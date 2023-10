Lagartijo: "Me ilusiona torear de nuevo en Córdoba, me veo capaz"

Javier Moreno Lagartijo pretende huir del ambiente taurino siempre que puede. Va con su forma de ser, dice. Se afana en desmarcarse de un puñado de tópicos que se asocian con los toreros, como la mística: "El torero se debe mostrar como es, no como una persona inalcanzable". Sí confía en el carisma natural, porque "las figuras del toreo lo son, además de por su esfuerzo en su momento, porque cruzan la raya y la gente quiere verlos". En eso, no tiene duda, "El Cordobés es el número uno".

En su breve carrera como matador de toros ha probado algunos sinsabores del mundillo, pero no pierde el tiempo en guardar rencores. Preguntado en su entrevista con El Día por algunas personas que se han cruzado en su camino, responde sin veneno, pero de verdad y directo, sin engañar a nadie, como su toreo.

"De Finito he aprendido muchísimo, pero desde que tomé la alternativa no sé nada de él. Lo respeto y lo admiro. Siempre voy a estar agradecido a él, y tengo que decir que yo le pego muletazos a ciertos animales gracias a él. En el campo le he visto hacer cosas que yo voy a soñar toda mi vida con poder hacer y que no se las he visto a otro torero, pero yo no tengo culpa de que no lo pusiesen en el año de mi alternativa. Mi aspiración no es quitar a Finito de Córdoba para torear en nuestra feria, mi aspiración es crecer como torero y como persona, y por eso me he ido fuera de mi país".

Sobre José María Garzón, gerente de Lances de Futuro, que gestiona la plaza de toros de Córdoba: "Yo siempre le voy a estar agradecido por el día de mi alternativa y, como empresario, me parece que está haciendo un trabajo buenísimo. Los empresarios tienen que hacer sus números y tú tienes que hacer ver que eres rentable, que es lo que yo quiero, aunque cuesta mucho porque tienes que sonar y ser capaz de hacer cosas que hacen otros. Un torero nunca debe llorar ni tiene que mendigar".

"Manuel Román es un chaval con unas condiciones extraordinarias que todavía se tiene que hacer. Arrastra a mucha gente, pero a mí me hubiese encantado, como cordobés y como aficionado, verlo torear con Bocanegra, ver una rivalidad". De Bocanegra: "Es un pedazo de torero".

"Vienen toreros apretando por detrás. Rocío Romero ha tomado ahora la alternativa, está Manuel Quintana, está Joselito de Córdoba... A mí eso me motiva. Ahí está el corral, que salga el gallo más grande, eso es lo buena para la fiesta", sostiene.

Desde los medios del coso de Los Califas, donde comienza la charla con Lagartijo, el diestro mira a los tendidos y expulsa el deseo que se la pasa por la mente: "Me ilusiona torear de nuevo aquí, me veo capaz, pero uno también se da cuenta de que todo va por su cauce y todo viene poquito a poco. Va a llegar, sé que va a llegar. No tengo prisa y si no llega ese día, sé que llegará otro, de los fallos se aprende. Eso he aprendido en América".