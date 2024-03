El PP lamenta que "el PSOE intenta tapar su porquería" con la denuncia de test de Sadeco donde "no hay nada"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado este jueves que "el PSOE intenta tapar toda su porquería, que tiene bastante en estos tiempos" con la denuncia ante Fiscalía del contrato de la compra de 8.000 test rápidos del Covid-19 por la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) en 2020, ante la que el concejal ha asegurado que "no hay absolutamente nada".

En la rueda de prensa previa al Pleno, el popular ha dicho que "es curioso que hayan tirado la piedra y escondan la mano", de modo que cree que "si el PSOE está tan seguro de que ha habido algo irregular, lo que se hace no es lo típico de poner en conocimiento de la Fiscalía, sino presentarse, querellarse y figurar como denunciante en una querella".

En este sentido, ha señalado que "si tuviesen valentía política, lo que tendrían que haber hecho sería figurar como querellantes", pero, a su juicio, "no lo hacen porque saben que inmediatamente después de que se archivara la querella, porque se va a archivar, porque no hay nada, le íbamos a meter una denuncia por querella falsa". "Y ahí ya se han asustado un poco", ha apostillado.

Además, el edil ha sostenido que "no lo hacen porque no hay nada", manifestando que "saben que el procedimiento es absolutamente regular y no lo saben de ahora, lo saben desde hace cuatro años, desde agosto de 2020, donde hubo un informe del jefe de los servicios jurídicos del Consistorio, donde explica con toda claridad que la contratación de los test por parte de Sadeco fue absolutamente conforme a la legalidad".

Al respecto, Torrico ha subrayado que "se hizo más de lo que se debía hacer", dado que "por el procedimiento de emergencia en aquella época no había necesidad de pedir ofertas distintas para un contrato", aunque "se hizo y se pidieron tres ofertas distintas".

Así, ha dicho que están "absolutamente tranquilos con cómo se gestionó el contrato de Sadeco, con un concejal que ya no es ni concejal y un gerente que ya ha pasado a la empresa privada, que no tiene nada que ver con el PP", pero, en cualquier caso, respalda la acción, "porque la ha respaldado, entre otros, el letrado jefe de los servicios jurídicos", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que "no se compraron test", sino que "se contrataron pruebas médicas personalizadas en un centro hospitalario a un coste medio que se estaba produciendo en aquella época, con 45 euros por prueba médica", cuando "hoy día, cuatro años después, esa prueba vale 40 euros todavía en algún centro médico cordobés", por lo que ha cuestionado "dónde está el sobrecoste".

Entretanto, el portavoz del PP ha apuntado que el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, "tiene que explicar qué sabe de los cuatro años como compañero de escaño de tito Berni y qué sabe de las fotos de Ábalos y Koldo cuando venían al Ayuntamiento con la alcaldesa Isabel Ambrosio".

Tras insistir en que "sabe que no hay absolutamente nada respecto a los test de Sadeco", Torrico ha afirmado que comprende que "estas situaciones son muy incómodas y generan mucho nerviosismo, pero el nerviosismo que tenga el PSOE no es problema del equipo de gobierno".