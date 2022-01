La Diócesis de Córdoba advierte de diez errores en el listado de las inmatriculaciones del Gobierno

La Diócesis de Córdoba ha encontrado una decena de errores en el listado de los bienes inmatriculados en virtud de la certificación de dominio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en el periodo 1998-2015, elaborado por el Gobierno central.

Estos errores, según la información facilitada por la Diócesis de Córdoba y suscrita por el ecónomo diocesano, José Luis Vidal Soler, se distribuyen en tres apartados diferentes.

El primero de ellos recoge los bienes de la Iglesia que aparecen en el listado del Gobierno, pero que en realidad fueron inmatriculados con anterioridad a la ley hipotecaria. En este caso, se trata de fincas rústicas ubicadas en Aguilar de la Frontera, conocidas como Paraje Jojina, Paraje Atalaya y Paraje Las Minas. Estas fincas, propiedad de la Diócesis de Córdoba, provienen de una antigua capellanía y fueron inmatriculadas en el año 1995.

En la misma situación se encuentra una finca rústica situada en Espiel y que corresponde a los terrenos de la ermita de la Virgen de la Estrella, destinada al culto católico y propiedad también de la Diócesis de Córdoba. En este caso, se inmatriculó en 1980.

A ambas propiedades, se añade una vivienda en la localidad de Montalbán. Se trata de la casa del santero, adyacente a la ermita Madre de Dios y se encuentra cedida en uso gratuito al Ayuntamiento de Montalbán para su destino como museo etnográfico. El registro, en este caso, fue en 1981.

El segundo bloque de errores detectados por la Diócesis de Córdoba incluye bienes que aparecen también en el citado listado, pero que en realidad "fueron adquiridos por métodos diferentes a la certificación de dominio, es decir, la ley hipotecaria de 1998 a 2015", según la misma información.

En esta situación se encuentra una vivienda en la localidad de Montemayor, situada en la calle Médico Antonio Rodríguez, y que actualmente está cedida en uso gratuito a la Peña Flamenca Antonio Porras para uso cultural. La Diócesis de Córdoba adquirió esta casa en escritura de compraventa en 1962.

También forma parte de este grupo de errores detectados un terreno rústico situado en Peñarroya-Pueblonuevo, que corresponde a los terrenos de la ermita de San Isidro, destinada al culto católico. La Iglesia de Córdoba lo compró en escritura de donación en 2003. Se trata de una situación similar a un terreno en el municipio de Pedro Abad que corresponde a la ermita de Santiago y que también fue adquirido de la misma forma en 2001.

A este grupo también pertenece la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Concepción, ubicada en Pedroche, y que fue comprada también en escritura de donación en 2001.

El último bloque de errores detectados por la Diócesis de Córdoba, por su parte, recoge bienes sobre los que no tiene constancia de su inmatriculación. Se trata de un solar en Pedro Abad. Al respecto, ha indicado que "no tiene datos, no conoce su situación, ni ha procedido a su inmatriculación en el Registro de la Propiedad".

Ante todo ello, la Diócesis de Córdoba ha señalado que "en el supuesto de que alguna de las inmatriculaciones efectuadas, atendiendo siempre a la legislación hipotecaria vigente, estuviese en contradicción con el derecho de propiedad acreditado de un tercero, la diócesis de Córdoba manifiesta su firme compromiso de aclarar el caso y de llegar a un acuerdo que permita la regularización de su situación jurídica".

No obstante, ha recordado, que "la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad no equivale a la adquisición de la propiedad. La inscripción no significa adquirir, sino dar publicidad al derecho de propiedad. Y queremos reiterar que la diócesis de Córdoba ha procedido siempre a la inmatriculación de los bienes inmuebles de los que ya era propietaria con anterioridad, por cualquiera de los títulos admitidos por el Derecho".