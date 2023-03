Protesta por la sanidad en Córdoba: "Pretenden destruir todo lo público para justificar su privatización"

El movimiento social Marea Blanca ha convocado una concentración este viernes frente a la sede del Ayuntamiento de Córdoba en defensa de la sanidad pública. A la protesta se ha unido la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba para dar voz de forma unánime a la protesta contra la privatización y externalización de los servicios sanitarios y las demoras asistenciales.

En su atención a los medios, Práxedes Pérez, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca, se ha reafirmado en las peticiones que exigen a la Junta: “Se pretende destruir todo lo público para justificar su privatización. No al trasvase de dinero público a empresas privadas. No al desmantelamiento de la atención primaria. No a la precariedad y al maltrato laboral del personal del servicio de salud andaluz, que acaba avocando a que muchos de ellos abandonen en el camino”, y ha añadido: “Queremos que la salud siga siendo nuestro derecho y no su negocio”.

El deterioro de la sanidad tras de la pandemia y la aprobación de la norma regula la prestación privada de la atención primaria en Andalucía en casos excepcionales se han convertido en los resortes de las protestas de estas asociaciones y colectivos. “El objetivo de las empresas siempre será el beneficio económico y hacer negocio de la enfermedad les sale muy rentable”, ha señalado María Jesús Marín, miembro de Marea Blanca.

“Nosotros queremos una apuesta decidida por la atención primaria: poder contar con profesionales que te conozcan, te acompañen y te atiendan a lo largo del tiempo. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan”, ha insistido.

Desde Marea Blanca se han mostrado muy agradecidos y optimistas con la partición de los sindicatos, organizaciones sociales, movimientos vecinales y partidos de oposición que se personarán este sábado 25 de marzo en la marcha convocada para reivindicar una atención primaria fuerte, sólida y eficiente.

A las 11:00 se iniciará la protesta en Córdoba en el Centro de Salud Avenida América, paralela al resto de manifestaciones que tendrán lugar el mismo día en cada una de las ciudades andaluzas.