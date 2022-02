María José Llergo gana el Goya a la Mejor Canción Original por 'Te espera el mar'

La pozoalbense María José Llergo ha conseguido el Goya a la Mejor Canción Original por Te espera el mar en la 36 edición de los premios de la academia del cine español, celebrada en Valencia, en el Palau de les Arts. La canción forma parte de la película Mediterráneo, que relata los orígenes de la onegé Open Arms. La artista le ha dedicado el premio al fundador y presidente de Open Arms, Óscar Camps, además de a sus padres.

Visiblemente emocionada y saludando tímidamente a Penélope Cruz, "hola, Penélope", ha dicho provocando el saludo de la oscarizada actriz y la simpatía del público, Llergo ha recordado a aquella "María José pequeñita" que luchó y soñó "por estar algún día en un sitio como este". La pozoalbense ha insistido en que Valencia, donde se ha celebrado la gala, le trae siempre cosas buenas, " la cosa más preciosa que yo tengo en mi vida es una compañera de viaje, Laura Llamas, mi manager", alguien que según ha relatado "me vistes cuando nadie me veía; creiste en mi luz cuando ni yo mismo lo hacía y vistes esta cosa que me hace cantar antes de que yo fuera consciente de que me podías traer a sitios tan bonitos como este".

Durante su discurso, la artista cordobesa también ha querido recordar que el arreglo de cuerda de Te espera el mar es de Paloma Peñarrubia, "compositora española" y ha dado las gracias al director de la cinta, Marcel Barrena, "por confiar en mí para escribir y para cantar sobre esta herida que todos tenemos abierta y que como sociedad podemos curar; podemos evitar que el Mediterráneo siga siendo cada día una fosa común ", refiriéndose así al drama de las personas migrantes.

Al dedicarle el Goya a sus padres ha destacado que "creyeron en una niña muy pequeña con un sueño muy grande".

En esta categoría también competían las composiciones Burst Out, de Àngel Leiro, Jean-Paul Dupeyron, Xavier Capellas, para Álbum de posguerra; Que me busquen por dentro, de Antonio Orozco y Jordi, para El Cover; y Las leyes de la frontera, Alejandro García Rodríguez, Antonio Molinero León, Daniel Escortell Blandino, José Manuel Cabrera Escot y Miguel García Cantera, para Las leyes de la frontera.