Reunión a cuatro bandas para abordar la ordenanza de veladores de Córdoba

Será justo en el plazo de diez días -el próximo 30 de mayo - cuando el Ayuntamiento de Córdoba se reúna con hosteleros, vecinos y comerciantes para analizar la actual ordenanza de veladores de la capital. Es el anuncio que ha hecho el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, al término de la Junta de Gobierno Local.

Una cita en la que, según ha expuesto, se verá "cómo regular la presencia de veladores y de actividades de la vía pública". Al encuentro, ha añadido, desde el Ayuntamiento de Córdoba se llevarán "las ideas que hemos recogido en comparación con la regulación de otras ciudades".

Torrico, además, ha avanzado que en esta reunión "se hará un seguimiento de las propuestas" que se presenten y que también "se abordará una reforma de la ordenanza o de algunos puntos. No será una reforma global, sino puntual". No obstante, en este punto ha reconocido que existe una "duda" de hacer un cambio global o "específico, por sectores". "Esa es la duda y la decisión no está tomada", ha apuntado.

A su juicio, la ordenanza de veladores en Córdoba "está bastante ajustada". Ante las aportaciones que presenten los integrantes de cada sector que acudirá a este futuro encuentro, el edil del PP ha considerado que "todos ponen el máximo de su parte" y es "un instrumento útil".

Convenios

Por otra parte, Torrico ha dado cuenta de varios de los puntos que han salido adelante en la Junta de Gobierno Local. Entre otros, ha aludido al acuerdo valorado en 20.000 euros entre el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y la Plataforma Pro-Centro de Día para Personas Mayores del barrio del Naranjo (Platerna) para el mantenimiento del centro.

En la misma sesión también se ha dado luz verde a un acuerdo entre la Delegación de Juventud y la Fundación Prode para el desarrollo de un proyecto de intervención socioeducativo con jóvenes con discapacidad, también valorado en 20.000 euros.

Un convenio que conlleva aparejado el desarrollo de un proyecto que busca que estos jóvenes adquieran las competencias necesarias para que consigan el certificado de profesionalidad y también promover su acercamiento al mundo laboral. En total, serán diez los jóvenes -menores de 30 años y con más de un 33% de discapacidad- que se puedan beneficiar de este acuerdo.

Junto a estos dos convenios, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado otro más entre la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba Record para el proyecto de la tercera Semana del Cine de Córdoba -Cinema 24-; el convenio está cifrado en 30.000 euros.

En último lugar, Torrico ha expuesto el acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba cifrado en 20.000 euros para el desarrollo de varias actividades.