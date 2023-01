Iryo llega en Semana Santa a Córdoba: todos los precios de los billetes para viajar hasta Madrid

Iryo ha lanzado una promoción con un millón de billetes flexibles a 18 euros desde el 11 al 29 de enero para viajar a todos sus destinos durante todo el año, según ha informado el operador de alta velocidad participado por Air Nostrum, Globalvia y Trenitalia.

La compañía inició sus operaciones comerciales el pasado 25 de noviembre entre las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona y el 16 de diciembre con Cuenca y Valencia. Durante este 2023 ampliará su red llegando el 31 de marzo a Andalucía, a las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Antequera, y el 2 de junio a Albacete y Alicante.

La llegada de este operador llega justo al inicio de la Semana Santa, una de las fechas turísticas de Córdoba. Por ejemplo, para el 1 de abril, sábado de Pasión, hay billetes para viajar hasta Madrid desde Córdoba por 18 euros, a las 21:36 y las 21:59.

Además, recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha autorizado a operar dos nuevos recorridos para este verano entre Albacete y Cuenca y entre Barcelona y Camp de Tarragona.

"En Iryo tenemos el objetivo de ser la opción de movilidad preferida de los viajeros y para nosotros es muy importante, en el contexto de lanzamiento e inicio de operaciones comerciales que estamos, poner a su disposición billetes accesibles que eleven su experiencia de viaje en el sector ferroviario al máximo nivel a través de nuestra propuesta comercial diferencial y premium", ha señalado el director de Ventas de la empresa, Guillermo Turner.

¿Cómo serán los trenes?

El operador ha anunciado también que los viajeros podrán elegir entre cuatro zonas de confort distintas, que son Infinita, Singular Café, Singular e Inicial. La primera está diseñada para los clientes que quieran todos los servicios premium, con asientos de "gran confort" y gastronomía de alta calidad con el menú Haizea Bistró que el cliente podrá elegir entre varias opciones.

La siguiente clase es Singular Café by Only You, que nace de la alianza de Iryo con Only You Hotels que ambas compañías presentarán conjuntamente a lo largo de octubre. Espacio de trabajo en equipo o individual, asientos de cocina tradicional son las características principales de esta clase. El tercer espacio de confort de iryo es Singular que, junto a la anterior, es la clase diseñada para el viajero de negocios e incluyen la misma propuesta gastronómica.

Por último, Iryo completa su oferta con la clase Inicial para todos aquellos que buscan el viaje más económico, con disponibilidad de enchufes de dos tipos, estándar y USB, posibilidad de conexión a Internet 5G de última generación y el acceso gratuito a una plataforma de contenidos.

La compañía también ha presentado Haizea, que significa viento en euskera, su marca propia de bares y restaurantes a bordo -restaurante en una zona específica con 40 asientos- que ofrecerá elaboraciones de producto de temporada y opciones "saludables", así como primeras marcas de bebidas y carta de vinos seleccionada que irá cambiando en colaboración con Denominaciones de Origen españolas.