El PP y Cs escenifican la buena salud del pacto en el Ayuntamiento de Córdoba pero quedan en minoría

Jornada larga la que se ha vivido hoy en Capitulares después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, convocara ayer la comisión de seguimiento del pacto del cogobierno PP-Cs motivada por el hecho de que el portavoz municipal de Cs, David Dorado, anunciara que se pasaba al grupo de ediles no adscritos tras denunciar que el regidor estaba obstruyendo la investigación de un presunto delito de corrupción relativo a contratos menores del área de Infraestructuras, arremeter contra éste y pedir su dimisión, para luego recular en esa decisión convencido por la dirección regional de la formación naranja. Tanto Bellido como el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, habían destacado que, tras esos hechos, la situación del cogobierno se había vuelto "insostenible".

Dorado argumentaba entonces que renunciaba a su grupo para continuar "investigando, colaborando con la justicia y hablando" como edil sobre el "presunto mayor caso de corrupción del Ayuntamiento de Córdoba".

Tras esta reunión de la comisión de seguimiento, el PP y Cs han intentado cerrar la crisis de gobierno reafirmando que el pacto sigue muy vivo y que se mantiene en los mismos términos en los que fue suscrito por ambas partes, con el respaldo de 13 de los 14 concejales que integran ambos grupos -excluyendo ya del equipo de gobierno a David Dorado-. "Ambas formaciones siguen adelante al frente del Ayuntamiento de Córdoba con el firme compromiso de continuar el trabajo emprendido en junio de 2019", han sentenciado desde el Ayuntamiento. No obstante, en el día de ayer, la dirección regional de Cs ha insistió en que no había que celebrar una comisión de seguimiento del pacto, dado que lo consideraba vivo.

Anunciada en un primer momento para las 12:15, la reunión de la comisión de seguimiento del pacto comenzó inicialmente a las 13:30 para concluir alrededor de las 15:00.En el encuentro han estado presentes el presidente del comité electoral del PP de Córdoba, Salvador Fuentes, el adjunto a la Presidencia del PP cordobés, Miguel Ángel Torrico, y el responsable de Coordinación electoral del PP de Córdoba, Manuel García. Por parte de Cs han asistido los responsables de Acción Institucional y de Organización de la comisión gestora de Ciudadanos Andalucía, Isabel González y Andrés Reche, respectivamente, así como los concejales Isabel Albás, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez. Luego, se ha desarrollado una reunión entre la dirección regional de Cs y Dorado que se ha saldado con el anuncio de que Cs iniciará medidas disciplinarias para expulsar a Dorado del partido, mientras que el exportavoz de la formación ha decidido pasarse al grupo de no adscritos.

La coordinadora regional de Cs justificó la decisión de expedientar y de expulsar a Dorado “al no aceptar la continuidad de un pacto de gobierno cuya ruptura aportaría inestabilidad a la ciudad de Córdoba”. La gestora ha ratificado asimismo que la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos será Isabel Albás, tal y como había decidido el grupo municipal.

Tanto los responsables del PP como los de Cs presentes en la reunión han coincidido en que "Córdoba precisa de un gobierno cohesionado cuyo único objetivo sea el desarrollo y el progreso económico y social de la ciudad, más aún en un momento que se presenta complicado paras las familias debido a la coyuntura que se vive a nivel nacional". "De este modo, el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba permanecerá como hasta ahora, trabajando con plena colaboración, y respaldando al alcalde José María Bellido", han concluido.

Después de la reunión que Dorado ha mantenido junto a miembros de su grupo municipal y de la gestora de Ciudadanos de Andalucía, el exportavoz municipal de la formación naranja ha cursado su baja de la formación por vía telemática, por lo que se pasa al grupo de concejales no adscritos y deja al cogobierno en minoría. Dorado no habría aceptado el acuerdo propuesto por su formación, que la había pedido que renunciara a su acta de concejal, a lo que se negó. "Me voy yo, no me echan del partido", ha insistido a este periódico. "El mismo que me convenció para que diera marcha atrás porque tenía que ser sumiso al PP [Roche], me dijo entonces que más valía que el grupo municipal de Cs se quedara e Córdoba solo con mi representación que con la de los otros cuatro concejales", ha insistido.

Dorado ha añadido que se le propuso además que continuara como portavoz del grupo municipal "pero que no participara en en Pleno en el que va a dar cuenta de la gestión del equipo de gobierno el alcalde el próximo día 22". "Además, me planteó que tenía que firmar un manifiesto de apoyo al alcalde; si esas cosas me las hubiera planteado hace 48 horas no hubiera dado marcha atrás en mi intención de irme al grupo de concejales no adscritos", ha puntualizado.

Dorado comunicará la circunstancia a la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, quien deberá certificar su paso al grupo no adscrito, lo que supone alterar las mayorías en el Consistorio cordobés. De esta manera, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba estaría compuesto por los nueve concejales del PP y cuatro de Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno en virtud del pacto; el PSOE tiene ocho ediles, IU tres, Podemos dos, Vox dos y ahora Dorado formará parte del grupo no adscrito.