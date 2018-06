El Foro por el Derecho a la Ciudad arranca con medio centenar de apoyos

La ermita de la Aurora acogió ayer el primer acto del denominado Foro por el Derecho a la Ciudad, al que acudió medio centenar de personas, bien a título individual o bien como representantes de organizaciones. Según explicó la presidenta de la asociación vecinal La Axerquía -que impulsa el foro-, Juana Pérez, partidos como EQUO, organizaciones como Ecologistas en Acción o instituciones como la Universidad de Córdoba (UCO) se interesaron por este nuevo ente que volverá a reunirse en septiembre. En este sentido, durante las intervenciones en el acto se señaló que es La Axerquía la asociación que abre este foro, pero será a partir de septiembre cuando empiece a caminar por sí mismo de manera autónoma.

Independiente será también de otros organismos como la Comisión de Usos del Casco Histórico, a la que hizo referencia hace apenas unos días el delegado municipal de Turismo, Pedro García, al ser preguntado, precisamente, por este foro. Juana Pérez dejó claro que esta organización sigue su propio camino.

El grupo considera que el turismo transforma los territorios, sobre todo las zonas históricas

Y ese camino, como insistieron ayer en la presentación del foro, va cargado de denuncias. El objetivo de esta organización es "vivir dignamente" en el Casco Histórico, de tal manera que la ciudadanía sea "la protagonista". Esto se conseguirá, propusieron durante el acto, a través de "los movimientos sociales", que "son el motor para lograr su cumplimiento". Sobre esas críticas, volvieron a incidir en el hecho de que "el turismo, o la economía del ocio en general, transforma profundamente los territorios y sociedades, especialmente los cascos históricos". A pesar de que incide positivamente en el PIB, reconocieron, "la otra cara es su impacto sobre los paisajes, el medio ambiente, el régimen de propiedad y el uso de nuestro patrimonio".

Para el Foro por el Derecho a la Ciudad, "el sector turístico actúa como si no existiera el vecindario" y los planes turísticos "no incluyen alusiones" a esos residentes "ni a las repercusiones" que sobre los mismos "tiene la masificación turística". Los vecinos no se olvidaron tampoco de las administraciones, a las que acusaron de estar "inactivas" frente a todas las prácticas del sector turístico que ellos consideran "abusivas".

A partir de ahora, los retos son varios, pero el foro se marca tres: explicitar los derechos ciudadanos que queremos impulsar, trabajar y ejercer; activar procesos de movilización y compromiso ciudadano para conseguir que se hagan efectivos y, por último, incidir en los procesos políticos-institucionales para hacerlos efectivos y cambiar la situación.