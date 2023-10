El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba, reconocido por los premios del Instituto de Accesibilidad

El Instituto de Accesibilidad (IDA), entidad privada dedicada a la formación en materia de accesibilidad universal en Hispanoamérica, ha reconocido los trabajos de accesibilidad impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba en el Museo Julio Romero de Torres dentro de la categoría Turismo Accesible en la primera edición de sus premios a la que han concurrido 60 proyectos.

El jurado de estos premios ha estado formado por especialistas de España, Chile, República Dominicana o México, entre otros, y ha dado a conocer los galardonados en una ceremonia virtual en la tarde del jueves, conectando con asistentes de muy diversos países de habla hispana.

Éste es el sexto reconocimiento que suma Córdoba en materia de inclusión y accesibilidad en menos de un año: el pasado mes de noviembre la Comisión Europea distinguía a Córdoba como segunda ciudad más accesible de Europa, también el Cermi Estatal, que representa las 8.000 entidades del mundo de la discapacidad en España, reconoció la mejor acción local y autonómica.

El Partido Popular vino a reconocer, también, al equipo de José María Bellido por una de las mejores prácticas en todos los ayuntamientos gestionados por esa formación. Famsi, la premió en marzo de este año, como la mejor iniciativa en línea con los ODS en Andalucía y finalmente la Fundación Caja Rural del Sur, también se fijó en las actuaciones de accesibilidad universal realizadas en el espacio museístico Julio Romero de Torres.

Acerca de este reconocimiento, el teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha señalado que “estamos muy contentos, con cada noticia de este tipo que llega. En cierto modo, no deja de ser un reconocimiento a las horas de trabajo de las personas que hay tras cada acción de accesibilidad de nuestro Ayuntamiento. Desde hace cuatro años desde la Delegación de Inclusión y Accesibilidad trabajamos para adaptar toda una ciudad y sus servicios para el disfrute de todos sus habitantes y de quienes nos visitan, tengan o no discapacidad. Y eso no debería ser extraordinario, sino la norma”.

Referente en accesibilidad

El Museo Julio Romero de Torres se encuentra perfectamente adaptado para que cualquier perfil de usuario pueda disfrutar de su contenido artístico. Para personas con movilidad reducida, hace tiempo que no supone ningún problema por la eliminación de barreras arquitectónicas; para otros perfiles, se implementó recientemente un sistema de códigos Navilens, que permite a la personas con discapacidad visual acceder a audiodescripción de las obras, en 34 idiomas y, para las personas sordas, a descripción en lengua de signos española. También cuenta con reproducciones en relieve y braille para personas ciegas y con bucle magnético y varios aparatos de audio frecuencia para personas con discapacidad auditiva.

Ahora, en una última fase, se están adaptando todos los textos descriptivos de las obras del Museo a Lectura Fácil, para una mejor comprensión por todo el público visitante.