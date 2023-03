Alcaldes de Córdoba llaman a rebelarse "contra el deterioro de la sanidad pública"

“Nos podrán quitar la vida, pero jamás podrán quitarnos nuestra libertad”. Espada en alto y con parte de la cara pintada de azul, William Wallace arengaba a su ejército antes de entrar en batalla en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Así, a lo William Wallace, pero más bien al grito de "nos podrán quitar a nuestros médicos y nuestros servicios sanitarios, pero jamás nos podrán quitar nuestra sanidad pública" ha protestado un grupo de alcaldes del PSOE e IU de la provincia a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba.

En este caso, el ejército inglés con el que mantienen esta ya larga batalla "contra el deterioro de la sanidad pública" está capitaneado en Córdoba por el máximo representante de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, y su escudera en materia de Salud, la delegada María Jesús Botella. Una pugna que promete ser más intensa por la cercanía de las elecciones municipales. De hecho, para el próximo 25 de marzo, tienen convocada una manifestación que recorrerá las calles de la ciudad. Curioso, como en toda contienda que se precie, lo que uno ha sufrido lo recibe luego el otro. Hace unos años las manifestaciones en defensa de la sanidad, con las mareas blancas, las sufría el entonces Gobierno socialista de la Junta.

Ese miniejército apostado a las puertas de esa especie de castillo que es la sede autonómica de San Felipe ha estado compuesto por parte del PSOE, por la alcaldesa socialista de Moriles, Paqui Carmona; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; y el de Iznájar, Lope Ruiz. Y por parte de IU, por el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez; y el de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide.

La espera a los emisarios -los periodistas- citados para trasladar el mensaje con el objetivo "de que la gente se eche a la calle el día 25" ha sido bajo la lluvia, pero sin cantar, "una lluvia fina que parece que no moja, pero cala; lo mismo que está ocurriendo con la transformación que está intentando la Junta de la sanidad pública en privada", ha sentenciado Carmona. La alcaldesa de Moriles ha recordado que esta lucha viene de lejos. "Hace un año, los alcaldes y alcaldesa, como portavoces de los ciudadanos y los movimientos sociales y sindicales, nos constituimos en plataforma para reivindicar una sanidad pública de calidad que estábamos viendo como poco a poco se estaba deteriorando", ha recordado.

Carmona ha añadido que en vísperas de las elecciones autonómicas el Gobierno andaluz capitaneado por Moreno Bonilla, como lo llama el ejército escocés del PSOE e IU, "se comprometieron a una serie de cosas con la única intención de frenar la sangría de votos que podían tener, compromisos de los que nunca más supimos". "Desgraciadamente, un año después nos vemos obligados a alzar la voz más fuerte, porque cada vez es más sangrantes y descarado, con la mayoría absoluta que Moreno Bonilla tiene en la Junta, la destrucción de la sanidad pública", ha añadido.

¿Y cuáles son las armas que según el ejército escocés utiliza el inglés para esa destrucción de la sanidad pública? Pues, entre otras cosas, "la desviación de 650 millones de euros de los impuestos de los pobres, que no de los ricos, a la sanidad privada; y la derivación de un millón de usuarios de la sanidad pública a la privada, con la única intención de engordar el sistema de sanidad privada frente al deterioro de la pública", ha incidido Carmona. Pero, hay muchas más armas prodeterioro: "el cierre de centros de salud en los municipios, citas de hasta 15 días en Atención Primaria o la derivación descarada a la sanidad privada, porque te resuelven antes el problema médico que tienes". Y otra más tachada de sibilina. "parece ser que están primando a los médicos de Atención Primaria para que no deriven los casos a los especialistas".

Carmona defiende que el ejército inglés "quiere", con estas y muchas más armas, "que haya dos tipos de sanidad, una para los pobres y otra para los ricos; se están cargando lo que conseguimos los demócratas". "Exigimos al Gobierno de la Junta que frene todas las medidas de desvío de la sanidad pública a la sanidad privada, que refuerce la Atención Primaria, tan necesaria en nuestros pueblos, que refuerce las especialidades, que se dejen de derivar las especialidades a la Atención Primaria y que se repongan los médicos que se están perdiendo dándoles también calidad en la estabilidad que tienen que tener".

La próxima batalla de esta contienda se librará el próximo 25 de marzo. "Queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad civil de Córdoba y provincia para que el 25 de marzo se llenen las calles de gente con el objetivo de alzar la voz bien fuerte contra el plan de ruta que tiene Moreno Bonilla para el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza; algo que está haciendo con su mayoría absoluta", ha insistido Juan Manuel Sánchez.

La respuesta de la Junta

"Se que estamos en campaña electoral; pero no valen los bulos con la sanidad que están lanzando. Tienen que dejar de mentir", ha sentenciado Adolfo Molina, quien ante la concentración de los alcaldes y alcaldesas del PSOE e IU a las puertas de la Delegación se ha referido a Rafael Llamas. "Ha venido a manifestarse a las puertas de la Delegación después de que se le licitara la ampliación del Hospital de Montilla por más de cuatro millones de euros, después de tantos años en los que la Junta no había invertido en ese centro", ha puntualizado. No obstante, Llamas se había quejado antes a las puertas de la Delegación de que no se contemplara en ese proyecto la construcción de una UCI, "porque según nos ha dicho el gerente del hospital, el centro no tiene UCI, sino box de críticos".

Molina ha mandado un recado a los alcaldes del PSOE e IU. "Que hagan lo que quieran en campaña, pero que dejen de provocar nerviosismo lanzando bulos, porque es mentira que se esté privatizando la sanidad pública, nunca ha habido tanto dinero para ello como con el Gobierno de Juanma Moreno: 4.000 millones más de los que había en tiempos del PSOE; hoy hay más profesionales, mejores instalaciones, como ese Hospital de Palma del Río".