El PSOE de Córdoba alerta de "dudas técnicas" en la oferta de empleo público en Cecosam

El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha pedido el cese del gerente de la empresa municipal de cementerios Cecosam "antes de que su nefasta gestión lleve aún más a a la deriva a la empresa".

El edil ha calificado de "lamentable" la gestión de dicha empresa durante los dos últimos años. Y ha afirmado que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, no ha mediado para que la gerencia resultara más efectiva, al igual que el presidente de la misma, Antonio Álvarez.

A pesar de que sus denuncias han sido continuas en los últimos años, en esta ocasión Romero ha narrado las "dudas técnicas" referentes a la oferta de empleo pública de seis plazas en Cecosam y la apertura de la bolsa de vacantes de sustituciones. Ayer se abrió el plazo para que los ciudadanos presentaran sus solicitudes para esta oferta a través de una aplicación informática que la empresa municipal ha contratado para ello.

El socialista ha afirmado no tener información al respecto sobre esta contratación. "No hemos visto el contrato, ni sabemos el cómo, cuánto ha costado, si las solicitudes las recoge dicha empresa o el propio Cecosam, entre otras cosas".

“Esto no puede seguir así”, ha espetado Romero, especialmente en “cuando estamos hablando de empleo público, de empresas públicas, de oportunidades de trabajo para los cordobeses. Todo esto debería haber estado preparado al milímetro, pero ha sido un fiasco y, mientras, el gerente de vacaciones”.

Para esta oferta de empleo público, no se había publicado las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con anterioridad, ha afirmado Romero, quien también ha asegurado que cuando se subieron posteriormente, éstas no coincidían con el baremo autosumatorio de la solicitud. "Los ciudadanos ponían sus méritos y le sumaban diferente a lo que les decía en las bases". Romero también ha denunciado que el cogobierno de PP y Cs en Capitulares no haya comunicado ni publicitado estas candidaturas.

Ante esta situación, según la versión de los socialistas, los ciudadanos que querían ponerse en contacto con la empresa no podían hacerlo dado que "el teléfono se caía". Esta no es la primera vez que el PSOE hace una llamada de atención a la gestión de la empresa de cementerios. En otras ocasiones, "nos hemos visto obligados a arrimar el hombro" para no obtener mayores consecuencias.

El concejal ha hecho referencia a cuando se realizó la firma de un preacuerdo de convenio con los trabajadores. "No se les quería abonar la subida salarial que marcaba la Ley de presupuestos generales del Estado". También ha añadido la ocasión en la que "se les olvidó convocar la Junta General de este año 2021, por lo que por poquito tenemos que paralizar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento".

Otros aspectos más sensibles también han sido denunciados, como la "falta de previsión para abrir los cementerios después de la pandemia". Una de las denuncias más reiteradas a la que el socialista hace referencia es la gestión es que "hemos denunciado gastos superfluos que no nos llevan a nada o la ausencia prolongada del gerente", dijo Romero.