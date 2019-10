Dos madres acampan a las puertas del Ayuntamiento para exigir viviendas dignas

Se llaman María de los Ángeles Sánchez y Verónica López y han decidido acampar a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para exigir viviendas "dignas" para ellas y sus hijos. María de los Ángeles y Verónica denuncian que viven en condiciones infrahumanas, tal y como insiste el portavoz de Stop al Paro-Haz ti Futuro, Manuel Ortega. "Mari Ángeles lleva viviendo años así y a Verónica le ha sobrevenido esa situación de golpe", detalla Ortega. "En Córdoba se han puesto en marcha una serie de dispositivos teóricamente para resolver los problemas de vivienda, fundamentalmente para las personas a la que se les desahucia, pero falla algo esencial y es que una vez que consigues la vivienda te puedes encontrar con que esa vivienda ni es digna, ni es habitable, ni es saludable, que es lo que ocurre en ambos casos", apunta.

María de los Ángeles vive en Las Moreras, en una vivienda de AVRA desde 2015, "con un graves problemas de insolubridad y humedades", defiende. "A los cuatro meses de entrar en la vivienda ya empezamos con instancias a la Junta para pedir que arreglasen los desperfectos; en cuatro años no han contestado a ninguna de esas instancias", relata. María de los Ángeles detalla que esos problemas de humedades han supuesto que "hayamos tenido que tirar todos los enseres de casa; yo soy asmática crónica desde la infancia, tengo tres niñas pequeñas, la más pequeña con siete meses y no podemos vivir ahí, necesitamos con urgencia una vivienda digna", sentencia.

Verónica reside desde hace tres años en una vivienda de La Caixa en los Olivos Borrachos. En diciembre se le acaba el contrato "y no quieren renovar, porque supuestamente no quiero acceder a pagar 450 euros mensuales por un estudio con una habitación nada más que no reúne las necesidades de una vivienda, tiene graves problemas de humedades con inundaciones en el cuarto de baño y plagas de cucarachas y otros insectos". Cuenta que en esas condiciones vive con sus dos hijos, una niña de cinco años y un niño de año y medio. "Esa cantidad es inasumible para mí. A ellos les da igual que tengas niños y tu situación. No sé qué hacer para solucionar mi problema", lamenta.

Ortega insiste en que llevan años planteándole al Ayuntamiento, "en el mandato anterior y también en este" que aprueben una moción en Pleno que incluya una estrategia municipal de vivienda donde todos los mecanismos al respecto que tiene el Ayuntamiento, como la Oficina Municipal de la Vivienda, como Vimcorsa, se coordinen en uno solo junto con las otras administraciones de manera que se garantice una vivienda digna, una vivienda asequible y una vivienda accesible". "No se le pueden pedir ahora cerca de 50 euros de alquiler a una persona que está pagando 80 euros de alquiler y que no tiene deudas, como es el caso de Verónica, y encima que un banco, La Caixa, se permita el lujo de decir que eso se llama obra social; eso es una estafa con todas las reglas, un desahucio encubierto", añade. La propuesta de moción se le ha entregado a todos los grupos políticos municipales.