El Movimiento Ciudadano pide que los veladores no ocupen más del 50% de las vías en las que se instalan

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) demanda que la instalación de terrazas con veladores tengan en cuenta que nunca se use más de la mitad de la vía o de un 20% de una plaza o jardín en las que se instalen, teniendo en cuenta el tránsito peatonal habitual que hay en esas zonas. Así lo ha aprobado el colectivo en su última sesión plenaria "ante la próxima convocatoria de una reunión de la Comisión de Veladores y Vía Pública". Entre las propuestas aprobadas en este sentido también figura la demanda de que se avance en una ordenanza única sobre vía pública, tanto para acciones permanentes como puntuales, así como regular el uso de la vía pública por comercios, limitando mientras las autorizaciones.

Asimismo, el colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia pide un plan de actuación, incluso de forma subsidiaria, para eliminar obstáculos y núcleos de suciedad en la vía pública: "cabinas telefónicas, elementos de información turística desfasados, restos de toldos o vallados...; aclarar el futuro de los quioscos sin uso existentes en la vía pública, modificar la normativa para el uso de la vía pública por entidades sin ánimo de lucro, facilitando la gestión de las autorizaciones; y modificar la normativa fiscal en cuanto a la instalación de pequeñas barras para financiar la actividad o para disponer de material municipal".

El CMC incluye también entre sus demandas aprobadas y que llevará a la comisión que se defienda un modelo de negocio de la hostelería centrado en el inmueble que se use y no en la terraza, que debe tener un uso complementario; que los veladores deben ser para dos o cuatro personas, evitando mesas plegables de mediano o gran formato; hacer delimitaciones no permanentes de la zona permitida para terraza; y limitar el horario de apertura, la emisión de ruido y seguir sin autorizar música en terraza o vía pública. Así como, no permitir el uso de la vía pública como almacén a los locales, "debiendo guardar eso con lo que ocupan la vía pública -como suele ocurrir en algunos casos con los mismos veladores cuando el establecimiento está cerrado- en el propio local o en otro que se use al efecto".

Otras demandas incluidas por el Consejo del Movimiento Ciudadano en sus propuestas sobre vía pública y veladores es que se obligue a una limpieza más intensa en las zonas que hayan estado ocupadas por veladores, "especialmente de grasas"; solo permitir toldos que se recojan como una sombrilla y sin que se cierre por los cuatro lados, evitando generar habitaciones en la vía pública, así como no permitir los toldos continuos de fachada y de vía pública, "para evitar así el efecto túnel"; limitar el uso de veladores dentro de parques y jardines, pues "en ningún caso pueden apropiarse de los mismos", y valorar la colocación de veladores en zonas de aparcamientos, "cuando no haya otra posibilidad y con acuerdo ciudadano".

Propuestas sobre la Feria de Mayo

Asimismo, tras la celebración de la edición 2024 de la Feria en honor de Nuestra Señora de la Salud, "y ante el anuncio de la convocatoria de una comisión para buscar soluciones a los problemas detectados en la misma", el Consejo del Movimiento Ciudadano ha aprobado también una batería de propuestas al respecto para la mejora de la última cita del Mayo Festivo que llevará a esa comisión.

Así, el CMC ha acordado demandar que se recupere la figura del comisionado de feria, "que trabaje durante todo el año con la comisión de Feria en el desarrollo de los acuerdos que se adopten", con el soporte de la Delegación Municipal de Fiestas y Tradiciones Populares; que se haga un nuevo plano del ferial que permita instalar un centenar de casetas con un tamaño mínimo de 400 metros y con espacios para el descanso con arboleda, láminas de agua y bancos, "realizando la redistribución de casetas que sea necesaria", y controlar la tipología de las casetas, "determinando características mínimas y elementos no permitidos". "Una caseta de asociaciones o colectivos no puede convertirse en un restaurante o una caseta joven por la puerta de atrás y encima no pagar la tasa", insiste en CMC.

Asimismo, el colectivo insiste en que las casetas deben contar con mesas y sillas y con zona de baile; en que se debe obligar a que las casetas que se instalen en las calles de Enmedio, Guadalquivir y Potro sean de mampostería y con una estética cuidada de macetas y ventanales con reja y puerta; en que la decoración interior de las casetas no deben tener elementos publicitarios en ninguna de sus formas "y tampoco deben permitirse acciones publicitarias dentro del ferial", y en que se tiene que evitar que las casetas muestren a las calles sus cocinas o parrillas y controlar las salidas de humos.

Otras de las propuestas que llevará el CMC a la comisión son las de que se intensifique la vigilancia en el montaje de las casetas y las inspecciones de estas periódicamente para evitar cambios durante la celebración de la feria; que se controle el volumen del sonido y la tipología de la música hasta el horario de noche; que se avance en la definición del espacio como recinto ferial definitivo, "con la modificación del Plan Especial de El Arenal"; que se siga invirtiendo anualmente en el ferial entre ferias, en arboleda y toldajes, el soterramiento de la instalación eléctrica, la pavimentación de nuevas calles y el acerado, y que se asegure la instalación permanente a cota cero.

Las demandas del colectivo que preside Juan Andrés de Gracia también pasan por la mejora de la accesibilidad del recinto y de las casetas y atracciones; el incremento del transporte público y de las zonas de aparcamiento, "controlando los aparcamientos indebidos en los barrios del entorno de la Feria"; definir la presencia del caballo con unas características mínimas de seguridad, comodidad y vistosidad; evitar que los cierres de casetas deriven en una privatización de las mismas, "la vigilancia de las casetas que se realice hacia dentro", y exigir a los partidos políticos y entidades de ciudad con presencia en El Arenal el máximo respeto y compromiso con las bases de la Feria, "aplicando las bases a todas las casetas sin excepción".