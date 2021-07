Melocotón, sandía y melón, las frutas de verano más consumidas en Córdoba

A cualquier hora del día; para el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena; como plato principal o como postre; la fruta es un alimento cuyos saludables nutrientes pueden aprovecharse cuando uno desee. Ahora, con el verano en pleno apogeo de calor, las frutas de temporada pueden suponer un complemento ideal para soportar las altas temperaturas. Por eso el consumo de sandías, melones, cerezas, nectarinas, melocotones, albarillos, ciruelas, paraguayos o frambuesas se dispara en ciudades como Córdoba, donde hay que combatir el sofocante calor de la mejor manera.

Y es que, tomar una rodaja de sandía para merendar en el césped de la piscina, una caja de cerezas para picotear entre horas o el más dulce melón después de almorzar en lugar de un calórico helado o un dulce es un placer refrescante, saludable y barato para la temporada estival.

La fruterías de Córdoba lo tienen claro, las frutas "estrella" del verano 2021 son el melón, la sandía y el melocotón, que "no defraudan y cada año son las más elegidas por los cordobeses". Eso sí, a los clientes no les vale cualquier fruta, porque cada verano que pasa exigen más que los productos tengan ese sello cordobés que atesore su calidad. "Cada año los consumidores piden más que la fruta venga de la provincia e incluso si no es de aquí no la quieren", afirma a El Día Raquel Blanco, dueña de la frutería Bio Natur Córdoba, de la calle Doctor Gregorio Marañón.

Por eso, todos los fruteros de la ciudad confían en los mismos productos, los melones de Montalbán, y los melocotones de la finca de la Veguilla, entre otras muchas frutas que proceden de la provincia. Unos productos de la casa que cada vez tienen más éxito entre los cordobeses. "Ya no solo prefiero comprar productos de Córdoba por ayudar a la economía de aquí, sino porque están realmente buenos", asegura Juan José mientras selecciona la fruta que horas más tarde se comerá entre las cajas de la frutería Rojas, del barrio de Poniente.

La dueña de ese mismo negocio familiar, Virginia Rojas, comenta que la sandía y el melón de Montalbán es lo que más se vende, pero que este año también están teniendo buena acogida las cerezas pese a estar en su último mes de temporada y, por supuesto, los melocotones de la Veguilla. "Las ventas están a niveles del año pasado, aunque se nota que existe algo menos de ánimo en la gente a la hora de comprar, pues los clientes este verano parece que no se quieren llevar en grandes cantidades, sino que se las llevan poco a poco", explica la frutera.

Precisamente, ese es uno de los aspectos que los fruteros de Córdoba están destacando, ya que es mucha más la fruta que venden en menores cantidades, para consumirse en el mismo día, que para tenerla durante la semana en casa, y eso que los precios no han variado de un año para otro. "Los precios se mantienen parecidos a los del año pasado, incluso más baratos, con la única subida de las cerezas y las picotas, y pese a ello nosotros vendemos alrededor de 20 kilos al día", comentan Estíbaliz Pera y Mercedes Pera, empleadas de la frutería Valverde de la calle Doctor Barraquer.

Lo que está claro, y todos corroboran, es que comer fruta es necesario para el organismo en esta época porque aporta mucha cantidad de agua, vitaminas y minerales que ayudan a la hidratación en el caluroso verano. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir tres piezas de fruta al día, pero en verano, con las altas temperaturas castigando el bienestar de las personas, es todavía más importante que aparezca este grupo de alimentos en los hábitos alimentarios.

"La fruta es una buena fuente de vitaminas A y C, minerales como el potasio y fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal. Además es una buena opción tomarla como tentempié o postre y también incluida en ensaladas o como ingrediente de una crema fría para el verano", asegura Lourdes de la Bastida, nutricionista del Hospital Quirónsalud de Córdoba, que también recomienda el consumo de la fruta de temporada en niños y ancianos, a los primeros para aportarles los nutrientes necesarios para su crecimiento y a los segundos, para evitar la deshidratación.

Así que, para este verano, lo mejor es comer mucha fruta y más en la calurosa Córdoba. Aunque mucho peligro con caer en los oscuros mitos que giran alrededor de los perjudicial de consumir fruta. "La fruta engorda", "si eres diabético no puedes tomar plátano" o "por la noche no se puede consumir la fruta porque engorda más", son varios de las frases que se escuchan en torno al consumo de este tipo de alimentos y que, por recomendación sanitaria, son falsas. "Este tipo de información errónea hace que su consumo sea mucho menor y por lo tanto no nos beneficiemos de todas sus propiedades nutricionales (vitaminas, minerales y fibra), disminuyendo también la variedad alimentaria", explica Lourdes de la Bastida.