Estas son las notas de Selectividad más altas de Córdoba

Por fin se acabaron los nervios, los más de 4.500 estudiantes que realizaron la prueba de Selectividad en Córdoba, ya saben su nota. Las mejores notas cordobesas corresponden a cuatro alumnos, tres estudiantes de colegios públicos de la provincia y uno concertado en la capital. Incluso, dos de los jóvenes corresponden al mismo centro: el Antonio Gala de Palma del Río.

Jorge García

Jorge García ha obtenido un 10 en los cuatro exámenes troncales y un 3,75 -sobre cuatro- en las optativas. En bachillerato cuenta con otro diez, y en total ha obtenido una nota de acceso de 13,75. En uno de los exámenes en los que Jorge ha sacado un diez, ha sido en Matemáticas II, prueba que muchos alumnos reclamaron debido al grado de dificultad que presentaba, "me costó mucho, estuve sudando para sacarlo, comparado con los exámenes anteriores, era más difícil".

El estudiante cordobés no tenía muy claro cual sería la carrera que escogería para el próximo curso, aunque a principios de este año, tal y como ha declarado a El Día, decidió que se decantaría por Ingeniería Electrónica, un grado cuya nota de corte está en torno al cinco.

El salto de la ESO a Bachillerato es algo que los alumnos notan cuando empiezan con esta carrera de fondo hasta llegar a la Pevau. "Había exámenes que me los tenía que preparar muchísimo, dos o tres semanas antes, yo eso no lo hice en la ESO nunca", ha comentado García, quien ha cursado sus estudios en el Colegio de las Francesas.

Daniela Pineda

"Ilusionada y llena de orgullo, muy contenta, pensé que sería imposible sacar en algunos exámenes un diez", así se muestra Daniela Pineda tras lograr un 13,725, lo que le corresponde a un 9,938 en los exámenes troncales y un 10 es su media de bachillerato. Esta estudiante ha cursado sus estudios en el Felipe Solís Villechenous de Cabra.

Daniela ha sido un mar de dudas, hasta el último momento no sabía qué estudiar. Aunque en su matricula inicial de bachillerato apostaba por la rama de Salud, antes de empezar el curso lo cambió por el bachillerato tecnológico. Sin embargo, en la actualidad, una de las opciones que baraja es cursar una carrera relacionada con las letras, Lengua y Literatura o alguna Filología. No obstante, hay otra opción que también le tiene tentada, nada más y nada menos que la doble de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas en Granada. "He pasado por todo, mis amigos no me entienden, ni yo tampoco", comenta a El Día mientras bromea.

Alejandro Garijo

"Esperaba buena nota, pero tanto no", ha comentado Alejandro Garijo emocionado. Este estudiante ha sacado un 9,938 en las troncales y también cuenta con un 10 en su media de bachillerato. Tal y como ha explicado a El Día, ha obtenido una nota de acceso de 13,975.

Quiere estudiar algo relacionado con Salud, pero aún no lo tiene claro. "Creo que haré Farmacia o Química". Alejandro cuenta que su familia lo ha felicitado e incluso "están más contentos que yo". El joven alumno ha estudiado en el Instituto Antonio Gala de Palma del Río.

Ignacio Morales

"Iba con las expectativas bajas, no me lo esperaba, siempre piensas que habrá muchas personas mejor que tú", así lo ha confesado Ignacio a este periódico. Su nota es de un 13,905, tras sacar un 9,938 en la parte obligatoria y un 10 de media en bachillerato. Lo suyo son los números, ya que aunque no sabe con certeza que estudiará, las opciones que contempla son: Ingeniería informática y Matemáticas, o Matemáticas y Física, lo que sí tiene seguro es que irá a Sevilla a estudiar.

Desde que esta mañana viese sus notas, Ignacio no ha parado de recibir felicitaciones. "Mi familia está muy orgullosa, estaban más emocionados que yo". Este estudiante ha narrado que el truco para enfrentarse a Selectividad es la "determinación, el tener constancia, pero no es algo que considere difícil". Ignacio también ha cursado sus estudios en el Instituto Antonio Gala de Palma del Río.