Donald, Jenofonte y hasta un 'Change.org'

El segundo día de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau) resultó ser algo más movido que el primero, donde la facilidad fue la gran protagonista. Sin embargo, en la jornada celebrada ayer, donde los exámenes versaban sobre asignaturas de itinerarios específicos, la situación cambió. La gran polémica surgió con el examen de Matemáticas II pues varios alumnos hallaron, supuestamente, contenidos y preguntas no recogidos en el temario. También se criticaron los títulos de las cuestiones y sus formulaciones, lo que llevó a tener que subsanar el error en las propias aulas. Tal ha sido el cabreo entre el alumnado que con estos exámenes se juegan gran parte de su nota para después acceder a un grado universitario, que se creó una petición en la plataforma Change.org titulada "Impugnación examen de Matemáticas II de Selectividad de Andalucía". Por la tarde, la petición había recogido ya más de 16.000 firmas. Los alumnos fueron más allá y anunciaron que no dudarán en acudir a los tribunales si no les dan una solución con la que estén conformes.

Además de Matemáticas II, en esta segunda jornada de la nueva Selectividad también se realizaron los exámenes de Fundamentos del Arte o Latín, Dibujo Artístico, Griego, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Historia de la Música, Técnicas de expresión Gráfico-Plásticas, Geología o Filosofía.

Con algunas de estas asignaturas los exámenes se llenaron de color. Y es que las pruebas de Arte tuvieron imágenes donde se podía ver al Pato Donald con la siguiente cuestión a rellenar: "El personaje de la imagen es (espacio a rellenar) creado por (espacio a rellenar" y algunos datos más. También se coló en esta prueba, pero en la otra cara del examen, un fotograma de Marlon Brando en su papel como Vito Corleone en El Padrino (para destacar con la pregunta la carrera de Francis Ford Coppola).

Pocas sorpresas depararon, por su parte, los exámenes de Latín y de Griego. En el primero de los casos, había que traducir o bien un texto de Julio César o bien de Salustio, además de preguntas concretas de términos o de desarrollo. En Griego cayó Jenofonte, así como citar términos castellanos derivados de palabras como aire, ciudad, vida o piel (escritos, claro está, en griego).