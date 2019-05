Mayoría absoluta que se va

En el último Pleno ordinario del mandato en el Ayuntamiento de Córdoba la ausencia de la edil de Ganemos María Ángeles Aguilera impidió una mayoría absoluta de izquierda en la primera votación de los presupuestos y hubo que hacer uso del voto de calidad de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para sacarlos adelante. Pero en el Pleno había otra mayoría absoluta, la de los concejales que no estarán en la próxima corporación que surja tras las elecciones del 26 de mayo.

Hasta 16 ediles no repiten en las listas de sus respectivos partidos, como el caso de Rafael Serrano (UCOR) o el de José Luis Vilches, de Cs, que ayer aprovechó el Pleno para arremeter contra su partido y anunciar que quiere pagar la puesta en marcha de la noria de la Albolafia como símbolo de que “Córdoba echa a rodar”.

Del PP hay muchas caras que no volverán a verse. La de José Luis Moreno, Luis Martín o Elena Martínez Sagrera, entre otros. Nadie quiso despedirse ayer. Tampoco veremos a la mayoría de los concejales del PSOE –Emilio Aumente, David Luque, Andrés, Pino, Antonio Rojas o Mar Téllez y solo Carmen González tiene alguna opción de reeditar su acta de concejal.

El caso más doloroso es el de los concejales de Ganemos, que no pueden presentarse a las elecciones por culpa de una candidatura falsa con el mismo nombre. Su co portavoz Rafael Blázquez, dijo emocionado que “no nos vamos a rendir y si no estamos en el Ayuntamiento estaremos en las calles, de donde venimos y de donde no hemos dejado de estar”.

Todos los grupos con representación en el Pleno han elogiado el “trabajo” del grupo de Ganemos en estos cuatro años y el público presente también ha aplaudido a la formación, que se ha despedido entre gritos de “sí se puede” y apelando al espíritu del 15M.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, también ha pedido “disculpas” si a lo largo de cuatro años en su tarea de equilibrar los debates ha podido cometer algún error pero ha agradecido que en la mayoría de ocasiones “me lo han puesto especialmente fácil”. “Ha sido un honor presidir este Pleno”, ha afirmado la regidora.