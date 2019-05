El Ayuntamiento de Córdoba aprueba los presupuestos de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado los presupuestos municipales de 2019 con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos y la oposición de PP, Ciudadanos y UCOR. Córdoba es la única capital andaluza, junto con Almería que ha sacado adelante las cuentas en pleno año electoral.

Precisamente la cercanía de las elecciones municipales ha marcado el debate de aprobación definitiva de los presupuestos, con un duro cruce de acusaciones entre IU y PP. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha echado en cara al viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, el incremento del paro durante la etapa popular y ha dicho que "la mejor manera de gastar es no robar", al final de su intervención y sin derecho a réplica. Fuentes, por su parte, ha asegurado que el cogobierno "no ha estado al lado de la gente a pesar de haber contado con los recursos que no ha contado ningún gobierno en la democracia y lo ha tirado usted por un balcón".

Tanto IU y como PSOE han aprovechado la aprobación del presupuesto para hacer balance de gestión y defender unas cuentas que "han mirado a las personas y a los barrios". La portavoz del PSOE, Carmen González, ha destacado que se hayan aprobado cuatro presupuestos con "las personas en el centro" ya que "por mucho que se arreglen calles o se planten árboles si el Ayuntamiento no acompaña a los que peor lo están pasando no sirven para nada".

UCOR y Cs han argumentado su voto en contra por la falta de cumplimiento de las cuentas, ya que "no se las cree nadie".

Despedida de Ganemos

El co portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha sido el encargado de defender la postura del grupo municipal en el que es su último pleno, después de que el partido no se pueda presentar a las elecciones municipales. Blázquez ha defendido que Ganemos siempre ha mirado el "interés general de la ciudad" a la hora de apoyar los presupuestos y ha asegurado que "no podremos velar desde el Ayuntamiento por el cumplimiento de estas cuentas, pero desde nuestra agrupación vamos a hacerlo que haga falta para velar por su cumplmiento".