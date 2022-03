IU y Podemos critican la falta de un informe de Cecosam pedido hace seis meses y reclaman dimisiones

Los portavoces de los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García y Cristina Pedrajas, han advertido este miércoles de que "hace ya medio año" que solicitaron al gerente de la empresa pública de Cementerios y Servicios Funerarios (Cecosam), Pedro Ruiz, un informe con una explicación suya a las acusaciones de una empresa de que "los problemas con las pruebas para acceder a la bolsa de trabajo eran de Cecosam y no de ellos".

Según han manifestado los ediles, "hace algo más de una semana que se celebró el último consejo de administración de la empresa donde se volvió a comprometer a entregarnos dicho informe en el plazo de tres días hábiles, como muy tarde", pero "una semana más tarde de la finalización del plazo que el propio gerente señaló, seguimos sin contar con el informe", de modo que han reclamado dimisiones.

Para la portavoz de Podemos, "este es un ejemplo más de la falta de transparencia en la gestión de la empresa pública y, por extensión, de toda la gestión municipal". Y es que, "estamos hablando de medio año transcurrido desde que hicimos aquella petición y aquí no hay ni un papel, ni mucho menos algo que explique lo ocurrido con el proceso para acceder a la bolsa de trabajo tan necesaria tanto para la empresa como para quienes buscan un trabajo", ha subrayado.

A su juicio, "después de todo lo que está pasando en el Consistorio, con varios casos de posibles irregularidades que afectan a varios miembros del equipo de gobierno local, parece que hay una sensación de falsa impunidad que no se debe consentir en una democracia".

Al respecto, ha dicho que "en el caso concreto de Cecosam parece más un cortijo particular que una empresa pública que afecta a numerosos ciudadanos por el servicio que se presta".

Por ello, la portavoz ha solicitado la dimisión de Pedro Ruiz como gerente, "pero no de forma gratuita, ni como arma para debilitar a un gobierno que se las pinta sólo para eso, sino porque con esa forma de actuar nosotros no podemos realizar nuestra labor de oposición fiscalizadora y ellos se muestran incapaces de llevar adelante una empresa tan necesaria y que requiere de una mano que sepa realmente lo que hace, que, evidentemente, no es el caso".

Sobre la falta del informe solicitado hace seis meses, el portavoz de IU ha señalado que "desgraciadamente este es el modus operandi' del gobierno más oscuro e ineficaz de la democracia, y eso a pesar del enorme número de asesores, que les cuestan a los cordobeses 2,8 millones de euros al año".

"No solo no aportan la documentación que solicitamos, sino que, además, cada acción o iniciativa que llevan a cabo, como es el caso del proceso selectivo para la bolsa de Cecosam, se convierte en chapuza", ha reprochado.

Además, ha indicado que "hasta la fecha la gestión que está haciendo el gobierno local está dirigida a la privatización de una empresa que es esencial para la ciudadanía".

En el último consejo de administración, desde IU solicitaro tanto a la Presidencia como a la Gerencia que "actúen de forma inmediata en los cementerios, que mejoren las instalaciones de la plantilla y algunos monumentos que se encuentran en muy mal estado, pero, sobre todo, que apuesten por ellos y promocionen unas instalaciones públicas que son importantes para Córdoba, también desde el punto de vista turístico y cultural, y para la ciudadanía".