PP y PSOE se enzarzan por la concentración contra la amnistía en Córdoba

Cientos de personas acudieron en la tarde-noche de este domingo en Córdoba a manifestarse frente a la sede del PSOE contra la amnistía y el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. La manifestación, que no contaba con los permisos para llevarse a cabo, enfrenta ahora al PP y a los socialistas cordobeses.

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba (PP), Miguel Ángel Torrico, ha querido aclarar que su partido no ha convocado la concentración, en la que él no estuvo presente, pero sí ha afirmado que "es absolutamente comprensible que haya indignación de los cordobeses, que ven cómo se está atentando contra la separación de poderes, se está debilitando el propio sistema democrático español", por lo que comprende "que haya cordobeses que se echen a la calle".

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento José Antonio Romero ha ido más allá y ha mostrado su "preocupación" por la concentración. "Me preocupa mucho, tenemos que tener hasta miedo, porque están enfrentando a los ciudadanos, a los amigos, a los familiares, eso ya pasó y tuvimos una Guerra Civil". Romero ha querido suavizar sus palabras al afirmar que ahora "no estamos a esa altura" pues la democracia española está firme, "pero puede provocar una agresión a un socialista".

"Como ocurra algo, espero que no duerman bien, que no duerman tranquilos, porque están provocando que ocurra algo", ha advertido y ha agregado que está "indignado" y considera que "es grave, muy grave". En el PSOE de Córdoba "no tenemos conocimiento de amenazas, pero todo es posible y los únicos culpables serán ellos", y les ha pedido "a la derecha y la ultraderecha", que "está en contra de que los ciudadanos tengan un gobierno de progreso" que "no se den después golpes de pecho".

Condonación de 20,4 millones de euros

El gobierno municipal de Córdoba insiste en la condonación de 20,4 millones de euros de deuda del Ayuntamiento con el Gobierno Central procedente de devoluciones pendientes por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), "siguiendo el mismo criterio que se va a hacer con Cataluña", según ha vuelto a pedir este lunes el portavoz del gobierno en el Consistorio cordobés, Miguel Ángel Torrico.

"No queremos ser más ni menos que nadie", ha insistido Torrico, que ha detallado que se trata de los reintegros de liquidación por la PIE de varios ejercicios; en concreto 1.901.534 euros del ejercicio 2008, 7.691.349 euros del ejercicio 2009 y 10.827.783 euros de la liquidación de 2020. El montante total es de 20.420.667 euros. Sin embargo, el PSOE ha explicado que la liquidación de la PIE de 2020 se le condonó al Ayuntamiento de Córdoba el año pasado.

Torrico ha expresado que "queremos que se condone, no que se compense con otras aportaciones, queremos la misma fórmula que se ha aplicado para el acuerdo con los partidos independentistas catalanes". El concejal se ha preguntado "por qué tenemos que pagar 800 euros cada cordobés cuando en Cataluña no" y ha insistido en que "esto lo vamos a llevar a donde haga falta".

Para el portavoz del gobierno municipal "la amnistía traerá el trato discriminatorio, la no igualdad de los españoles ante el Estado y en lo económico". Ya lo había asegurado el concejal cuando el PP llevó el tema al Pleno del Ayuntamiento, antes de conocerse los detalles del acuerdo. Torrico ha dicho que de aprobarse "vendrá la desigualdad en la financiación de territorios, lo que supondrá que los cordobeses tendremos menos recursos para gastarnos en nuestras necesidades que aquellos territorios que han dado sus votos a la investidura de Pedro Sánchez".