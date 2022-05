¿Listo para un maratón de películas? Conoce este truco para acceder a contenido ilimitado

Sin ninguna clase de dudas las plataformas de streaming han cambiado la manera en la que vemos películas y series. Sin embargo, un fenómeno recurrente y molesto es que nos encontremos con que una producción no se encuentra disponible en nuestra zona geográfica a pesar de pagar el servicio de abonado. Es allí en donde una VPN puede cambiarlo todo y facilitarnos el catálogo completo de Netflix y otros sitios. Presta atención a lo que tenemos para contarte en la siguiente nota.

A medida que internet se ha ido expandiendo a lo largo y ancho del mundo, a la vez que también forma parte de nuestra vida cotidiana, los desafíos al respecto son cada vez más variados. Por un lado, la protección de nuestros datos personales y la seguridad en línea. Por el otro, evitar bloqueos regionales y restricciones privadas y estatales.

Con respecto al segundo factor, encontramos que las plataformas de streaming ofrecen a sus usuarios una oferta distinta de contenido acorde al país en el que se encuentren. Gracias a ello, muchas veces caemos en la desilusión de no hallar la película o serie que queríamos observar este fin de semana. ¿Y si existiera un truco para acceder al mejor cine del mundo?

Ha llegado el momento de presentarte el fascinante y cada vez más necesario mundo de las VPN: este software sofisticado permite cambiar la ubicación de nuestra conexión a internet, logrando evadir el bloqueo de la plataforma de streaming en cuestión. Con un cifrado de datos que va de extremo a extremo, es posible conectarnos en otros países del mundo sin movernos de nuestra sala de estar. Con ese simple paso, encontraremos una oferta de contenido completamente diferente en Netflix u otros sitios similares.

En primer lugar, debemos detenernos en el hecho de que una enorme cantidad de páginas utilizan localizadores de sus usuarios para determinar el contenido al que puedes acceder y a cuál quedarás restringido. De hecho, es un mito creer que Estados Unidos, al ser el país de origen de Netflix, cuenta con el catálogo completo de dicha empresa.

Para evitar ese bloqueo, es donde entran las VPN, aunque no todas, sino las más sofisticadas. Por ejemplo, si nos guiamos por las Surfshark opiniones en línea, encontraremos que esta firma cuenta con todo lo necesario para tener una experiencia confortable: estabilidad en la conexión, velocidad de carga para reproducir contenido vía streaming y una amplia disponibilidad de ubicación de servidores que se traduce en una amplia disponibilidad de catálogos.

Las VPN gratuitas, en cambio, no suelen aportar estos recursos, convirtiéndose más en un problema que en una solución. En primer lugar, la estabilidad de sus conexiones no es la mejor, por lo que muchas veces el servidor VPN se caerá. Ni bien eso suceda, la página de Netflix o la plataforma de streaming que estemos viendo se pondrá en negro con una leyenda similar a “Este contenido no está disponible en su país”. ¿Te imaginas sufrir esa interrupción a cada rato?

Por otro lado, las velocidades tampoco son las mejores. De hecho una VPN puede ralentizar la conexión, pero eso puede ni percibirse en las mejores marcas del mercado.

En cambio, en las opciones gratuitas, la diferencia puede ser notoria y arruinar por completo la experiencia de reproducción.

Por suerte, las marcas más prestigiosas de VPN suelen ofrecer a sus usuarios una prueba gratis o una posibilidad de reembolso de dinero si el producto no les satisface. Así, podremos vivir la experiencia sin comprometer nuestro o dinero o firmar ningún contrato.