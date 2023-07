Fumar, comer o hacer topless: esto es lo que se puede y no se puede hacer en las piscinas de Córdoba

El verano ya está aquí y como todos los años son muchos los cordobeses que se pasarán todas las vacaciones en remojo en las diferentes piscinas de la capital y la provincia, tanto municipales como privadas o de comunidades de propietarios. De ahí que, antes de darse el primer chapuzón, convenga conocer bien el reglamento de estas instalaciones que concentran a tanto público desde junio hasta septiembre.

La gran novedad de este verano 2023 es que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sacó adelante el pasado mes de mayo (con tres votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra) la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanza Reguladora del Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales que ha impulsado el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y que entre sus apartados más llamativos figura la posibilidad de reservar espacios en las piscinas municipales para aquellas personas que quieran hacer topless y la prohibición del nudismo integral.

Por tanto, las mujeres tienen la total libertad de hacer topless, aunque no podrán hacerlo en zonas comunes, ni de playa, ni tampoco en las de restauración; mientras que lo que está prohibido es el nudismo integral tanto para hombres como para mujeres. Pese a la novedad, sin embargo, esta medida no ha trascendido a las comunidades de vecinos con piscina, pues, como señala la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, cada comunidad tiene sus normas en el régimen interno regido por sus propios estatutos y no tienen constancia de que "se haya planteado el topless en ninguna de las piscinas, pues son lugares familiares".

En piscinas municipales como en comunitarias, hay muchas normas que se deben respetar para no ser sancionado o incluso expulsado. Una de las más controvertidas es la de fumar. Las piscinas del Imdeco prohíben fumar en la zona de baño, mientras que en las de comunidades, como advierte Romero "está prohibido por la ley antitabaco fumar desde que se entra por la misma puerta aunque se esté al aire libre".

Además del tabaco, por supuesto queda totalmente prohibido acceder al recinto con cualquier tipo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, pues son ilegales. Por su parte, las bebidas alcohólicas tienen la misma consideración que cualquier bebida: no se pueden consumir si son portadas en recipientes de cristal u otros envases cortantes o punzantes.

En el caso de las piscinas municipales, se prohíbe introducir en los vasos de la piscina elementos que supongan riesgo para los usuarios: aletas, balones, colchonetas, flotadores o similares e incluso gafas de buceo de cristal, de sol y graduadas "evitando así el peligro de la rotura de cristales". Según Romero, este tipo de objetos no son prohibidos por ley en las piscinas comunitarias, todo dependerá del régimen interno de cada una, aunque los juguetes suelen estarlo.

Una de las restricciones más polémicas es la de llevar comida a la piscina. Esto conlleva un peligro, ya que los alimentos pueden atraer a insectos, por lo que tirando del reglamento está prohibido comer en muchos regímenes internos de comunidades, mientras que en las municipales "se podrán realizar comidas en las zonas que se designen a tal efecto, pero nunca en la zona playa, duchas o próxima a los vasos".

La higiene y la sanidad es un factor importante a tener en cuenta, pues el Imdeco, por ejemplo, no permite el uso de las instalaciones de la piscina a toda persona que padezca alguna enfermedad infecto-contagiosa, herida abierta, etcétera. De hecho, ducharse antes de entrar en la zona de baño es obligatorio, así como no permitir la entrada de animales (sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998 de 23 de Noviembre, relativa al uso de perros guías) o que no se autorice el acceso a la zona de baño con calzado de calle o prendas de vestir.

Como recuerda la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, "por las zonas comunes los vecinos no están obligados a vestir con ropa de baño, solo es obligatorio el bañador y el calzado adecuado para estar en los vasos de la piscina o pisar, por ejemplo, el césped".

"No se permite correr en todo el recinto de la piscina; también se prohíbe tirarse de cabeza y la realización de volteretas o cualquier acción que pueda suponer peligro para el mismo o cualquier otro usuario de la instalación", aclara el Imdeco, normativa que también se extiende a las piscinas comunitarias, en las que "está prohibido salpicar al conllevar eso que no se mantiene la tranquilidad".

"El descanso de los vecinos es un derecho y la conciliación debe ir unida al uso y disfrute de la piscina. En horarios de descanso como en la siesta se debe mantener un nivel de ruido mínimo, al igual que por la noche. Al final son medidas de sentido común, no hace falta tener que recordarlas", comenta Romero justificando que zambullirse violentamente en la piscina, gritar o poner música debe hacerse respetando a los demás y en horarios justificados.

El Imdeco hace especial hincapié sobre esto en su normativa: "Aquellas personas que perturben reiteradamente con su conducta el buen funcionamiento de la instalación serán invitadas a abandonarla, y en su caso, la dirección podría restringirle el acceso futuro a la misma y/o adoptar las medidas legales oportunas". Es por eso que quedarse sin piscina durante el verano es posible si la educación no es la adecuada o, por ejemplo, si se intenta traspasar el bono de temporada a otro usuario.

Como asegura la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, esta problemática es muy común en las comunidades de vecinos, ya que hay propietarios de locales o cocheras que no tienen piso e incluso familiares de los propietarios que intentan hacer uso de la piscina sin tener permiso.

Ante situaciones como esta, en las comunidades de vecinos, "los administradores de fincas siempre actúan como apaciguadores" después de que se haya avisado del problema al presidente de la comunidad. Y es que lo ideal es encontrar una solución sin tener que recurrir a una sanción. "Los problemas siempre llegan los primeros días, luego durante el verano se calma todo", admite Romero, quien recuerda que ante todo "debe primar el sentido común, la educación y el respeto" con el fin de pasar un verano divertido y sin conflictos.