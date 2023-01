El Hospital Reina Sofía de Córdoba lidera la tasa de donación de órganos y trasplantes de Andalucía en 2022

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha batido todos sus récord de donación y trasplantes de órganos, convirtiéndose en el centro sanitario andaluz que ha obtenido mejores datos en 2022.

En concreto, el Reina Sofía ha logrado una tasa de donación de órganos de 71,4 donantes por millón de población (p.m.p), "de las más elevadas del país y la mayor de Andalucía, por lo que hay que estar muy satisfechos", ha asegurado el coordinador de Trasplantes del hospital, José María Dueñas, en la presentación del balance anual. También hay que destacar la tasa de donación de tejidos, un 97,4 p.m.p. y la tasa de aceptación a la donación, un 93,2%.

"Hemos batido récord en trasplantes y también ha sido especial porque hemos batido récord en trasplante renal, de pulmón y combinados", ha destacado la directora gerente, Valle García.

La doctora ha indicado que "es momento para agradecer a todos los que han puesto su granito de arena" en el proceso de donación y trasplante: primero a las familias por su generosidad, también a las instituciones, a las asociaciones de trasplantados "por su empuje", a los medios de comunicación por llevar el mesaje y a los profesionales porque "2022 no ha sido un año fácil". Así, ha destacado que han participado muchos sanitarios y no sanitarios que han hecho posible que el hospital dé una respuesta a las personas que necesitan un trasplante.

Por su parte, Dueñas ha incidido en que los trasplantes "tienen algo de magia" y ha manifestado que esta alta tasa de donación ayuda al hospital a cumplir uno de los objetivos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el de conseguir 50 donantes p.m.p. "No solo hemos cumplido este plan estratégico, sino que lo hemos superado con creces", ha aseverado.

Los mejores datos de su historia

Los profesionales del Reina Sofía realizaron el pasado 261 trasplantes de órganos, 102 trasplantes de córnea y 63 de médula ósea (426 en total, mientras que en 2021 fueron 327). En concreto, hicieron 23 injertos cardiacos, siendo cuatro de ellos infantiles (el doble que en 2021). Esto supone que han aumentado un 64,2% con respecto a 2021 y un 76% comparándolos con 2019, año prepandemia

Por otro lado, registró 54 trasplantes pulmonares, siendo 28 de ellos bipulmonares. Esta cifra refleja una subida del 17,3% en comparación con el año anterior y un 12,5% con respecto a 2019.

Respecto a los trasplantes renales, los profesionales del hospital realizaron en 2022 un total de 111 (11 de donante vivo y cuatro de ellos cruzados), dentro del programa de trasplante hepático se llevaron a cabo 63 injertos (seis de ellos infantiles y uno de ellos de donante vivo) y también ha superado los datos de años anteriores en lo referente a pancreático, que incluye páncreas-riñón y otras combinaciones, con diez intervenciones, dos de ellas de páncreas aislado.

En cuanto a la complejidad, cabe destacar la importancia de las dificultades a las que se enfrentan profesionales y pacientes cuando la intervención supone más de un injerto. Así, en 2022 se han realizado ocho trasplantes de páncreas-riñón; un trasplante de corazón combinado con riñón y otros tres injertos de hígado y riñón.

En el campo de los tejidos, también se han superado las cifras del año anterior. Así, se han realizado 165 trasplantes (102 de córnea y 63 de médula) frente a los 139 de 2021. Concretamente, el programa de córnea ha experimentado una subida del 36%, pasando de 75 a las 102 realizadas en 2022. En el caso del trasplante medular, los datos se mantienen prácticamente idénticos al año anterior: 63 trasplantes (ocho en domicilio) frente a los 64 del 2021.

En total, se han efectuado desde que se inició el programa de trasplantes en 1979 un total de 2.071 trasplantes de riñón, 1.601 hepáticos, 748 de corazón, 792 pulmonares, 259 de páncreas y 3.731 de tejidos (1.643 de córneas y 2.088 de médula ósea). Además, la generosidad de sociedad cordobesa ha motivado que 1.198 familias hayan dicho sí a la donación desde el inicio.

Dueñas ha explicado que gran parte de la donación ha sido en asistolia, con un 43%, superando la media nacional. Además, ha detallado que se han relizado 149 operativos fuera del hospital, lo que implica también a personal que no es sanitario (52 han sido aéreos y 87 han sido terrestres).

Por otro lado, ha señalado que los profesionales han realizado 20 salidas con el dispositivo de perfusión normotérmica que tiene el hospital para llevar a cabo donación en asistolia en otros hospitales que no cuentan con este sistema.

En resumen, el Reina Sofía ha obtenido "unos resultados fantásticos" y sus profesionales han hecho "un trabajo formidable" que "nos posicionan como líderes en Andalucía". Esto tiene "que servir como impulso para seguir creciendo y posicionarnos entre los primeros hospitales españoles", ha concluido.

La directora gerente ha añadido que "si no tuviéramos la infraestructura necesaria, si no contáramos con profesionales comprometidos y si no dispusiéramos de la coordinación necesaria con instituciones como la ONT y profesionales no sanitarios, como los taxistas, los forenses o los pilotos, entre otros, no podríamos alcanzar estos datos".

También ha destacado el "carácter vanguardista e innovador de los diferentes equipos, que ponen encima de la mesa nuevas soluciones para darles a nuestros pacientes en lista de espera más posibilidades". Ejemplo de ello es que han potenciado el programa de donante vivo renal; que en el trasplante cardíaco y pulmonar se han optimizado los procesos de valoración de candidatos a trasplante y el proceso de valoración del propio donante pulmonar y se ha potenciado, llegando a duplicar, la donación en asistolia.