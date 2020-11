El Distrito Sur de Córdoba alerta del "abandono impresionante" por parte del Ayuntamiento

Los vecinos del Distrito Sur han vuelto a concentrarse para denunciar el "abandono impresionante" que sufren por parte del Ayuntamiento de Córdoba. La vicepresidenta del distrito, Mariló Damián, ha explicado que "no avanzamos con este Ayuntamiento, no nos hace caso ni hace nada por los barrios más pobres". Así, ha señalado que "seguimos sin saber qué proyectos se van a llevar a cabo en nuestros barrios", mientras que desde la delegación Infraestructuras no convocan ninguna reunión "y Urbanismo menos".

Damián ha enumerado varios asuntos sobre los que Capitulares no da respuesta clara o directamente no atiende a las demandas. "No sabemos qué va a pasar con la biblioteca de la Escuela de Magisterio, que hemos pedido que abran por activa y por pasiva", así como otros proyectos sin resolver como "San Eulogio, el pabellón o los problemas de limpieza".

Ante estos últimos, ha apuntado que "es verdad que hay más gente de Sadeco, se nota algo, pero no lo suficiente", ya que ha insistido en que todo el distrito vive una situación de abandono general. A ello ha añadido que "el centro cívico está desmantelado, no tiene personas y no tenemos atención ciudadana". Además, ha asegurado que siguen existiendo "calles abandonadas, sin luz ni papeleras".

En este sentido, ha contado que en febrero cayó una palmera a la que posteriormente prendieron fuego, por lo que los bomberos acudieron al lugar para apagarlo. Sin embargo, a pesar del paso de los meses, "la palmera sigue ahí" y desde el Ayuntamiento no se ha hecho ningún movimiento o comunicado para su retirada.

La vicepresidenta del Distrito Sur también ha hecho referencia al problema de las salas de juego, que proliferan en los barrios de la zona, y sobre las que ha asegurado que "no queremos que se abra ni una más, hacen que los barrio se empobrezcan mucho". Con todo ello, desde el órgano de representación vecinal ven cómo los barrios del distrito sufren "una decadencia increíble".

Esta no es la primera vez que los representantes vecinales hacen reclamaciones de este tipo. Tras el primer estado de alarma, los retrasos en la administración llevaron a que los vecinos denunciaran que las ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus no llegaban. Damián ha matizado al respecto que el elevado número de solicitudes que se produce en los barrios de la zona se debe también a que "la densidad de población del distrito es muy alta".

Otros de los puntos en los que el Distrito Sur ha resaltado la falta de comunicación con el Ayuntamiento han sido los planes de uso del pabellón deportivo y el edificio de la Normal. El primer proyecto se encuentra paralizado tras haber derrumbado el edificio, con dudas aún sobre cómo se ejecutarán las obras para incluir las peticiones de los vecinos, mientras que la Normal ha vuelto a la actividad sin que se atiendan las necesidades sociales del distrito y, según destacaron en su momento, con una importante falta de comunicación.