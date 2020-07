Galgos del Sur rescata a siete galgos y dos cachorros de podenco abandonados en la perrera

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha rescatado siete galgos abandonados en la perrera de Córdoba, así como dos cachorros de podenco, que fueron cedidos en su mayoría por galgueros a la perrera mientras que el resto recogidos abandonados en las calles.

Galgos del Sur responsabiliza al colectivo de galgueros "por el abandono y desecho masivo de galgos que no les sirven para la caza" y a la administración central y autonómica "por permitir la caza con perros con terribles consecuencias para miles de galgos, podencos y otros perros destinados a la caza que son abandonados en calles, perreras o en muchas ocasiones asesinados a golpes, tirándolos a pozos, aljibes, ahorcándolos o pegándoles un tiro".

Según la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa, "el abandono masivo de galgos no solo se limita al durante y después de la temporada de caza". "El abandono de galgos ya no para ni en verano, los galgueros no nos dan tregua", ha lamentado Almansa.

Asimismo, ha asegurado que este año Galgos del Sur "superará récord llegando a los 400 galgos rescatados abandonados desechos de la caza solo en la provincia de Córdoba" y ha resaltado que "el colmo de hoy han sido los dos cachorros de podenco que han traído en una cajita de cartón a las instalaciones de la perrera de Córdoba".

Desde Galgos del Sur han afirmado que los podencos "son otras de las razas de perros destinadas a la caza más castigadas en nuestro país". Los galgos rescatados, en su mayoría, se encuentran "en muy mal estado" y "algunos de ellos están extremadamente delgados, tienen lesiones físicas que deben ser tratadas y algunos se encuentran aterrorizados y traumatizados de la vida de sufrimiento con el galguero".

Los galgos, en estos momentos ya se encuentran en el refugio de Galgos del Sur y pasarán "una primera revisión veterinaria para valorar la gravedad de sus lesiones y después se pondrán bajo los cuidados de la protectora".

Galgos del Sur ha apostillado que "hasta el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas no actúen con contundencia contra el maltrato de los perros destinados a la caza como galgos y podencos, el terrible problema no hará más que agrandarse".