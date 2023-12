Lourdes Morales: "El patrimonio de Córdoba ya está protegido y llevaremos la tecnología al Casco Histórico"

Lourdes Morales fue concejala de Transformación Digital en el mandato anterior y repite, esta vez con otro nombre, en la delegación de Modernización Digital. Se ha estrenado, además, en la delegación de Casco Histórico, que se creó en 2019 y fue ampliamente criticada por su poca efectividad. Morales asume el reto de finalizar la transformación digital del Consistorio y poner en marcha el portal de transparencia, así como de sacar adelante proyectos para el Casco Histórico.

-¿Cómo valora lo que va de mandato?

-La experiencia ya fue satisfactoria en la legislatura anterior, a pesar del Covid y de todo lo que tuvimos que trabajar desde Transformación Digital porque no había nada hecho y tuvimos que hacerlo en tiempo récord, la disfruté mucho. Se trataba de desplegar todo lo que sé, pero hacerlo por y para mi ciudad, y fue una experiencia fantástica. Este año está siendo más enriquecedora porque ya habíamos puesto las riendas y un montón de proyectos que nos hicieron salir de ese pozo digital en el que estábamos, ahora se está avanzando más, con una estrategia definida. Además, llevo también una delegación que, a simple vista, parece que no tiene nada que ver con la otra, porque en tiempos es lo más antiguo y lo más moderno, pero es muy enriquecedor despertar en un edificio renacentista y terminar hablando de Inteligencia Artificial en la Normal. En estos seis meses se han hecho muchos avances en ambas delegaciones.

-¿Qué quedó pendiente?

-Lo más importante es que se trabajó mucho y de forma muy rápida y ahora tenemos que hacer que todo el despliegue que se hizo en administración electrónica sea sostenible en el tiempo. Estamos analizando, diseñando e implantando un nuevo modelo, que no sea atemporal, como el que pusimos en marcha con Diputación de Málaga, estamos trabajando en la salida de ese modelo y la entrada de uno nuevo.

-¿El nuevo será con la Diputación de Córdoba?

-Sea con quien sea, será del Ayuntamiento. Estamos valorando colaborar con Diputación en determinadas herramientas, así como con la Junta de Andalucía, pero queremos tener un modelo para Córdoba, adaptado al Ayuntamiento, que nos permita avanzar en agilidad y tiempos de tramitación, sencillez y accesibilidad. Ya se están poniendo en marcha algunas cosas, pero es un proyecto muy grande y transversal.

-¿Entra allí el portal de transparencia?

-Se está trabajando en el nuevo portal web del Ayuntamiento y en el portal de transparencia, que ya lo terminamos el año pasado en su parte tecnológica, pero todas las delegaciones tienen que volcar toda su información allí, nuestra intención es que antes de que acabe el año se publique el portal con toda esa información. El responsable de Transparencia está coordinando todo lo que se está subiendo y, en principio, se publicará antes de final de año.

-Cuando se presentó decía que iba a haber información pública de todo tipo...

-Sí, no te puedo detallar exactamente, pero habrá información pública y de servicios. Lo presentaremos antes de final de año y estará en el primer trimestre del año que viene.

-¿Está todo el Ayuntamiento de Córdoba ya digitalizado?

-Queda mucho por hacer. No es que no esté digitalizado, es que no está bien digitalizado, hay partes que no están perfectamente integradas, queremos desplegar un modelo único en el Ayuntamiento de forma que esté integrado y mejorado. Lo que nos pasó es que teníamos máquinas antiquísimas con servicios muy importantes, de Hacienda, de pagos e impuestos, y se ha sacado toda esa información a sistemas nuevos, más ágiles.

-¿Qué información o trámites todavía no se pueden hacer de manera digital?

-Trámites se pueden hacer todos, lo que vamos a intentar es que sea más ágil y accesible. Ya hemos presentado los cajeros electrónicos ciudadanos y van a estar en espacios municipales, ahí se accede directamente a cualquier trámite. Lo que queremos es que las cosas se puedan hacer de forma más sencilla. La aplicación (app) ciudadana también la pondremos en marcha en este mandato, que será muy intuitiva, ese es uno de nuestros programas. Estamos siguiendo lo que prometimos.

-¿El Ayuntamiento sufre muchos ciberataques?

-En ciberseguridad estamos dando muchos pasos. Cuando llegamos en 2019 no se había digitalizado nada, no cumplíamos el esquema nacional de seguridad, la normativa básica. Independientemente de todas las iniciativas en marcha, ya está en ejecución el primer Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) municipal. Es primera vez que el Ayuntamiento tiene un sistema que está monitorizando, las 24 horas del día y los siete días de la semana, todo lo que pasa en el Consistorio, de manera de que si hay intentos o amenazas de ciberataque, ese SOC lo detecta. La información es muy confidencial, es de seguridad nacional, pero los cordobeses pueden estar tranquilos porque se protegen todos sus datos.

-También se ha protegido al patrimonio con tecnología...

-Hemos blindado todo el patrimonio con blockchain y ese es un proyecto muy bonito y muy innovador. Se hizo una prueba de concepto con 40 obras del Museo Julio Romero de Torres, tras ello cogimos fondos Next Generation para esto. Es una tecnología compleja, pero es información inhackeable por su estructura descentralizada. Le ponemos a todas las piezas, obras, esculturas, pinturas, tapices y mobiliario, unas etiquetas que tienen medidas de seguridad y todos los datos se almacenan en una estructura. Hemos ido por todos los espacios municipales haciendo una auditoría de piezas sensibles y se puede decir que el patrimonio de Córdoba está absolutamente protegido.

-¿Cuántas piezas cuentan con la tecnología?

-Bienes patrimoniales en total han sido mil, entre mobiliario, pinturas, cueros, fotografías, esculturas, metales, textiles, cerámicas, arqueología, taxidermia, material etnográfico... En el Museo Taurino han sido 588, en casas consistoriales, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en la Posada del Potro, en Orive, en el Museo Julio Romero de Torres, en el Gran Teatro, en Bellas Artes... ya está en muchos sitios.

-¿Este proyecto se puede llevar al patrimonio que no sea municipal?

-Perfectamente. De hecho, yo creo que el Cabildo Catedral debería de hacer eso en la Mezquita. Córdoba ha sido innovadora y las iglesias o los museos de todo tipo pueden aplicarlo. Se trata de proteger con un sistema en el que sabes hasta cuando la pieza se cambia, dónde va y de dónde viene, si se ha volcado, si la roban...

-¿Ya el Ayuntamiento aprovecha la Inteligencia Artificial o tenemos que esperar que haya legislación?

-Ya hicimos nuestras pequeñas pruebas. La sensorización de los Patios tenía distintas tecnologías, los proyectos que tienen que ver con mejorar los servicios a través de la sensorización, como la movilidad, que los ciudadanos sepan qué plazas de aparcamiento hay libres o están llenas, una estructura que te permita saber por dónde hay más flujo de circulación, medir la calidad de aire, las zonas donde hay más concentración de polen, los contenedores de vidrio para que los trabajadores de Sadeco optimicen los tiempos de recogida o la red de saneamiento urbana, que permitió a los operarios tener un control de plagas más exhaustivo y localizado... Primero está la infraestructura, los sensores y después recoger datos y procesarlos, y ahí entran los sistemas de inteligencia artificial, pero hay que ser muy cautos porque es información sensible.

-¿Qué implicación tiene la Delegación con la futura Base Logística?

-Tenemos mucha afinidad. La planta séptima de la Normal está preparada para acoger el polo digital, queremos orientar la formación a la industria 4.0, queremos poner en marcha proyectos de capacitación cualificada relacionada con la logística y colaborar en eso. El Plan Córdoba Digital es muy importante para nosotros, ya se aprobó su creación como plan, independientemente de que sigamos o no en el gobierno, queremos que sea una cosa sostenible, que se use la tecnología siempre para mejorar la calidad de vida del ciudadano.

-¿El plan está redactado ya?

-Para la redacción del plan vamos a crear un foro, porque no queremos que lo desarrolle la delegación sola, sino en colaboración con todos los actores que tengan voz en la parte digital de Córdoba. Queremos que esté la Universidad de Córdoba, la Loyola, las asociaciones de empresarios. Javier Rodríguez Zapatero, quien fue director general de Google España, va a formar parte de ese foro y nos va a ayudar en su redacción. Dentro de poco vamos a convocarlo para que todos los proyectos importantes que marquen a Córdoba a nivel de digitalización tengan una hoja de ruta con tres líneas, una de ellas dedicada a los servicios para el ciudadano, otra sobre capacitación para disminuir la brecha digital y toda la estrategia de Smart City para sensorizar la ciudad. Ahora estamos en la fase de convocar esos distintos miembros que formarán parte del foro.

-También es responsable de la Delegación de Casco Histórico, por la que han pasado muchas delegadas, pero parece que no termina de despegar...

-Estando dentro es que me he dado cuenta de lo bonita que es esta delegación. Es más visual, muy gratificante, y va a tener un año 2024 clave, va a ser protagonista. En primer lugar tenemos un hito importante, que es el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. Córdoba ganó en Quebec esta celebración, que será en septiembre, ya se ha firmado la adjudicación y se ha hecho una comisión interna y estamos empezando con los preparativos. Córdoba va a ser sede internacional del Patrimonio Mundial y va a ser un momento muy especial, estamos volcados con ese congreso.

-¿En qué punto está el Plan de Gestión del Casco Histórico?

-Ese es otro hito importante, es una herramienta estratégica sostenible en el tiempo que no queremos que se quede en un cajón. Es un plan participativo y ya hemos celebrado la primera comisión, ahora vamos a convocar la primera mesa de trabajo, porque el equipo redactor está terminando el primer borrador, para que todos los miembros podamos perfilar esa información hasta tener el plan finalizado.

-El año que viene se cumple también el 30 aniversario del Casco Histórico como Patrimonio de la Humanidad, ¿Cómo se va a celebrar?

-Se van a poner en marcha muchas actividades relacionadas. Vamos a intentar arreglar y adecentar algunas zonas, la noria de la Albolafia, que se quede limpia, por ejemplo. Quiero llevar tecnología al Casco Histórico. Estamos trabajando para crear un gemelo digital, una réplica digital del Casco, que sirve para tener simulacros digitales en cuanto a seguridad, movilidad, saber las concentraciones de personas y tráfico, y de esa forma estamos preparados para cuando ocurran. Es una idea innovadora y estamos ya trabajando en ello, vamos a ser de las primeras ciudades en tener gemelo digital en una zona patrimonial. Va a ayudar en la gestión porque es muy útil para tomar decisiones. Queremos tenerlo antes del congreso de septiembre.

-El cableado aéreo, que no se ha podido soterrar, es otra preocupación de los vecinos...

-Eso está dentro de Urbanismo, en el Plan Especial del Casco Histórico. Nosotros no somos operadoras de comunicación, podemos dar permisos, pero que la fibra llegue, por ejemplo, es competencia de las operadoras, tendríamos que meternos en instalación y no podemos.

-¿Y la vivienda turística y la gentrificación?

-Estamos analizándolo en el plan de gestión. Para nosotros es muy importante que los cascos sean habitables, ese equilibrio entre turismo y habitabilidad. Eso es complicado, pero se va a ver en las mesas de trabajo. Nos viene bien estar en el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, porque no son problemas de Córdoba, sino de todos y se está trabajando y hablando del tema.

-¿De qué se siente más orgullosa en estos dos mandatos?

-No sabes lo gratificante que es para mi ser ingeniera informática, haber trabajado en muchos sitios y aplicar ahora mis conocimientos a mi ciudad. Es muy bonito y estoy muy contenta. Casco Histórico también me está dando muchas alegrías y estoy aprendiendo mucho.