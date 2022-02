María José Llergo lleva sus orígenes cordobeses a una campaña publicitaria de Adidas

Always been, always original es el nombre de la campaña internacional de la marca Adidas que protagoniza la cantante pozoalbense María José Llergo. Durante el vídeo promocional, la cantante afirma que el nombre de la campaña representa "un sinónimo de esencia, de mantenerte fiel a lo que eres y estar orgullosa de tus orígenes".

Tras conseguir el Goya a la Mejor Canción Original por Te espera el mar en la 36 edición de los premios de la academia del cine español, Llergo sigue cosechando nuevos éxitos y oportunidades como la de convertirse en la imagen de esta firma tan conocida a nivel mundial.

"Yo quiero llenar el mundo de sensibilidad", narra la cantante en los primeros segundos de la campaña publicitaria. Esta sensibilidad la consigue trasmitir a través de su mejor canal de comunicación: su voz.

Llergo ya ha participado en otros trabajos publicitarios como el exitoso spot de la marca de cervezas CruzCampo, donde mostraba su acento cordobés mientras daba la réplica a la gran Lola Flores.

María José Llergo nació en Pozoblanco en 1994 y estrenó su carrera musical con el videoclip Niña de las dunas. La formación musical le viene de su abuelo, un cantaor autodidacta, que le enseñó a cantar en el campo. Estudió más adelante jazz y clásica. Interpretó una de las canciones de Moonchies, un álbum publicado en 2019 que recopila cantantes de la escena urbana. En 2020 sacó su primer álbum, Sanación.