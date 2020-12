IU, PSOE, Podemos y Vox piden "acciones contundentes" en Córdoba tras la fiesta de Las Tendillas

La polémica por las aglomeraciones en el Centro de Córdoba continúa. La entrada de la capital en la fase 3, en la que se relajan aún más las medidas que la Junta de Andalucía ha tomado para hacer frente a la segunda ola del covid-19, llevó a la calle a muchas personas este fin de semana y se crearon grandes aglomeraciones en el Centro e incluso una fiesta con baile y canto en la plaza de las Tendillas sin respetar la distancia de seguridad y sin que la Policía Local o Nacional, según se observa en las imágenes que han sido difundidas en las redes sociales, tomara alguna medida.

Al respecto ya se han pronunciado los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba. Este lunes, además de presentar sus mociones para el que será el último Pleno del año, la fiesta en las Tendillas -y la supuesta presencia de dos concejalas del PP en el lugar- ha sido el tema de conversación en la sala de prensa del Consistorio.

El PSOE pide acciones contundentes y eficaces

"Acciones más contundentes y eficaces para evitar un repunte de contagios" es lo que pide el grupo municipal del PSOE tras lo ocurrido este fin de semana. Para la portavoz del grupo, Isabel Ambrosio, garantizar que las medidas se cumplan no solo pasa por mensajes de llamada a la responsabilidad, en referencia al alcalde, José María Bellido, "sino de una manera más efectiva con un instrumento fundamental que es la presencial policial, oportuna y proporcionada que sirva para disuadir a las personas que no se comportan de manera responsable y evitar los encuentros sociales que se prohíben en las normas sanitarias".

Ambrosio ha mostrado su preocupación por lo que nos viene, las fiestas navideñas y las vacaciones. Para la concejala, las imágenes de Las Tendillas "nos deben llevar a una reflexión conjunta, un llamamiento a la responsabilidad de los cordobeses para unas navidades seguras en un ejercicio individual y de manera colectiva".

Vox preguntará en el Pleno por las concejalas del PP

La supuesta presencia de dos concejalas del PP en la fiesta de Las Tendillas llevará a Vox a preguntar sobre la situación en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el 17 de diciembre. "¿Estaban disfrutando de su tiempo libre o en representación institucional?", se ha preguntado la portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli, y ha comentado que "si es así nos gustaría saber qué papel tiene el Ayuntamiento en esa concentración y que mínimo pidieran perdón".

Badanelli ha calificado la situación como "escandalosa" y ha asegurado de que "la gente no llevaba bolsas de compras, por lo cual no es culpa de que el comercio estuviera abierto y los bares siguen cerrados después de las 18:00". La concejala ha criticado que "no se hiciera nada" desde los cuerpos de seguridad y ha lamentado que la Policía sea contundente con el horario de cierre de la hostelería, "donde se están cumpliendo las medidas de seguridad", mientras que en la calle "el control es nulo".

IU y Podemos exigen que la Policía actúe

Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a seguir las recomendaciones sanitarias que "han logrado disminuir la presión hospitalaria y los muertos en Córdoba". Pero cuando se relajan las medidas "tenemos dificultades sociales para ser responsables".

Para García, el gobierno municipal "tiene la responsabilidad de ordenar todo lo que las autoridades sanitarias solicitan".

El concejal de Podemos Juan Alcántara, ha advertido de que la Policía Local y Nacional "para, sanciona o al menos advierte" a los que van sin mascarilla y, en este sentido, "deberían actuar igualmente en las aglomeraciones y en defensa de las medidas sanitarias".

Sobre la presencia de las concejalas del PP, que aseguran no saber si es verdad, también pedirán explicaciones en el próximo Pleno.