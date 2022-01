PP, Cs y Vox defienden que no hubo irregularidades en la gestión de Torrejimeno del Imdeco

La comisión de investigación para aclarar los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) va a hacer dos años con "un correo ultimátum" del presidente del organismo, Manuel Torrejimeno, a la entonces gerente y actual edil, María Luisa Gómez Calero, que terminó con la dimisión de ésta ha llegado a su fin. Gómez Calero dejó su cargo insistiendo en "las presiones que estoy recibiendo por parte del presidente para realizar ciertas actuaciones, que según mi criterio no se corresponden con los principios de cualquier persona que rige una entidad pública debe tener, ya que podrían rozar la ilegalidad".

La comisión ha concluido diez meses después de que comenzara, cuando en principio se daba un horizonte de dos meses para ello, con la aprobación de un dictamen firmado por los grupos municipales del equipo de gobierno -PP y Cs- más Vox en el que se destaca que no hubo "ninguna práctica irregular" en la gestión del Imdeco "con respecto a los asuntos incluidos en el correo electrónico del señor Torrejimeno a la señora Gómez Calero". Los tres grupos defienden que en la comisión no ha quedado acreditado que hubiera esa práctica irregular, por lo que insisten en que Torrejimeno actuó "conforme a la legalidad vigente y acorde a sus responsabilidades en el seno del organismo que preside".

Además, en el dictamen los tres grupos reprochan al alcalde que no acudiera a la comisión cuando se le llamó a comparecer, recordando que su negativa fue objeto de reprobación por parte de la propia comisión e insistiendo en que "aunque las comparecencias son voluntaria, debía dar ejemplo, él más que nadie, de transparencia y accesibilidad".

Igualmente, PP, Cs y Vox defienden que tampoco queda acreditada ninguna de las acusaciones de machismo o acoso laboral de Gómez Calero contra Torrejimeno y que la actuación de este último fue "fruto de la inexperiencia al comienzo de ejercer su cargo, desconocía ciertos procedimientos". Así como que "fruto de la presión del cargo, las tensiones por la carga de trabajo heredada del mandato anterior y por los retrasos en el mismo, pudieron tener lugar conversaciones entre ellos que derivaron en discusiones, algunas quizás subidas de tono por ambas partes, tal y como el señor Torrejimeno ha reconocido en su comparecencia, sin que en ningún caso se hubieran producido voces ni malos modos por ninguna parte".

Asimismo, defienden que la negativa a comparecer por segunda vez de Gómez Calero, una vez escuchadas las declaraciones de todos los comparecientes, dejan una sombra de duda en la comisión sobre si tal vez haya quedado algún punto por conocer o aclarar "para el total esclarecimiento de los hechos". Esta negativa de Gómez Calero a no comparecer por segunda vez es "un motivo de sorpresa y decepción para los grupos de esta comisión, por la escasa utilidad del tiempo y los recursos públicos que se han dedicado al desarrollo de la misma". Los grupos recuerdan que todo ello después de que fueran "sus conversaciones con los portavoces de la oposición y la documentación y conversaciones de whatsapp que ella facilitó, lo que motivó la aprobación en pleno de la comisión".

Finalmente, los tres grupos insisten en que, tras la experiencia vivida en el desarrollo de la comisión, se hace necesaria la aprobación de un reglamento de comisiones de investigación que regule suficientemente y eficientemente la labor de la misma.

Este dictamen irá al pleno municipal para ser nuevamente votado después de que por mayoría se rechazase el dictamen propuesto por el presidente de la comisión, el edil de Vox Rafael Saco.

La postura de la izquierda

IU y Podemos presentaron hace unas semanas sus conclusiones insistiendo ambos grupos en que están convencidos de que Torrejimeno intentó prevaricar, por lo que pidieron alcalde que lo cese. "Si no es cesado debería dimitir y dejar su acta de concejal", sentenció el portavoz de IU, Pedro García. Ambos grupos demandaron también que la exgerente del Imdeco y hoy edil de Casco Histórico "declare públicamente por qué no se ratifica en los mismos términos en los que se refería al concejal de Deportes; si no lo hace es porque está comprada", incidió la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas. Según ambos portavoces, en la comisión de investigación ha quedado demostrado que hubo "acoso laboral sobre la señora Gómez Calero" para que prevaricara adjudicando contratos a dedo.

"Valoramos positivamente que se haya desarrollado esta comisión y creemos que es una herramienta válida. A la misma vez, valoramos muy negativamente la actitud del equipo de gobierno que desde el minuto cero ha intentado que no se conformara la comisión y ha impedido que el alcalde y María Luisa Gómez Calero fueran a a declarar, mientras y el señor Miguel Ángel Torrico [edil de Presidencia] ha hecho constantemente de abogado defensor del señor Torrejimento y de Gómez Calero, entorpeciendo", dijo García.

Desde el PSOE, su concejal Carmen Victoria Campos remarcó que "la comisión ha sido de principio a fin una auténtica vergüenza", además de contar con "falta de transparencia" y con "un dictamen insostenible", y consideró que la comisión debía concluir exigiendo responsabilidades políticas a Torrejimeno.