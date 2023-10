Las Medallas de Córdoba: la forma de reivindicar la identidad de la tierra

"Estas Medallas de Córdoba quieren reivindicar la identidad de esta tierra. Es necesario reivindicar con orgullo quienes somos. Córdoba avanza a partir del legado y el esfuerzo de personas y colectivos que a lo largo de los años han contribuido a definir nuestra nuestra forma de ser, sentir y trabajar. Se puede y se debe mirar al futuro con ambición, sin renunciar a los rasgos que nos hacen diferentes, singulares y auténticos". Es una de las frases que ha pronunciado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la entrega de las Medallas de la Ciudad de Córdoba que ha tenido lugar este domingo en el Gran Teatro de la capital.

Unas distinciones acordadas en el pleno del pasado 14 de septiembre y que han sido para Manuel Benitez El Cordobés, la Fundación Gala, la reciente Campeona del Mundo de Fútbol Rocío Gálvez, la entidad Proyecto Hombre, el Ejército de Tierra, Inmaculada Aguilar Belmonte, Francisco Solano Márquez y Manuel Pérez Yruela. Todos ellos han recibido su distinción, en una ceremonia en la que no han faltado los agradecimientos, las historias personales de superación y tampoco el aplauso bien merecido para todos ellos.

Francisco Solano. Medalla al Mérito

El primero en recibir la distinción, en su caso la medalla al mérito, ha sido Francisco Solano Márquez Cruz, un periodista de vocación. Autor de 17 libros con Córdoba como argumento único, Solano ha recordado al recibir la distinción que pertenece a una generación que escribía cartas antes que el correo electrónico las suplantase.

Así, ha convertido su intervención en una carta dirigida a Córdoba. "He soñado varias noches con este momento y, ahora que lo estoy viviendo en realidad no sé si estoy soñando todavía", ha comenzado, para continuar aseverando que "me emociona hasta el delirio pisar el escenario del Gran Teatro al que tu Ayuntamiento salvó de la demolición". Un lugar en el que ha reconocido que se veía "cohibido por tanta solemnidad aunque no solo ante el peligro como Gary Cooper".

"No me siento solo, sino cálidamente acompañado por el alcalde y portavoces municipales. Me siento un privilegiado; qué méritos puede reunir", ha señalado. Así ha descrito la relación que mantiene con la ciudad como "una historia de amor que arranca en 1953 con la inauguración del nuevo puente de San Rafael".

Apenas tenía nueve años y vino a conocer la ciudad desde su Montilla natal. Fue en ese punto, ha dicho, cuando comenzó esa relación sentimental con la ciudad que aún perdura en el tiempo. "Quiero darte las gracias de este ilusionado periodista que lleva 60 años inspirándose en ti para escribir. Córdoba, qué bien suena. Me abraza y me abrasa", ha apuntado. En su agradecimiento, además, ha destacado que haya sido la Asociación de la Prensa de Córdoba la entidad que haya validado la medalla.

Manuel Pérez Yruela. Medalla al mérito

Manuel Pérez Yruela, por su parte, ha señalado que "es un honor recibir la distinción para seguir trabajando" y ha expuesto que llegó a la ciudad para desarrollar su actividad docente e investigadora sociológica. “Si algún mérito he tenido se lo debo al IESA, donde más tiempo llevo”, ha dicho.

Desde su creación en 1990, el Instituto de estudios Sociales Avanzados (IESA) -del que fue su director entre 1991 y 2009, "ha prestado servicios de interés a Córdoba con la participación en diversos estudios", ha recordado. Pérez Yruela ha destacado la importancia de la comunidad de profesores e investigadores de este centro que "intentan ampliar la frontera de conocimiento para transferirla a la sociedad". "Si todos hiciéramos esto, haríamos la creencia de que el conocimiento es la base del progreso y la educación de calidad en todos los niveles", ha considerado.

El profesor, además, ha hecho un alegato a la paz desde las tablas del Gran Teatro y ha mostrado su "solidaridad con las víctimas". "Deseo que muchos puedan compartir un rotundo sí al diálogo a la paz y un no rotundo a la violencia y a la guerra", ha concluido.

Manuel Benítez 'El Cordobés'. Medalla al mérito

Manuel Benítez El Cordobés es uno de los grandes referentes de la tauromaquia de todos los tiempos y quinto Califa del toreo. El maestro, por cierto, ha sido el único de los galardonados que no ha tenido reparos en colgarse al cuello la medalla el mérito que le ha entregado el alcalde. Eso si, para ello, ha recibido la ayuda de otra galardona, la jugadora de fútbol Rocío Gálvez.

Tras besar la medalla, el diestro ha destacado la importancia de que "todos unidos me hayan dado esta medalla que llevaré conmigo cuando me muera; cuando llegue". Desde el atril, el maestro ha confesado ante el público que iba a hablar "de cosas mías, no de cosas que no sé".

Así, en su intervención ha recordado que es de Palma del Río, "un pueblo que está lindando con Sevilla". "Me he criado allí sin padres; éramos cinco hermanos huérfanos, yo el más chico", ha recordado. En esta línea, ha rememorado pasajes de su niñez en plena posguerra cuando "había mucha hambre y necesidad y me buscaba la vida". "Como era muy chico, la guardia no me podía hacer nada. Yo salía y buscaba la comida", ha relatado.

En este punto y, ya algo más mayor, según ha indicado, pasó del río Guadalquivir y vio a lo lejos un toro. "Le di con el saquillo que llevaba y el toro salió corriendo y yo iba detrás; me di cuenta de que al toro le dio miedo de mí y me di cuenta que quería ser torero". Fue en ese momento, según ha dicho, cuando se dio cuenta que quería ser torero.

Tras ello, El Cordobés ha relatado parte de su vida y trayectoria profesional que ya ha contado en numerosas ocasiones para concluir asegurado que con esta Medalla de Córdoba "soy el más feliz del mundo".

Ejército de Tierra. Medalla al mérito

El general Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ha sido el encargado de recoger la medalla al mérito concedida. Una distinción que, a su juicio, "pone de manifiesto la relación de respeto y cariño mutuo de Córdoba y sus gentes con el "Ejército".

No en vano, se ha referido a la Brigada Guzmán el Bueno X como "embajadora de Córdoba, aplicando el modelo de tolerancia del que la ciudad ha hecho gala durante toda su historia".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que la Brigada "guarda entre sus galardones la medalla que se le concedió en 2020", si bien, ha reconocido que con la de este domingo "Córdoba ha dado un paso más en la relación fraternal con el Ejército".

Enseñat y Berea también se ha referido a la futura Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, de la que esperamos que sea "tractor de la logística y de la innovación, un proyecto complementario con la Brigada que dará permanencia en Córdoba y continuidad a nuestros militares que se hayan enamorado de la ciudad".

"Somos conscientes de que con esta medalla apostáis por un destino compartido; es un guante que recogemos en forma de un compromiso renovado. Estad seguros que desde el Ejército haremos todos lo posible para responder a esa ilusión", ha concluido.

Fundación Antonio Gala. Medalla de la Ciudad

En nombre de la Fundación Antonio Gala ha tomado la palabra el presidente del patronato de la misma, Francisco Moreno Crespo, quien ha explicado que cuando el escritor, tristemente fallecido el pasado mes de mayo, puso en marcha este proyecto "tenía claras dos premisas".

Una de ellas, ha afirmado, era que "los creadores pudieran vivir para trabajar y no trabajar para vivir". La segunda, por su parte, era que "este proyecto tenía que desarrollarse en Córdoba y recibió propuestas de diferentes ciudades como Málaga, Sevilla o Madrid, pero Antonio siempre lo tuvo claro: su fundación sería cordobesa y se ubicaría en Córdoba porque serviría de acicate de la cultura cordobesa, andaluza y de los países de lengua hispana".

"Mi primer recuerdo tiene que ser para nuestro fundador. Ese insigne poeta, ensayista, novelista y dramaturgo que quiso tanto a Córdoba, que generosamente le entregó su hijo más querido: la fundación", ha expuesto.

Desde su puesta en marcha, por la fundación ubicada en el Convento del Corpus Christi de Córdoba, han pasado 318 dramaturgos, poetas, músicos, creadores audiovisuales y artistas plásticos de 23 países. Todos ellos, ha continuado, "han conseguido 95 premios y galardones a nivel nacional e internacional; y todos llevan con orgullo el nombre de la fundación y de Córdoba". "La fundación tiene abiertas las puertas para todos los que quieran visitarla", ha anotado.

"La fundación está al servicio de la cultura en general y de la cordobesa en particular, siempre hemos estado comprometidos con Córdoba, es un sello indeleble que se pone sobre nuestro corazón y afianza y fortalece aun más nuestro compromiso", ha dicho.

Proyecto Hombre. Medalla de la Ciudad

Lo primero que ha hecho Jesús Tamayo, presidente de Proyecto Hombre tras recibir la distinción, ha sido pedir al auditorio un aplauso para la plantilla y los voluntarios de la entidad, que llegó a Córdoba en 1994 de la mano de sor Amalia "para dar una respuesta y resolver el problema de las adicciones".

Además de agradecer a la Orden Trinitaria, así como a los diferentes patronatos, órdenes religiosas y obispos que han pasado por la entidad, Tamayo ha aludido que en todos estos años han pasado ya por la entidad cerca de 20.000 familias que tienen "alta terapéutica; son personas que están dando todo lo que han adquirido. Es importante que al agradecimiento se traduzca en un compromiso".

Por ello, ha renovado de manera pública el compromiso de "seguir mejorando y dar lo mejor de nosotros para llegar a más personas". En este punto ha alertado de que cuando empezaron a trabajar en Córdoba allá por 1994, las adicciones eran "una de las tres primeras preocupaciones del Gobierno y, ahora no está ni entre las 20 primeras".

Así, ha subrayado que "el problema de las adicciones se ha ido relegando más abajo, pero no se pueden obviar". Y es que, según Tamayo, una de las grandes preocupaciones actuales es ver "cómo estamos integrando un problema que está cada vez más normalizado". "El perfil de la persona adicta no está reconocida en la calle, pero está en todos los estratos sociales y nos preocupa", ha admitido.

"Por ello, vamos a seguir trabajando y peleando porque la prevención esté dentro de los colegios y en la calle. Ese es nuestro compromiso", ha terminado su intervención.

Inmaculada Aguilar Belmonte. Medalla de la Ciudad

"Este escenario es más fácil cuando bailo que cuando hablo". Son las primeras palabras que ha dicho la catedrática de Danza Española en el Conservatorio Superior de Arte Dramático y Danza de Córdoba, Inmaculada Aguilar Belmonte, que ha recibido la Medalla de la Ciudad.

Tras recibir la Medalla de Córdoba, ha confesado que se le agolpaba una mezcla de sentimientos. Entre ellos el de alegría porque no esperaba recibir esta distinción.

Otro sentimiento al que ha aludido al sido el agradecimiento a sus padres: José y Josefa, quienes "lucharon por darme una educación completa y enfocada al mundo de la danza y en especial al flamenco". No se ha olvidado de citar a sus cuatro hermanos y a su alumnado.

El tercer sentimiento que ha citado ha sido la esperanza porque "con esta medalla, el flamenco ocupa un lugar de privilegio y que este arte sigue vivo gracias a todos los profesionales". Esperanza también, ha continuado, "por todos los jóvenes cordobeses bailaores que forman una cantera extraordinaria; confío en que no tengan que marcharse de su ciudad para cumplir su sueño". "El flamenco es un arte sublime y nace y muere en cada quejío que el artista ejecuta en escena", ha concluido.

Rocío Gálvez. Medalla de la Ciudad

Jugadora del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol ganadora del mundial. A sus 26 años, la cordobesa Rocío Gálvez es ya una figura destacada en el futbol femenino y un ejemplo de superación. La joven también ha subido al escenario del Gran Teatro para recoger la medalla de que su querida ciudad, la que "me ha visto crecer".

"Es difícil explicar con palabras explicar lo que siento aquí", ha confesado ante el auditorio, para recordar la gesta de sus compañeras en el Campeonato Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Una final que fue, según ha recordado "un día mágico que ya forma parte de la historia".

"Sin vuestro apoyo no lo hubiéramos logrado", ha afirmado la joven deportista, quien ha incidido en la necesidad de que el fútbol femenino se posiciones en el lugar que corresponde". Además de recordar a sus compañeras de la selección y del Real Madrid, también ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y sus padres porque solo ellos "saben las horas de trabajo y esfuerzo que hay detrás de esto". "Sin vosotros esa niña pequeña no hubiera podido cumplir su sueño, que era jugar al fútbol", ha terminado.