IU critica que los centros de mayores de Córdoba abran "sin garantías ni medios"

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado que el cogobierno municipal vaya a abrir los centros de mayores "sin garantías ni medios personales o materiales", delegando en las juntas directivas y, por tanto, en las propias personas usuarias que las componen "la responsabilidad" de su gestión.

IU ha señalado que, además, "se trata de personas que pertenecen al colectivo de mayor riesgo ante la covid-19", por lo que la administración tiene que "poner a su servicio todos los medios para su seguridad". En concreto, "el Gobierno municipal solo ha contratado a una persona para que controle el aforo y tome la temperatura en los centros y serán los propios mayores quienes tengan que vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad en su interior", ha afirmado y ha criticado que "ni siquiera se ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección", subrayando que "los mayores que van a los centros no están para realizar esa labor, y mucho menos en el contexto actual".

En esas condiciones, IU ha señalado que comprende que "solo cuatro centros de mayores de la capital hayan decidido abrir sus puertas" mientras que el resto "se ha negado a hacerlo". "Hay que tener en cuenta que, además, las personas usuarias apenas van a poder realizar actividades y juegos, por lo que su apertura tampoco alivia la falta de oportunidades de socialización y ocio que sufren los mayores", lamenta.

La formación, además, ha reiterado la importancia de diseñar programas de acompañamiento y alfabetización digital para que las personas mayores "no estén condenadas a la soledad no deseada". El grupo municipal propuso "una batería de medidas para su inclusión en los presupuestos municipales para 2020 pero PP y Cs, empeñados en aprobar unas cuentas 'irreales' y que no respondían a la coyuntura actual, las rechazaron".

Según IU, en Córdoba "son muchas las personas mayores que viven solas y que no tienen acceso a la tecnología o no saben usarla adecuadamente para relacionarse con familiares y amistades", motivo por el que proponía "dar a esas personas una formación accesible a sus capacidades para superar esa brecha social y tecnológica".