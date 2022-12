Juan José 'Sandokán': "No tenía vida y gracias al traspante he vuelto a nacer"

Hacía tiempo que el hígado de Juan José Jiménez Collar no funcionaba bien, pero en el último año su situación había empeorado drásticamente. Hasta que un día se desmayó, se quedó tirado en el suelo y con los ojos en blanco.

Este gaditano, mítico jugador del Cádiz CF y del Real Madrid CF -conocido en el terreno de juego como Sandokán por su parecido con el famoso personaje-, estuvo ingresado casi un mes en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Después de hacerle muchas pruebas, su hepatóloga lo derivó al Reina Sofía.

Desde el pasado mes de marzo ha tenido que venir a Córdoba en repetidas ocasiones porque "la verdad es que estaba ya bastante mal: no tenía voz y me estaba apagando poco a poco, pero gracias al trasplante he vuelto a nacer", confiesa Juan José, que tiene 65 años.

Lo llamaron para hacerle una resonancia magnética porque parecía que tenía un tumor en el hígado, pero cuando los especialistas vieron los resultados, aprecieron que "en vez de ser un pequeño tumor, eso era lo que me quedaba de hígado porque no se regeneraba".

"Prácticamente no tenía vida, si no me hubieran operado en ese momento poquito más hubiera durado", reconoce Juan José, que fue apagándose: "No tenía voz, no tenía cuerpo para ponerme de pie y siempre estaba acostado, tenía frío, había perdido muchos kilos... Pensaba 'yo ya de aquí no salgo'".

Pero, por suerte, en seguida lo llamaron desde el Reina Sofía para realizarle un trasplante: estaba en su casa de Chiclana, acostado, y "en menos de tres horas tenía que estar en Córdoba, así que cogí el coche y me fui con mi mujer; me la tenía que jugar porque era vida o muerte", explica. Como era compatible con el donante, esa misma madrugada del pasado 24 de octubre lo metieron en quirófano en una operación que duró más de cuatro horas.

Después estuvo tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los "diez o doce" que le dijeron en principio para luego subir a planta y darle el alta a mediados de noviembre. "No me había dado cuenta de que me habían operado", señala. "La gente era encantadora así que la estancia, dentro de lo malo que yo tenía, ha sido bastante positiva", reconoce. "Afortunadamente", el personal del Reina Sofía es "espectacular" y gracias a su donante asegura que ha "vuelto a nacer: tengo ganas de vivir y cada día estoy más contento".

Estos meses han sido muy duros sobre todo para su mujer y sus dos hijos, que lo habían visto "como si fuera un cadáver, desmayado, no reaccionaba". Ahora, sin embargo, se encuentra "como si tuviera otra vez 40 años".

Al ser un hombre muy conocido, ha recibido el apoyo de muchas personas e instituciones. "Ha sido increíble porque a través de las redes sociales un montón de gente, que conozco y que no conozco, se ha preocupado por mí, también del mundo de las peñas... Ha sido impresionante", asegura Juan José, que es embajador del Real Madrid CF en las peñas, un trabajo al que volverá la próxima primavera, cuando ya esté totalmente recuperado.

Como agradecimiento, este gaditano ha redactado una emotiva carta en la que da las gracias a todas las personas que han contribuido a que "vuelva a nacer" como son el donante y su familia, y todo el personal del Hospital Reina Sofía, "desde celadores y limpiadoras hasta administración", con especial cariño a la hepatóloga Pilar Barrera, a los cirujanos Briceño, Ciria y Gómez, a todo el grupo de enfermería y en especial a Verónica y Maribel, y al intensivista Juan Carlos del Pozo.