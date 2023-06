El Movimiento Ciudadano urge a la lucha contra "la desertización comercial de los barrios" de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) cree que el llamado Plan de Actuación para el Desarrollo del Comercio Local de Córdoba debe "abordar con profundidad" la pérdida de locales comerciales "ante su transformación en viviendas, proceso que lleva un ritmo imparable, provocando la desertización comercial futura de los barrios afectados". Esta es una de las propuestas o alegaciones que el colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia demanda que se incorpore a dicho plan.

El CMC defiende que el comercio local ha sido, es y deberá ser "un puntal de la conformación de nuestros barrios, distritos y de la ciudad". Por todo ello, insiste en que apuesta "por un plan con dotación económica real". Además, aboga por la "necesaria existencia" de asociaciones comerciales que sean portavoces en cada barrio o distrito "y que se conecten a la organización ciudadana para aunar esfuerzos y proyectos".

En este sentido, el colectivo entiende que las medidas de urbanismo comercial, o de movilidad (aparcamientos, reserva de plazas, peatonalizaciones,...) que se presentan deben consensuarse con otras entidades ciudadanas, con especial participación de las asociaciones vecinales y los consejos de distrito. "Los proyectos urbanísticos y de movilidad no se pueden enfocar solo desde las necesidades del comercio, sino buscando la reactivación y/o rehabilitación de la zona a nivel general. Nos oponemos a la multiplicación de las zonas azules y favorecemos la movilidad a través del transporte público", puntualiza el colectivo.

Igualmente, el CMC defiende que la política comercial no tiene que ser igual para toda la ciudad, por lo que considera necesarias medidas distintas para el comercio de la periferia, de barrios en exclusión, de barrios con centros comerciales abiertos, del Casco,..."lo que implica la necesidad de una territorialización de las propuestas. No puede ser igual las medidas para zonas comerciales modernas, que para zonas comerciales en retroceso", puntualiza el CMC.

Asimismo, el colectivo defiende que la política comercial en la zona del Casco debe ir en la línea de potenciar el comercio hacia el vecindario existente y no ser un mero soporte de la actividad turística; así como que la política comercial no puede sostenerse sobre la ocupación de la vía pública, más allá de actuaciones puntuales. "La vía pública está saturada en gran parte de la ciudad y debe permitir fundamentalmente su uso general y no particular", insiste el colectivo.

El CMC insiste, asimismo, en que la política de comercio local debe tener en cuenta la existencia o no de centros comerciales, de mercados ambulantes, de alternativas comerciales (kioscos, mercados municipales, mercados ocasionales...). "Hay que evitar que haya medidas contradictorias con las que se aprueban para otros mecanismos comerciales y viceversa", defiende el colectivo al respecto.

También, el CMC defiende que el comercio local debe tener como una estrategia esencial estar inscrito en el Plan Local de Acción contra el Cambio Climático y de adaptación a él. "Por tanto, las estrategias que se definan deben ser coherentes con una ciudad que afronte con todas sus fuerzas la emergencia climática", sostiene el colectivo.

El colectivo incide, igualmente, en que el comercio local debe tener en cuenta el envejecimiento de la población "y plantearse estrategias de cara a la soledad en que viven hoy miles de mayores, las dificultades de usar nuevas tecnologías, o las demandas de favorecer la máxima accesibilidad Para ello, se requiere que el plan de comercio que se prepare pase por dictamen del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social de la Ciudad, antes de que se apruebe por el pleno municipal".