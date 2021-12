Educación insiste en que el recorte de aulas en Córdoba se debe a "criterios técnicos y objetivos"

La Delegación de Educación ha vuelto a insistir en que "la gestión y adjudicación de las unidades, que arranca antes del proceso de escolarización, se hace desde criterios absolutamente técnicos y objetivos". Esta es la respuesta que ha hecho el área que dirige Inmaculada Troncoso después de que la Junta de Personal Docente No Universitaria haya denunciado el cierre de hasta una treintena de aulas este curso.

No obstante, Educación ha reconocido que en ese proceso se parte de la natalidad, "que, como es sabido, está repercutiendo en una disminución histórica, anterior al comienzo de la actual legislatura, del cómputo total de unidades en determinados niveles educativos como Educación Primaria y Secundaria".

Sin embargo, ha continuado, en otras etapas como Educación Especial Específica y Aula de Apoyo a la Integración, Bachillerato, Formación Profesional y Secundaria de Personas Adultas, "se ha incrementado la oferta de las unidades, ajustándola a la demanda real y a las necesidades formativas de la población".

Como ejemplo ha aludido a la Formación Profesional, ciclos en los se han incrementado 2.672 plazas más este curso escolar respecto al anterior, con diez nuevos cursos relacionados con sectores emergentes y tres cursos de especialización más.

Otro de los puntos criticados por la Junta de Personal Docente No Universitaria se centró en la distribución del recorte de aulas, para lo que pide que sea equitativa y que no se centre en la escuela pública. En este caso, desde Educación han recordado que "a pesar de que la gestión de los centros concertados se realiza de forma diferente, en ese proceso también se han ajustado las unidades cuando se ha registrado una bajada en la demanda de las familias. En definitiva, no hay discriminación entre centros públicos y privados o concertados en cuanto a la asignación de las unidades".

Los sindicatos de enseñanza también aludían a la ampliación del número de alumnos por clase del 10% y han asegurado que se trata de una posibilidad que se tiene que utilizar "solo para casos de matrícula sobrevenida, pero no al inicio del curso". La respuesta desde la Junta es que se trata de una medida regulada por la normativa y que el citado incremento "no se tiene en cuenta en la oferta pública de partida, solo en caso de que haya que hacer algún ajuste adicional derivado de solicitudes posteriores".

Junto a la citada denuncia, el profesorado de Córdoba también advirtió de los problemas que tiene el profesorado que atiende al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico. Se trata de un colectivo que, según ha explicado, "tiene distintas capacidades y requieren una atención individualizada

Desde Educación han negado la mayor y han indicado que desde el año 2018 se han contratado 105 profesionales más para atender al alumnado más vulnerable. En concreto, el incremento de la cifra de personal docente ha sido de 59 profesionales más (736) durante los últimos tres cursos y el número de profesionales no docentes ha aumentado en 46 (280 en la actualidad), pese a una disminución de 149 alumnos de necesidades educativas.

A estos profesionales habría que añadir el refuerzo de la orientación en los dos últimos años mediante el programa PROA+ y el actual Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar, que han supuesto 53 orientadores más a lo largo de estos dos cursos para atender al alumnado más vulnerable.

Por otro lado, se han dispuesto 662 unidades para el alumnado con necesidades especiales escolarizados en centros ordinarios, lo que suponen 44 aulas más que en el curso 2018-2019. Asimismo, la atención a este alumnado también se realiza dentro del aula con apoyos en periodos variables para que pueda seguir su desarrollo evolutivo y formativo, a la vez que se favorece su integración social. Para ello, disponen de 100 recursos de integración.

En el caso de la vacunación del profesorado, para quien los sindicatos reclaman que reciban la tercera dosis, la delegada de Educación ha destacado que "estará siempre a disposición de los que determine la Consejería de Salud y Familias, acompañando las decisiones que se adopten al respecto".