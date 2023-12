Night Room TV, el proyecto que promociona el patrimonio de Córdoba a través de la música electrónica

Hace ya más de cinco años que el fascinante patrimonio que atesoran Córdoba y su provincia está íntimamente relacionado con la música electrónica. Vídeos en los que monumentos y reconocidos espacios cordobeses se convierten en espectaculares escenarios para las sesiones de djs internacionales circulan por Youtube y las principales redes sociales acumulando miles de visitas de usuarios de países de todo el mundo.

En Estados Unidos, Canadá, Australia, Latinoamérica y, por supuesto Europa, tienen muy presente el amplio y rico patrimonio cordobés gracias a estas proyecciones profesionales de las que se encarga Night Room TV, productora musical nacida en Córdoba de la mano del productor Manuel Bermejo (40 años) y que pretende "abrir una nueva ventana al mundo en la que se vea Córdoba de una forma diferente y que acabe con el estigma de que la música electrónica es oscura y solo se escucha en garitos".

Junto a Alberto Sar (31 años), coordinador y director de comunicación de Night Room TV, el sueño de Bermejo desde que estudiaba Comunicación Audiovisual se está cumpliendo: "Combinar el patrimonio, la música electrónica y las artes visuales en uno solo". Lo hace en la mejor ciudad para ello: una Córdoba donde ya es un fenómeno social, pues son varios los festivales de este estilo musical que la empresa ha organizado en distintos lugares emblemáticos de la capital y que, como no podía ser de otra forma, han contado con la visita de miles de cordobeses de distintas generaciones.

Night Room TV echó a andar en 2018 con una primera sesión de electrónica que se grabó en el entorno de las Ermitas, en plena Sierra de Córdoba. Desde entonces, el proyecto ha pasado por otros enclaves mágicos como los castillos de Iznájar, Bélmez y Almodóvar del Río; la Torre de la Calahorra, el C3A, el Jardín Botánico de Córdoba, el conjunto arqueológico Medina Azahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos, las Caballerizas Reales y el Rectorado de la UCO, este último el más reciente, pues tuvo lugar el pasado 28 de octubre con entrada gratuita y por él pasaron "más de 3.000 personas".

"¿Quién iba a imaginar que se podría hacer un festival de música debajo del Puente Romano? Incluso los propios artistas se hacen fotografías porque les encantan los sitios. No solo ganamos visibilidad en otros países, también los jóvenes cordobeses pueden conocer rincones de su ciudad de una manera diferente", comenta Alberto Sar sobre este proyecto que ha contado con reconocidos djs de música electrónica como Audiofly, Alexander Kowalski, Mestiza, Francesca Lombardo, Victor Santana, Dalila, Anuschka, HD Substance y Cristian de Moret, entre muchos otros.

Eso sí, no todo es fiesta, pues algunas producciones no cuentan con público. Solo están el artista, la cámara y por supuesto su música, que en muchas ocasiones incluye una mezcla de estilos pocas veces vista. En las Caballerizas Reales, por ejemplo, el show de Holed Coin Band estuvo acompañado de un violonchelo y un saxofonista mientras los caballos "bailaban" siguiendo el ritmo; o en el festival de música sefardí que se llevó a cabo en el Jardín Botánico, que contó con la fusión de la música electrónica. "La electrónica no es oscura, absorbe multitud de estilos y es otra forma de expresar y crear. Con esto damos visibilidad a un concepto innovador en un formato atractivo y a un público de todas las edades", explica Bermejo.

Además del impacto en la ciudad, los vídeos producidos por Night Room TV han alcanzado un total de casi cuatro millones de visitas en Youtube, seis millones en Facebook y dos millones de interacciones en Instagram, cada uno de ellos mostrando en vivo, con la grabación de cámaras grúa y drones, cómo es posible mezclar diversión, buen ambiente y la electrónica en espacios espectaculares y con mucha historia: "Es un proyecto pionero porque no hay nada similar en España, solo algunos eventos puntuales en otras ciudades", destaca Manu Bermejo, quien ya mira a la expansión nacional de su empresa.

"La idea es abarcar más terreno y llegar a nuevas ciudades. Córdoba es nuestro escaparate, pero iremos a Sevilla, Málaga o Toledo para seguir avanzando con el proyecto porque esta marca ya es internacional", asegura el director de la productora con el deseo de que en Córdoba puedan mantener "una serie de eventos fijos" con una frecuencia, por ejemplo, trimestral. Por ahora, y tal y como el fundador del proyecto avanza a El Día, el reto más próximo es hacer un nuevo festival en el Teatro de La Axerquía.

Por supuesto, la Mezquita-Catedral de Córdoba sería el sitio soñado en el que organizar un festival, escenario que, como reconoce Bermejo, lo intentó sin suerte. Y es que uno de los problemas que Night Room TV encuentra es "la falta de apoyo de las instituciones". En sus cinco años de actividad, tan solo Planneo (delegación de Juventud en el Ayuntamiento del Córdoba) ha apoyado la iniciativa incorporándola al conocido Festival Eutopía.

Una aportación pública que "es baja" para "el riesgo que corres si pasa algo" que impida sacar adelante este tipo de festivales que superan los 35.000 euros de presupuesto y que en la mayoría de ocasiones son gratuitos. Como lamenta Bermejo, es "una pena" pasar inadvertido para las instituciones cuando haces de la música "un punto de interés que reúne a miles de personas durante el día llevando lugares emblemáticos a otra idea".

"La ciudad apuesta mucho por el flamenco, que a todos nos gusta, pero hay otro público que alucina cuando le muestras la electrónica de otra manera, ese es el objetivo, unir a personas en un espacio idílico. La Noche Blanca del Flamenco es muy masiva, pero no vas a ver un formato tan espectacular como el nuestro con drones y multicámaras", argumenta el director de Night Room TV, un proyecto en el que, como asegura Bermejo, "la gran benefactora es la ciudad a nivel de imagen y público".