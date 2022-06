Elecciones Andalucía: Yolanda Díaz conjura a las izquierdas en Córdoba frente a la "resignación" y pide el voto de Por Andalucía

La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha aterrizado este sábado en una Córdoba calurosa a grito de "presidenta, presidenta" para conjurar a las izquierdas frente a la "resignación" en momentos "de tristeza y dificultad", y ha pedido el voto para Por Andalucía en las próximas elecciones andaluzas del 19-J.

Apenas una semana antes de terminar la campaña, Córdoba se ha disfrazado -literalmente- de Galicia para dar la bienvenida a los líderes políticos Alberto Núñez Feijoo (PP) y Yolanda Díaz (Unidas Podemos). La Rianxeira y la Xuntanza de Feijóo disfrazaron el escenario político, pero tras la tramoya y el aire acondicionado del Palacio de Congresos; Yolanda Díaz congregó a un Teatro de la Axerquía casi lleno, sin sombra, bajo el castigo del sol que aún arrecia a las ocho de la tarde.

Díaz, aclamada como una estrella en el Festival de la Guitarra, pausaba los deseos del público de darle las llaves de Moncloa: "Poco a poco, ya llegaremos". No obstante, ha comentado que "estoy dispuesta a dar un paso para ganar España", aunque después ha lanzado una pregunta a la militancia: "¿Estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía?"

Luego, Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía, ha apuntado que se trata de "un día menos que falta para que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del Gobierno de España".

Arriba, Yolanda Díaz ha reivindicado la Córdoba del cruce de las civilizaciones, de las culturas, la democrática, de Séneca y de Julio Anguita. El Califa Rojo, en la figura de su mujer Agustina -presente en el acto-, también se ha llevado el homenaje y recuerdo de los cordobeses cuando ha sido mencionado.

Por Andalucía ha desplegado en Córdoba uno de sus puestas de largo de la campaña. En la convocatoria no faltaba nadie: junto a Díaz estaban la candidata a la Junta, Inma Nieto; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y hasta Antonio Maíllo, que ha intervenido por sorpresa invitado a subir por Yolanda Díaz. Segundo de Teresa Rodríguez hace cuatro año en Adelante Andalucía, Maíllo ha recordado a Juanma Moreno que ha seguido los pasos de Susana Díaz cuando también anticipó elecciones "para ganarlas". Toda coincidencia es buena para creer en la remontada.

Durante el acto ha habido tres mensajes claros, cristalinos, meridianos. El primero es una lanza temporal: aún queda una semana para las elecciones y da igual lo que digan las encuestas no favorables. "Pido una oportunidad el 19-J, que movilicéis a la gente", ha implorado Yolanda Díaz. "En los bares, en los grupos de WhastApp...", mencionaba Belarra. "Hace cuatro años no ganaron ellos, perdimos nosotras", ha continuado la vicepresidenta demandando que se ejerza un "voto clave" a los sindicatos, a los trabajadores, a los jóvenes... y que "no renunciemos a votar por muy cabreados y tristes que estemos".

Juanma Moreno y su gestión ha sido diana del mitin durante todas las intervenciones, especialmente con la dureza de Ione Belarra cuando ha criticado que fuera "el primer líder regional que cerró un acuerdo con Vox, que se ha dedicado a desmantelar lo público, que es el patrimonio democrático", y le ha achacado "que deje de vivir de las rentas del gobierno de coalición" por la aprobación de la Reforma Laboral y las políticas de derechos que se "apropia de los demás", cuando saca los indicadores favorables de Andalucía.

Díaz se ha sumado a la crítica reconociendo los datos que avalan a Andalucía como la segunda peor comunidad autónoma del conjunto de España en cifras de paro, de salarios y pensiones. "Andalucía está doblemente golpeada y no es una casualidad, lleva siendo así muchos años y es fruto de las políticas del bipartidismo que se practicaron en esta tierra", ha denunciado.

El tercer mensaje que había que tratar de inocular a un auditorio ya de por sí predispuesto a votar a Por Andalucía la próxima semana ha estado en destacar los méritos, precisamente de la Reforma Laboral y los "escudos sociales" como base de todos ellos, del actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

"En Andalucía hay más de 500.000 trabajadores que se ven beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", ha apuntado Díaz, "y un millón y medio de pensionistas andaluces que no verían revalorizadas sus pensiones de acuerdo al IPC" que pretende llevar a cabo el Ejecutivo. "Los indefinidos no son maquillajes, son verdades", ha afirmado una vicepresidenta que se centra en "hechos, no palabras".