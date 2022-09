Finito de Córdoba y José Mercé en Lucena: La fuerza del destino

Hace 24 años, el cantaor José Mercé se encontraba grabando, acompañado del guitarrista cordobés Vicente Amigo, su disco Del Amanecer; un entonces joven matador de toros, Juan Serrano Finito de Córdoba, se dejaba ver muy de vez en cuando por el estudio de grabación. La voz del "maestro y amigo", como él llama al cantaor jerezano, "y la guitarra de Vicente" le inspiraban y le emocionaban tanto, que fue hasta el coche para coger el capote y la muleta y torear de salón en el mismo estudio mientras la grabación continuaba.

Plaza de Toros de Lucena, 16 de julio de 2006, Finito torea en la inauguración del también llamado Coso de los Donceles, un lugar muy "emblemático" para él, según las propias palabras del diestro, ya que además de inaugurarlo, también reapareció en él tras su primera cogida como matador de toros, indultado además a uno de los astados, que era de la ganadería de Torrehandilla, una de las dos que aporta toros al festejo lucentino.

"Que bonito que después de tantos años el destino nos vuelva a juntar y sea en una plaza de toros tan importante para mí", ha destacado el torero cordobés durante la presentación en la Biblioteca del Museo Taurino de la corrida en la que se va a encerrar en el Coso de los Donceles con cuatro toros de las ganaderías de Fuente Ymbro y Torrehandilla, que lidiara con el acompañamiento al cante de José Mercé. "Será una experiencia única para los amantes del toreo y los del flamenco y para los que no lo son", ha defendido Finito.

Sobre este espectáculo, que tendrá lugar el próximo domingo 11 de septiembre a partir de las 18:30, Mercé ya ha destacado que “es una enorme ilusión y responsabilidad poder cantarle a un figurón del toreo como es Finito y más en su tierra. Una tierra sabia en la cultura taurina y flamenca. Desde que me lo plantearon por parte de la empresa, nos hemos puesto a trabajar mi equipo y yo para que todo lo que allí salga sea acorde al espectáculo que pretendemos dar al público. Pero sin lugar a dudas en un arte tan efímero como es el toreo la improvisación es una parte importante en todo esto. Al final quien canta es el corazón”.

Delante del cartel anunciador del festejo, pintado y diseñado por Álvaro Ramos Golderos, joven artista y periodista natural de Almagro (Ciudad Real), Finito ha destacado que la corrida de Lucena junto al cantaor jerezano llega en una temporada que para él "va muy bien pero es extraña". Y es extraña "porque parece mentira que tenga que volar tanto a torear a Sudamérica en plena temporada española; no obstante, le estoy muy agradecido a los empresarios de allí que me han contratado y al público por acogerme con tanto cariño".

"Todo es innovador" en esta cita en la que los precios van desde los 80 a los 25 euros, quedando un paquete limitado de boletos a 20 euros reservado para jóvenes menores de 12 años y jubilado. "Hasta el cartel es innovador; me impactó la primera vez que lo vi. El artista ha utilizado tres colores, están el verde, el azul y el blanco, los colores de la bandera de Lucena, y está también representada la iglesia de San Mateo, que es a donde llega la Virgen de Araceli. Es muy original y muy bonito", ha explicado.

Finito vuelve a Córdoba, pero a Lucena, y durante la presentación se le ha visto dolido por no haber formado parte de los carteles de la pasada Feria de Nuestra Señora de la Salud. "Vuelvo a Córdoba. Se cierran puertas y se abren muchas otras, y quién me iba a decir que después de lo que sucedió en la pasada Feria de Córdoba se haya abierto otra puerta con tanta luz", ha destacado refiriéndose a la corrida a la que, además del flamenco de José Mercé, le pondrá música la Banda del Cristo del Amor, conjunto que ameniza las tardes de toros en el Coso de los Califas de Córdoba. "Al final [en Lucena] van a estar los míos, los que he tenido a mi lado siempre en los momentos buenos de mi carrera y, sobre todo, en los más difíciles", ha apuntado.

El torero ha insistido en que tras su triunfo en la corrida del 23 de octubre del pasado año en el Coso de los Califas propuso, en noviembre, un tentadero público a la propiedad de la plaza de toros. "Les dije que hablasen con [José María] Garzón, el empresario de la plaza, al que me encontré en el AVE en febrero y le pregunté que si quería contratarme o no, el respondió un "hacemos lo que quieras". "Vas tarde", le dije, "lo propuse en noviembre y me lo estás diciendo en febrero"; es lo que hable con él hasta hoy", ha detallado.

Finito ha puntualizado al respecto que a él le gusta que se le hable con claridad, "si yo te digo que si quieres contratarme, dime de verdad sí o no, y a la propiedad le digo igual, si queréis apoyar la fiesta decid que sí, si no lo queréis hacer decid que no; a las autoridades les digo igual, si queréis colaborar decid sí, si no de nada valen cientos de reuniones, comidas, etcétera, cuando ves que son todo obstáculos", ha sentenciado. "Y a la gente joven que quiere ser torero les voy a decir igual", ha añadido.

Sobre el éxito del festejo de Lucena, el diestro ha insistido es que lo ideas es necesario que las reses de Fuente Ymbro y Torrehandilla "embistan y no molesten". "Porque puede haber toros con muy buena condición para brindarte el éxito, pero la concentración la tienes que tener al cien por cien y hay animales que no te permiten un error, y eso es un desgaste muy grande psicológicamente; ojalá salga ese tipo de toro sin esa exigencia, para que te permita abandonarte más. Si me proporcionan el poder expresar cómo siento el toreo e inspirar a este genio que voy a tener al lado [Mercé], creo que puede surgir algo muy bonito, algo inolvidable", ha sentenciado.