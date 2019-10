Moreno y Casado defienden el modelo de gestión del PP en Andalucía para el Gobierno de España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, han defendido que la gestión que el partido lleva a cabo en la comunidad autónoma andaluza es el "modelo a seguir" para el Gobierno de España en caso de que el último de ellos acceda a la Moncloa tras las próximas generales del 10 de noviembre. Durante la apertura de la Convención Económica que el PP celebra este sábado en Córdoba, uno y otro han coincidido en que muchas de las "recetas" llevadas a efecto ya en la Junta para enmendar una gestión socialista "que nos llevaba a un desorden en las cuentas públicas", según Moreno, son aplicables con el PP en el Gobierno de España, para, según Casado, "garantizar el bienestar social en el país", porque "España no se puede permitir otra crisis económica y no podría soportarla con el PSOE en el Gobierno, una crisis que Pedro Sánchez ya ha reconocido que no sabría como afrontar".

El primero en intervenir en la apertura de una Convención Económica del PP al más puro estilo norteamericano ha sido el presidente de la Junta, quien ha defendido que un gobierno de los populares "lo primero que hace siempre es poner orden en las cuentas públicas potenciando la posibilidad de que haya más desarrollo". Si hay equilibrio en las cuentas, hay bienestar social", ha apuntado en su posterior intervención el presidenta nacional del PP, quien ha afirmado que "Juanma Moreno ya es un ejemplo presente de lo que el PP hará en el Gobierno desde el 10 de noviembre".

En su repaso a los "logros" de su gestión, Moreno ha insistido en que "dijimos que por primera vez en la historia íbamos a bajar los impuestos y en menos de cien días sabéis todos que el impuesto de sucesiones ya no existe. Se tributa al 1% igual que en la Comunidad de Madrid y hemos bajado el tramo del IRPF autonómico. Allí donde tenemos responsabilidad bajamos los impuestos", ha destacado el presidente de la Junta. Moreno además ha destacado que la burocracia asfixiaba a Andalucía y que han desaparecido más de cien entes "que no tenían utilidad. Hemos simplificado los trámites administrativos".

También ha hablado de bajada de impuestos Casado, quien en un tono muy moderado ha aprovechado para exponer su plan económico para el Gobierno de España, un plan económico que pasa también "por una revolución fiscal" con la rebaja del IRPF por debajo del 40% y la del impuesto de sociedades por debajo del 20%, además de por la eliminación del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio y el de los actos jurídicos documentados para compra de vivienda habitual, y la introducción de incentivos fiscales para el ahorro.

El segundo de los "logros" destacados por el presidente de la Junta ha sido el de empezar a acabar con "la burocracia que asfixia a Andalucía". Moreno ha insistido en que con él en el gobierno de la Junta han desaparecido más de cien entes "que no tenían utilidad", además de haber simplificado los trámites administrativos. En este punto, Casado ha defendido que con él en la Moncloa se racionalizará la estructura administrativa y que además se eliminarán las trabas administrativas de manera que, por ejemplo, se pueda crear una empresa en solo cinco días, además de implantar una oficina para el emprendimiento que unifique trámites de registro, agencia tributaria y Seguridad Social.

"Lo tercero que hemos hecho, también marca de la casa, ha sido incentivar a la iniciativa privada para que la economía crezca", ha apuntado Moreno, quien ha defendido que con él en San Telmo la economía andaluza ha crecido más que la economía nacional y los inversores extranjeros ya no huyen de la comunidad autónoma "al contrario de lo que ocurría cuando gobernaba el PSOE". "No es autobombo, nos queda mucho que hacer, pero quiero mandar un mensaje de confianza, ante la incertudumbre que tenemos en materia económica necesitamos la receta del PP y de Pablo Casado para España; necesitamos certidumbre, confianza, un Gobierno que nos de estabilidad", ha defendido.

En este punto, posteriormente Casado ha insistido en que en su plan económico se contempla mantener "la exitosa" reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy, además de impulsar una tarifa plana para autónomos de 12 meses o de 24, según los casos, y ampliar la ley de segunda oportunidad "para que no sea un estigma para un emprendedor fracasar". También ha anunciado una nueva ley de emprendedores y medidas en materia de formación como los impulsos a la FP dual y al bilingüismo; el avance en la universalización de cero a tres años; y la evaluación al final de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Finalmente, ha incidido en una última "receta", su respaldo a la competitividad económica, con un coste de la energía competitivo; seguridad jurídica; un objetivo del 20% del PIB en el sector industrial; la defensa del modelo turístico, y la Política Agrícola Común (PAC).

Durante su intervención y antes de presentar "las recetas" de su plan económico para lograr "el bienestar social de los españoles", el presidente provincial del PP ha insistido en que los gobiernos del PP de Aznar y de Rajoy fueron exitosos en la gestión económica tras "la ruina" en esa materia heredada, según ha defendido, de los ejecutivos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, puntualizando que ahora se repite la historia con Pedro Sánchez. "La recuperación que se había logrado con Mariano Rajoy ya es la historia de una gran frustración a la que hay que poner remedio; nos encontramos una economía en retroceso", ha avisado el presidente popular, quien se ha apoyado en los datos de crecimiento del desempleo y las previsiones del Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Sánchez ya reconoce que viene una crisis económica, que somos incapaces de evitarla, porque la da por hecho y va a repartir las cargas en todos. Frente a eso, lanzo un mensaje de optimismo, porque estamos a tiempo para evitar el bloqueo y la crisis con un Gobierno del PP estable, que genere la confianza, las reformas y el bienestar que se necesitan", ha defendido Casado.

