Miles de personas se manifiestan en Córdoba por la defensa de la sanidad pública y contra su privatización "silenciosa"

Miles de personas han participado este sábado en una manifestación en Córdoba en defensa de una sanidad pública de calidad y contra la privatización en una marcha convocada por Marea Blanca que, más que blanca, se ha teñido de rojo con los carteles y banderolas de los sindicatos UGT y CCOO y los partidos políticos PSOE e IU.

La protesta ha reunido a ciudadanos de la capital y de la provincia, desde donde han llegado varios autobuses. No en vano, hace unos días varios alcaldes de municipios cordobeses llamaron a "rebelarse" contra el deterioro de la sanidad pública. En concreto, fueron los regidores de Moriles, Montilla, Iznájar, Carcabuey y Fernán Núñez.

La cifra de asistentes se sitúa en 10.000 personas según la organización, aunque la Policía Local y Nacional estima que han participado unas 2.600. Lo cierto es que a lo largo del recorrido se han ido sumando más ciudadanos a una marcha cuyo objetivo ha sido atizar duramente contra la gestión sanitaria del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía y la privatización "silenciosa" que está llevando a cabo.

El secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, ha explicado que esta convocatoria es "una respuesta contundente hacia el Gobierno de la Junta de Andalucía, que dice que está haciendo las cosas bien en sanidad", pero "evidentemente" no es así.

Así, ha recordado que "tenemos una orden, aunque los sindicatos hemos llegado a un acuerdo con la Junta, en la que flota todavía esa sombra de la privatización y que exigimos que se derogue o que se modifique, pero que desaparezca esa sombra".

Palomares ha manifestado que "cuando un servicio se quiere privatizar, lo primero que se hace es denostarlo, hacerlo incómodo para la ciudadanía, y que esta tenga que acabar, por falta de asistencia, yéndose a lo privado". Al final, "quien puede pagárselo, acaba emigrando a lo privado" y los propios ciudadanos, "de alguna forma bendicen que algo se puede privatizar porque lo que está como público no funciona bien, pero esto es provocado", ha incidido.

Por eso, ha insistido en que "la senda de la privatización está ahí y cada vez hay más fondos para la sanidad privada cuando tenían que haber ido a la pública", ha apuntado el representante de UGT, que también ha denunciado "listas de espera interminables" por las que los pacientes tienen que acudir finalmente a la privada. Hay "situaciones indeseables en las que te dicen que si quieres operarte pronto te tienes que ir a un centro privado, concertado, pero si quieres que te lo hagan en lo público tienes que esperarte", cuando "lo público es garantía de calidad".

La secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha destacado que más de 40 asociaciones, partidos y organizaciones sindicales han formado parte de la manifestación para "reivindicar una sanidad pública de calidad, que es la que queremos todos" porque "la sanidad pública es la que nos hace a todos iguales".

Borrego ha indicado que es importante que con esta protesta "el Gobierno de la Junta sepa que la ciudadanía quiere una sanidad de calidad y no quiere esa privatización silenciosa, que parece que no están haciendo nada, pero poco a poco están desmantelando la sanidad pública".

"Queremos un pacto por la Atención Primaria porque es fundamental, es la puerta para que las personas no lleguen a los jhospitales, para que todos estemos sanos. No es cierto que falten profesionales, es que no tienen las condiciones que tienen que tener", ha aseverado la secretaria general de CCOO.

En ese sentido, ha destacado que el Gobierno liderado por Juanma Moreno no tiene "ninguna intención de que funcione bien la sanidad". "Es verdad que están haciendo hospitales, pero están sin recursos humanos, y un hospital sin personal es un edificio que no sirve absolutamente para nada", ha puntualizado.

Borrego ha recordado que este sábado había convocadas movilizaciones en toda Andalucía "y todos reivindicamos lo que es nuestro, un derecho, porque todos pagamos la sanidad pública: Que se dejen de quitar impuestos porque los impuestos son los que nos hacen a todos iguales y tenemos que pagar para tener unos servicios públicos de calidad", ha concluido.

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha explicado que "la provincia se ha movilizado ante una realidad: el PP, el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla tiene un plan para Andalucía y hay que decirlo con seriedad y rigor" porque se trata del "desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública".

Todo ello -según ha dicho- por dos motivos, "el primero por convertirla en un negocio para fondos privados, para compañías privadas, fondos de inversión y para los hijos de Aznar" y, por otra parte, "porque a los ricos y poderosos no les hace falta la sanidad pública y a nuestro pueblo sí".

"Hoy podemos ver cómo en los consultorios y hospitales de la provincia el colapso es una realidad", ha indicado Pérez. En ese sentido, ha añadido que "los consultorios no tienen pediatras, las citas médicas se retrasan y pruebas importantes como las del cáncer son tardías con el riesgo que supone para la salud". A su juicio, "un derecho conquistado como la sanidad pública no puede verse privatizado y desmantelado por los intereses de una gente que solo quiere una sanidad para ricos, y el resto que no tengamos". El coordinador provincial de IU ha explicado que "una sociedad de bienestar y de progreso solo se consigue con una sanidad pública, que ha sido una conquista histórica".

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha aseverado que "la mayoría absoluta está hoy en las calles de Andalucía y de Córdoba defendiendo un derecho como es el derecho a una sanidad pública gratuita y universal en la que hemos estado siempre tan bien los socialistas".

Por lo tanto, "hoy empieza la cuenta atrás para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y para el señor Bellido, porque no lo veo aquí defendiendo los intereses de los cordobeses", ha señalado con respecto al alcalde de la capital.

Crespín ha puntualizado que "son muchos hechos" y así lo han denunciado "todos los sindicatos, las organizaciones y partidos políticos que estamos aquí": "desde el desmantelamiento de los hospitales a centros de salud que están sin dotación de personal, a listas de espera inasumibles, a miles de niños que están esperando pediatra... ".

La secretaria provincial del PSOE ha resaltado que "la mayoría absoluta de la calle es la que va a empezar a hacer una moción de censura al PP, a Juanma Moreno y al señor Bellido, a ese partido político, a la derecha, que está privatizando la sanidad pública universal y gratuita de calidad, que es la que defendemos todos los ciudadanos que estamos aquí hoy".

Por último, el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha recordado que "la salud pública es un derecho básico y, por lo tanto, hoy estamos aquí denunciando ese desmantelamiento que está haciendo el PP, que empezó por la privatización de los aparcamientos de los hospitales y va a acabar por los propios profesionales".