablar con el presidente, del que asegura que "no me gusta mucho y no soy muy partidario". A pesar de ello, el joven le ha preguntado a Sánchez, según ha explicado, "qué piensa sobre la educación privada y qué va a pasar con Ciudadanos".

Pues bien, según Graciano, el presidente le ha dicho que en el PSOE "son más de la pública" y que el problema con los de Albert Rivera es que no van a pactar con ellos.

Y, así hasta llegar al final de Foro Romano con Ronda de Tejares, donde a eso del mediodía ya esperaban los coches para que Pedro Sánchez continuase su viaje hasta Jaén y, posteriormente a Granada. Claro, antes había que hacerse un penúltimo selfi con los compañeros de partido, darse abrazos y besos y despedirse hasta la próxima, que la precampaña electoral, continua para todos.