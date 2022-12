Medina Azahara abre sus puertas en Navidad con una programación especial para toda la familia en Córdoba

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, siguiendo el lema de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Cultura Navidad, ha organizado un variado programa de actividades dirigido al público general, infantil y familiar, con el que invita a toda la ciudadanía a disfrutar de talleres educativos, visitas guiadas de carácter temático y divulgativo y de la exposición temporal El collar de la paloma.

De esta manera, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, a las 12:30, en el Gran Pórtico de Medina Azahara, tendrá lugar el taller educativo Medina Azahara. Así es nuestro Patrimonio Natural, una actividad abierta y gratuita, que no requiere reserva previa, que pretende, de una forma amena y divertida, dar a conocer las principales especies que viven en el entorno.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de aves tan emblemáticas y difíciles de observar como la lechuza o el búho real, a las que se sumarán el gran búho gris del norte, el carabo lapón y el peculiar mochuelo boreal, un pequeño búho que hace poco colonizó el norte de nuestro país y ahora se suma a las aves nocturnas ibéricas. El espectáculo será narrado en directo junto a una música de fondo, con la posibilidad de que los asistentes, especialmente los niños, puedan participar de forma activa con el objetivo de fomentar la educación ambiental en los más pequeños.

Por otro lado, también se celebrarán diferentes visitas al yacimiento de carácter divulgativo, en las que los asistentes podrán conocer tanto el museo como la zona arqueológica de la mano de especialistas. Esta actividad se realizará durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre en dos pases, el primero a las 10:30 y el segundo a las 11:30. Se trata también de una actividad gratuita, aunque sí requiere de inscripción previa a través de la página web del Conjunto Arqueológico.

Pero no serán las únicas visitas que se desarrollarán esta Navidad en Medina Azahara. También se han programado otras, de carácter temático, centradas en el paisaje de la ciudad califal, invitando a la ciudadanía a disfrutar de su patrimonio histórico y natural. Durante el itinerario previsto se realizarán diferentes paradas siguiendo el recorrido original que realizaban las embajadas que llegaban a Madinat al-Zahra. Igualmente, se expondrán los medios utilizados en la actualidad para conocer la ciudad no excavada y la incorporación de este itinerario como parte de la futura visita pública, gracias al uso de técnicas no invasivas ni destructivas para la zona arqueológica ni su entorno paisajístico. Esta actividad se realizará los días 27 y 28 de diciembre, a las 12:00. Será gratuita pero requiere inscripción previa a través de los teléfonos 600143069 y 600143071.

Por último, cabe recordar que el museo del conjunto arqueológico alberga la exposición temporal dedicada a la obra El Collar de la Paloma, escrita hace mil años por el polígrafo y filósofo cordobés Ibn Hazm. El Collar de la Paloma es una de las obras cumbres de la literatura medieval andalusí y ocupa un lugar excepcional entre los libros de amor europeos de autores como Platón, Dante o Petrarca. Es un tratado sobre el amor y los amantes, que se sumerge en la esencia misma del amor, analizando sus fundamentos, características y desventuras, pero también es una extraordinaria antología poética y un fascinante anecdotario que nos acerca a la sociedad cordobesa de la época de Almanzor. Esta exposición temporal puede visitarse en Museo de Madinat al-Zahra y permite al visitante disfrutar de un completo y singular recorrido por la obra y su autor a través de 30 paneles expositivos. La entrada libre dentro del horario de apertura del museo.